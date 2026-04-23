Rakhi Sawant : मराठी मुद्द्यात राखीची Entry! मराठीविरोधी रिक्षाचालकांना सुनावले खडेबोल “मराठी बोलावीच लागेल!”

राखी सावंत यांनी “महाराष्ट्रात मराठी बोलावीच लागेल” अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. अंशुमन विचारे आणि हेमंत ढोमे यांनीही परप्रांतीयांवर टीका केली.

Updated On: Apr 23, 2026 | 08:04 PM
  • मराठी देशात मराठीची ही अवस्था पाहून मराठी सिनेसृष्टीतील कलाकार पेटून उठले
  • 15 लाख गैर मराठी रिक्षा चालक 4 मे रोजी संपावर जाणार
  • मराठी मुद्द्यावर मराठमोळ्या राखीने प्रतिक्रिया दिली
महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेला निर्णय गैरमाराठी रिक्षाचालकांना न पटल्याचे दिसून येत आहे. या विरोधात 15 लाख गैर मराठी रिक्षा चालक 4 मे रोजी संपावर जाणार आहेत. मराठी देशात मराठीची ही अवस्था पाहून मराठी सिनेसृष्टीतील कलाकार पेटून उठले आहेत. अशामध्ये राखीही चिताळली आहे. मराठी मुद्द्यावर मराठमोळ्या राखीने प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर राखीला Media ने महाराष्ट्रात रिक्षाचालकांना मराठी सक्तीची करण्यात येणार असल्यावर प्रश्न केला. त्यावर राखीने स्पष्ट शब्दात उत्तर दिले की, “Up मध्ये Up ची भाषा बोलली जाते. दक्षिणेकडे दाक्षिणात्य भाषा बोलले जातात. मग महाराष्ट्रात मराठी बोलावीच लागेल.” हे ऐकून Media ने राखीला आणखीन एक सवाल केला की “असे म्हणले जाते आहे की मराठी अवगत नसणाऱ्या रिक्षाचालकांचा permit रद्द केला जाईल? यावर तुमचे मत काय?” तेव्हा राखी म्हणाली की, “महाराष्ट्र शासन दयाळू आहे, ते यावर काही तरी तोडगा नक्की काढतील.”

मुळात, राखीच्या मतेही महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर महाराष्ट्राची मायबोली मराठी तर बोलावीच लागेल. राखीसह अनेक सिनेकलाकारांनी या मुद्द्यावर त्यांची मते मांडली आहेत. अभिनेता अंशुमन विचाराने परप्रांतीयांना “माज करू नका!” अशा शब्दांत सुनावले आहे. अभिनेता हेमंत ढोमे पोस्ट करत परप्रांतीय रिक्षाचालकांना म्हणाला आहे की, “आपपल्या राज्यात परत जा! तिथेच कमवा आणि तिथेच खा!”

सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेता रितेश देशमुख सध्या महाराष्ट्राच्या लाडक्या वाहिनीचा लालपरीचा चेहरा बनला असून, त्या व्यासपीठावर भाष्य करताना या निर्णयाचे कौतुक त्याने केले आहे. तसेच त्याने स्पष्ट शब्दात “महाराष्ट्रात मराठीच!” असे सांगितले आहे. गायकीमध्ये अव्वल शिंदेघराण्याचा वारसदार गायक उत्कर्ष शिंदेनेही त्याची प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. तो म्हणाला आहे की “मराठी शिका आणि मराठी शिकायची नसेल तर निघा!” असे ठणकावून सांगितले आहे.

1 मे रोजी या निर्णयाला राज्यभरात लागू करण्यात येणार आहे.

Published On: Apr 23, 2026 | 08:04 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

