Assembly Election 2026: लोकशाहीचा ‘सुपर गुरुवार’! तामिळनाडूमध्ये मतदानाची टक्केवारी ८२% पार, तर बंगालमध्ये विक्रमी मतदानाची नोंद

पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत मतदारांचा प्रचंड उत्साह! बंगालमध्ये ८९.९३% तर तामिळनाडूमध्ये ८२.२४% मतदान झाले आहे. जिल्ह्यानुसार सविस्तर आकडेवारी आणि अपडेट्स वाचा.

Updated On: Apr 23, 2026 | 07:40 PM
लोकशाहीचा ‘सुपर गुरुवार’ (Photo Credit- X)

Assembly Election 2026 News: पश्चिम बंगाल आणि संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये पहिल्या टप्प्यात पार पडलेल्या मतदानाबाबत मतदारांनी प्रचंड उत्साह दर्शवला. निवडणूक आयोगाने सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत नोंदवलेले अंदाजित मतदानाचे कल जाहीर केले आहेत. या आकडेवारीनुसार, तामिळनाडूमध्ये मतदानाचे प्रमाण अंदाजे ८२.२४ टक्के नोंदवले गेले, तर पश्चिम बंगालच्या पहिल्या टप्प्यात हा आकडा सुमारे ८९.९३ टक्के इतका होता.

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत एकूण मतदानाचे प्रमाण अंदाजे ८९.९३ टक्के नोंदवले गेले. जिल्हावार आकडेवारीच्या आधारे, मतदानाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे नोंदवले गेले: अलीपूरद्वारमध्ये अंदाजे ८८.७४ टक्के, बांकुरामध्‍ये ८९.९१ टक्के, बीरभूममध्ये ९१.५५ टक्के, कूचबिहारमध्ये ९२.०७ टक्के, दक्षिण दिनाजपूरमध्ये ९३.१२ टक्के, दार्जिलिंगमध्ये ८६.४९ टक्के, जलपाईगुडीमध्ये ९१.२० टक्के, झाडग्राममध्ये ९०.५३ टक्के, कालिम्पोंगमध्ये ८१.९८ टक्के आणि मालदामध्ये ८९.५६ टक्के.

याव्यतिरिक्त, मुर्शिदाबादमध्ये मतदानाचे प्रमाण ९१.३६ टक्के, पश्चिम बर्धमानमध्ये ८६.८९ टक्के, पश्चिम मेदिनीपूरमध्ये ९०.७० टक्के, पूर्व मेदिनीपूरमध्ये ८८.५५ टक्के, पुरुलियामध्ये ८७.३५ टक्के आणि उत्तर दिनाजपूरमध्ये ८९.७४ टक्के नोंदवले गेले.

दक्षिणेकडील राज्यात लोकशाहीचा उत्सव

तामिळनाडूचा विचार करता, निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, या राज्यात सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत एकूण मतदानाचे प्रमाण अंदाजे ८२.२४ टक्के नोंदवले गेले. जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार, मतदानाची नोंद खालीलप्रमाणे झाली: अरियालूरमध्ये अंदाजे ८३.०९ टक्के, चेंगलपट्टूमध्ये ८२.४१ टक्के, चेन्नईमध्ये ८१.३४ टक्के, कोईम्बतूरमध्ये ८२.३३ टक्के, कडलोरमध्ये ८१.९१ टक्के, धर्मपुरीमध्ये ८७.२८ टक्के, दिंडीगुलमध्ये ८६.३५ टक्के, इरोडमध्ये ८७.५९ टक्के, कल्लाकुरिचीमध्ये ८४.२२ टक्के आणि कांचीपुरममध्ये ८४.९२ टक्के. याव्यतिरिक्त, कन्याकुमारीमध्ये ७३.४४ टक्के, करूरमध्ये ८९.३२ टक्के, कृष्णगिरीमध्ये ८२.४० टक्के, मदुराईमध्ये ७७.८९ टक्के, मायिलादुथुराईमध्ये ७८.४१ टक्के, नागपट्टिनममध्ये ८३.१५ टक्के, नामक्कलमध्ये ८७.६३ टक्के, पेरांबळूरमध्ये ८२.७५ टक्के आणि पुदुकोट्टईमध्ये ८१.५५ टक्के मतदानाची नोंद झाली.


दरम्यान, रामनाथपुरममध्ये ७४.४१ टक्के, राणीपेटमध्ये ८६.२८ टक्के, सेलममध्ये ८८.०२ टक्के, शिवगंगा मध्ये ७४.४४ टक्के, तेनकासीमध्ये ७९.२८ टक्के, तंजावरमध्ये ७८.०७ टक्के, निलगिरीमध्ये ७५.९० टक्के, थेनीमध्ये ७८.७३ टक्के, तिरुवल्लूरमध्ये ८०.७० टक्के आणि तिरुवारूरमध्ये ८०.६५ टक्के मतदानाची नोंद करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, थुथुकुडी येथे ७७.५६ टक्के, तिरुचिरापल्ली येथे ८२.७६ टक्के, तिरुनेलवेली येथे ७५.१० टक्के, तिरुपत्तूर येथे ८५.२८ टक्के, तिरुपूर येथे ८६.३३ टक्के, तिरुवन्नामलै येथे ८५.५९ टक्के, वेल्लोर येथे ८५.०६ टक्के, विल्लुपुरम येथे ८५.४५ टक्के आणि विरुधुनगर येथे ८२.१६ टक्के मतदानाची नोंद झाली. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीचा दुसरा टप्पा २९ एप्रिल रोजी नियोजित आहे. दरम्यान, निवडणुकीचे निकाल ४ मे रोजी जाहीर केले जातील.

Published On: Apr 23, 2026 | 07:39 PM

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

May 17, 2026 | 12:32 PM
Bhimashankar Temple : मंदिर बंदीचा व्यावसायिकांना फटका; साडेतीन महिन्यांपासून अर्थचक्र ठप्प

May 17, 2026 | 12:19 PM
Guerrilla Warfare: 'प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!' अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर 'हा' देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

May 17, 2026 | 12:11 PM
घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

May 17, 2026 | 12:01 PM
Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या 'या' कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

May 17, 2026 | 11:54 AM
Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? 'या' सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

May 17, 2026 | 11:52 AM
BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

May 17, 2026 | 11:49 AM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM