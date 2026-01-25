आयसीसीने बांगलादेशवर भेदभावाचा आरोप…ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खेळाडूच्या वक्तव्यावर शाहिद आफ्रिदीचा पाठिंबा! आरोप प्रत्यारोपाचा ड्रामा

पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी आणि ऑस्ट्रेलियाचा माजी वेगवान गोलंदाज जेसन गिलेस्पी यांनी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून बांगलादेशला वगळण्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दोन्ही दिग्गजांनी आयसीसीवर भेदभावाचा आरोप केला आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकासाठी आपला संघ भारतात पाठवण्यास नकार दिला होता. त्यांनी म्हटले होते की त्यांचे खेळाडू भारतात सुरक्षित नाहीत आणि सामने श्रीलंकेत आयोजित केले जावेत. आयसीसीने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
पाकिस्तानचे माजी प्रशिक्षक गिलेस्पी यांनी आयसीसीवर निशाणा साधला आहे आणि भारताला कारण म्हणून सांगितले आहे. गिलेस्पी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “बांगलादेश त्यांचे सामने भारताबाहेर का खेळू शकत नाही याचे काही स्पष्टीकरण आयसीसीने दिले आहे का? मला आठवते की भारताने त्यांचे चॅम्पियन्स ट्रॉफी सामने पाकिस्तानमध्ये खेळण्यास नकार दिला होता. त्यांना त्यांचे सामने दुसऱ्या देशात खेळण्याची परवानगी होती. कोणी याचे समर्थन करू शकेल का?”
पाकिस्तानच्या T20 World Cup 2026 च्या संघात कर्णधार बदलला! टीममध्ये केले 7 बदल; या खेळाडूंनी जिंकला जॅकपॉट
आयसीसीने बांगलादेशऐवजी स्कॉटलंडची निवड केली आहे आणि आता तो संघ ग्रुप सी मध्ये खेळेल, ज्यामध्ये पूर्वी बांगलादेश संघाचा समावेश होता.
दरम्यान, पाकिस्तानचा माजी क्रिकेट कर्णधार आफ्रिदीनेही आयसीसीच्या दुटप्पी निकषांवर टीका केली. आफ्रिदीने सोशल मीडियावर लिहिले की, “बांगलादेशकडून आणि आयसीसी स्पर्धांमध्ये खेळलेला माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू म्हणून, मी आयसीसीच्या निर्णयाने खूप निराश झालो आहे. त्यांनी २०२५ मध्ये पाकिस्तानला न भेटण्याचा भारताचा निर्णय स्वीकारला, परंतु बांगलादेशच्या बाबतीत त्यांनी तसे केले नाही.” “जागतिक क्रिकेटच्या कारभारासाठी सुसंगतता आणि स्पष्टता ही मूलभूत बाब आहे. बांगलादेशी खेळाडू आणि त्यांचे लाखो चाहते आदरास पात्र आहेत – दुहेरी निकष नाही. आयसीसीने पूल बांधावेत, जाळून टाकू नयेत,” असे ते म्हणाले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आफ्रिदी आणि गिलेस्पी एक गोष्ट विसरले आहेत. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या घोषणेपासून भारताने स्पष्ट केले होते की ते आपला संघ पाकिस्तानला पाठवणार नाहीत आणि शेवटपर्यंत ते आपल्या बंदुकींवर ठाम राहिले. बांगलादेशच्या बाबतीत, त्यांनी विश्वचषकासाठी सर्व तयारी आधीच पूर्ण केली होती आणि स्पर्धा सुरू होण्यासाठी फारच कमी वेळ शिल्लक असताना, त्यांनी त्यांचे सामने इतरत्र हलवण्याची मागणी केली होती.
आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला सांगितले होते की इतक्या कमी वेळात सामना हलवणे तार्किकदृष्ट्या शक्य नाही कारण त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतील आणि त्यासाठी खूप खर्चही करावा लागेल जो अनावश्यक असेल.