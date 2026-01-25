Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Icc Accuses Bangladesh Of Discrimination Shahid Afridi Supports Australian Player Statement

आयसीसीने बांगलादेशवर भेदभावाचा आरोप…ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खेळाडूच्या वक्तव्यावर शाहिद आफ्रिदीचा पाठिंबा! आरोप प्रत्यारोपाचा ड्रामा

पाकिस्तानचे माजी प्रशिक्षक गिलेस्पी यांनी आयसीसीवर निशाणा साधला आहे आणि भारताला कारण म्हणून सांगितले आहे. तर पाकिस्तानचा माजी क्रिकेट कर्णधार आफ्रिदीनेही आयसीसीच्या दुटप्पी निकषांवर टीका केली.

Updated On: Jan 25, 2026 | 03:16 PM
आयसीसीने बांगलादेशवर भेदभावाचा आरोप…ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खेळाडूच्या वक्तव्यावर शाहिद आफ्रिदीचा पाठिंबा! आरोप प्रत्यारोपाचा ड्रामा
Follow Us:
Follow Us:

पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी आणि ऑस्ट्रेलियाचा माजी वेगवान गोलंदाज जेसन गिलेस्पी यांनी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून बांगलादेशला वगळण्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दोन्ही दिग्गजांनी आयसीसीवर भेदभावाचा आरोप केला आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकासाठी आपला संघ भारतात पाठवण्यास नकार दिला होता. त्यांनी म्हटले होते की त्यांचे खेळाडू भारतात सुरक्षित नाहीत आणि सामने श्रीलंकेत आयोजित केले जावेत. आयसीसीने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.

पाकिस्तानचे माजी प्रशिक्षक गिलेस्पी यांनी आयसीसीवर निशाणा साधला आहे आणि भारताला कारण म्हणून सांगितले आहे. गिलेस्पी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “बांगलादेश त्यांचे सामने भारताबाहेर का खेळू शकत नाही याचे काही स्पष्टीकरण आयसीसीने दिले आहे का? मला आठवते की भारताने त्यांचे चॅम्पियन्स ट्रॉफी सामने पाकिस्तानमध्ये खेळण्यास नकार दिला होता. त्यांना त्यांचे सामने दुसऱ्या देशात खेळण्याची परवानगी होती. कोणी याचे समर्थन करू शकेल का?”

पाकिस्तानच्या T20 World Cup 2026 च्या संघात कर्णधार बदलला! टीममध्ये केले 7 बदल; या खेळाडूंनी जिंकला जॅकपॉट

आयसीसीने बांगलादेशऐवजी स्कॉटलंडची निवड केली आहे आणि आता तो संघ ग्रुप सी मध्ये खेळेल, ज्यामध्ये पूर्वी बांगलादेश संघाचा समावेश होता.

आफ्रिदीने केले आरोप

दरम्यान, पाकिस्तानचा माजी क्रिकेट कर्णधार आफ्रिदीनेही आयसीसीच्या दुटप्पी निकषांवर टीका केली. आफ्रिदीने सोशल मीडियावर लिहिले की, “बांगलादेशकडून आणि आयसीसी स्पर्धांमध्ये खेळलेला माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू म्हणून, मी आयसीसीच्या निर्णयाने खूप निराश झालो आहे. त्यांनी २०२५ मध्ये पाकिस्तानला न भेटण्याचा भारताचा निर्णय स्वीकारला, परंतु बांगलादेशच्या बाबतीत त्यांनी तसे केले नाही.” “जागतिक क्रिकेटच्या कारभारासाठी सुसंगतता आणि स्पष्टता ही मूलभूत बाब आहे. बांगलादेशी खेळाडू आणि त्यांचे लाखो चाहते आदरास पात्र आहेत – दुहेरी निकष नाही. आयसीसीने पूल बांधावेत, जाळून टाकू नयेत,” असे ते म्हणाले.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आफ्रिदी आणि गिलेस्पी एक गोष्ट विसरले आहेत. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या घोषणेपासून भारताने स्पष्ट केले होते की ते आपला संघ पाकिस्तानला पाठवणार नाहीत आणि शेवटपर्यंत ते आपल्या बंदुकींवर ठाम राहिले. बांगलादेशच्या बाबतीत, त्यांनी विश्वचषकासाठी सर्व तयारी आधीच पूर्ण केली होती आणि स्पर्धा सुरू होण्यासाठी फारच कमी वेळ शिल्लक असताना, त्यांनी त्यांचे सामने इतरत्र हलवण्याची मागणी केली होती.

आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला सांगितले होते की इतक्या कमी वेळात सामना हलवणे तार्किकदृष्ट्या शक्य नाही कारण त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतील आणि त्यासाठी खूप खर्चही करावा लागेल जो अनावश्यक असेल.

Web Title: Icc accuses bangladesh of discrimination shahid afridi supports australian player statement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 03:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

U19 World Cup 2026 : अरे बापरे… एकही सामना न जिंकता ही टीम सुपर 6 मध्ये? पाकिस्तानशी होणार सामना
1

U19 World Cup 2026 : अरे बापरे… एकही सामना न जिंकता ही टीम सुपर 6 मध्ये? पाकिस्तानशी होणार सामना

पाकिस्तानच्या T20 World Cup 2026 च्या संघात कर्णधार बदलला! टीममध्ये केले 7 बदल; या खेळाडूंनी जिंकला जॅकपॉट
2

पाकिस्तानच्या T20 World Cup 2026 च्या संघात कर्णधार बदलला! टीममध्ये केले 7 बदल; या खेळाडूंनी जिंकला जॅकपॉट

IND vs NZ : तिसऱ्या सामन्यात भारताची नजर मालिकेच्या विजयावर! कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming
3

IND vs NZ : तिसऱ्या सामन्यात भारताची नजर मालिकेच्या विजयावर! कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर
4

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आयसीसीने बांगलादेशवर भेदभावाचा आरोप…ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खेळाडूच्या वक्तव्यावर शाहिद आफ्रिदीचा पाठिंबा! आरोप प्रत्यारोपाचा ड्रामा

आयसीसीने बांगलादेशवर भेदभावाचा आरोप…ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खेळाडूच्या वक्तव्यावर शाहिद आफ्रिदीचा पाठिंबा! आरोप प्रत्यारोपाचा ड्रामा

Jan 25, 2026 | 03:16 PM
Siddharth Khird Wedding: अखेर सिद्धार्थ खिरीड चढला बोहल्यावर; बायको आहे तरी कोण? लग्नाला कलाकारांची उपस्थिती

Siddharth Khird Wedding: अखेर सिद्धार्थ खिरीड चढला बोहल्यावर; बायको आहे तरी कोण? लग्नाला कलाकारांची उपस्थिती

Jan 25, 2026 | 03:10 PM
बोगस दिव्यांग आता मोबाइलच्या रडारवर! प्रवासातही ‘मुंडे इफेक्ट’, बनवेगिरी दिसताच जप्तीसह गुन्हाही नोंदविणार

बोगस दिव्यांग आता मोबाइलच्या रडारवर! प्रवासातही ‘मुंडे इफेक्ट’, बनवेगिरी दिसताच जप्तीसह गुन्हाही नोंदविणार

Jan 25, 2026 | 03:10 PM
Travel Alert: हिमाचलमध्ये हिमवृष्टीचा निसर्गमय सोहळा! शिमला-मनालीत शुभ्र चादरीत लपेटले; पण ‘हे’ 5 मुख्य रस्ते झाले बंद

Travel Alert: हिमाचलमध्ये हिमवृष्टीचा निसर्गमय सोहळा! शिमला-मनालीत शुभ्र चादरीत लपेटले; पण ‘हे’ 5 मुख्य रस्ते झाले बंद

Jan 25, 2026 | 03:09 PM
Nagpur Crime: हावडा-मुंबई एक्स्प्रेसने गांजा तस्करीचा पर्दाफाश; ३०.३७ लाखांचा ६०.७५० किलो गांजा जप्त

Nagpur Crime: हावडा-मुंबई एक्स्प्रेसने गांजा तस्करीचा पर्दाफाश; ३०.३७ लाखांचा ६०.७५० किलो गांजा जप्त

Jan 25, 2026 | 03:05 PM
ओतुर-धालेवाडीत प्रचाराचा धडाका! आरोप- प्रत्यारोप सुरुच; कोण मारणार बाजी?

ओतुर-धालेवाडीत प्रचाराचा धडाका! आरोप- प्रत्यारोप सुरुच; कोण मारणार बाजी?

Jan 25, 2026 | 03:04 PM
MNS Raj Thackeray News: पुणे ‘मनसे”त मोठे फेरबदल? ‘भाकरी फिरवून’ राज ठाकरे कोणाला देणार संधी?

MNS Raj Thackeray News: पुणे ‘मनसे”त मोठे फेरबदल? ‘भाकरी फिरवून’ राज ठाकरे कोणाला देणार संधी?

Jan 25, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM