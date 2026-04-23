Assembly Election 2026: लोकशाहीचा ‘सुपर गुरुवार’! तामिळनाडूमध्ये मतदानाची टक्केवारी ८२% पार, तर बंगालमध्ये विक्रमी मतदानाची नोंद

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत एकूण मतदानाचे प्रमाण अंदाजे ८९.९३ टक्के नोंदवले गेले. जिल्हावार आकडेवारीच्या आधारे, मतदानाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे नोंदवले गेले: अलीपूरद्वारमध्ये अंदाजे ८८.७४ टक्के, बांकुरामध्ये ८९.९१ टक्के, बीरभूममध्ये ९१.५५ टक्के, कूचबिहारमध्ये ९२.०७ टक्के, दक्षिण दिनाजपूरमध्ये ९३.१२ टक्के, दार्जिलिंगमध्ये ८६.४९ टक्के, जलपाईगुडीमध्ये ९१.२० टक्के, झाडग्राममध्ये ९०.५३ टक्के, कालिम्पोंगमध्ये ८१.९८ टक्के आणि मालदामध्ये ८९.५६ टक्के.
याव्यतिरिक्त, मुर्शिदाबादमध्ये मतदानाचे प्रमाण ९१.३६ टक्के, पश्चिम बर्धमानमध्ये ८६.८९ टक्के, पश्चिम मेदिनीपूरमध्ये ९०.७० टक्के, पूर्व मेदिनीपूरमध्ये ८८.५५ टक्के, पुरुलियामध्ये ८७.३५ टक्के आणि उत्तर दिनाजपूरमध्ये ८९.७४ टक्के नोंदवले गेले.
तामिळनाडूचा विचार करता, निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, या राज्यात सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत एकूण मतदानाचे प्रमाण अंदाजे ८२.२४ टक्के नोंदवले गेले. जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार, मतदानाची नोंद खालीलप्रमाणे झाली: अरियालूरमध्ये अंदाजे ८३.०९ टक्के, चेंगलपट्टूमध्ये ८२.४१ टक्के, चेन्नईमध्ये ८१.३४ टक्के, कोईम्बतूरमध्ये ८२.३३ टक्के, कडलोरमध्ये ८१.९१ टक्के, धर्मपुरीमध्ये ८७.२८ टक्के, दिंडीगुलमध्ये ८६.३५ टक्के, इरोडमध्ये ८७.५९ टक्के, कल्लाकुरिचीमध्ये ८४.२२ टक्के आणि कांचीपुरममध्ये ८४.९२ टक्के. याव्यतिरिक्त, कन्याकुमारीमध्ये ७३.४४ टक्के, करूरमध्ये ८९.३२ टक्के, कृष्णगिरीमध्ये ८२.४० टक्के, मदुराईमध्ये ७७.८९ टक्के, मायिलादुथुराईमध्ये ७८.४१ टक्के, नागपट्टिनममध्ये ८३.१५ टक्के, नामक्कलमध्ये ८७.६३ टक्के, पेरांबळूरमध्ये ८२.७५ टक्के आणि पुदुकोट्टईमध्ये ८१.५५ टक्के मतदानाची नोंद झाली.
दरम्यान, रामनाथपुरममध्ये ७४.४१ टक्के, राणीपेटमध्ये ८६.२८ टक्के, सेलममध्ये ८८.०२ टक्के, शिवगंगा मध्ये ७४.४४ टक्के, तेनकासीमध्ये ७९.२८ टक्के, तंजावरमध्ये ७८.०७ टक्के, निलगिरीमध्ये ७५.९० टक्के, थेनीमध्ये ७८.७३ टक्के, तिरुवल्लूरमध्ये ८०.७० टक्के आणि तिरुवारूरमध्ये ८०.६५ टक्के मतदानाची नोंद करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, थुथुकुडी येथे ७७.५६ टक्के, तिरुचिरापल्ली येथे ८२.७६ टक्के, तिरुनेलवेली येथे ७५.१० टक्के, तिरुपत्तूर येथे ८५.२८ टक्के, तिरुपूर येथे ८६.३३ टक्के, तिरुवन्नामलै येथे ८५.५९ टक्के, वेल्लोर येथे ८५.०६ टक्के, विल्लुपुरम येथे ८५.४५ टक्के आणि विरुधुनगर येथे ८२.१६ टक्के मतदानाची नोंद झाली. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीचा दुसरा टप्पा २९ एप्रिल रोजी नियोजित आहे. दरम्यान, निवडणुकीचे निकाल ४ मे रोजी जाहीर केले जातील.
