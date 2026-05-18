IPL 2026: धोनी IPL मधून रिटायरमेंट घेणार? हैदराबादविरुद्ध ‘थाला’ खेळणार शेवटचा सामना? माहिती आली समोर

२०२१ मध्ये, चेन्नई सुपर किंग्सच्या एका इव्हेंटमध्ये धोनीने (MS.Dhoni)आपल्या संभाव्य निवृत्तीच्या वेळेबद्दल संकेत दिले होते. तो म्हणाला की, ‘मी नेहमीच प्लाननुसार क्रिकेट खेळतो. मी माझा एकदिवसीय क्रिकेटचा शेवटचा सामना रांचीमध्ये खेळलो. त्यामुळे, आशा आहे की, माझा शेवटचा टी-२० सामना चेन्नईमध्ये होईल. तो पुढच्या वर्षी असेल किंवा पाच वर्षांनंतर, हे आम्हाला नक्की माहीत नाही.’ आज हा पाच वर्षांचा काळ संपत असून चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात चेपॉकवर सीएसकेचा हंगामातील शेवटचा सामना खेळला जाणार आहे.
Once MS Dhoni said, “Hopefully my last T20 will be in Chennai.” And before that, he mentioned how he has always planned his career — his last ODI in Ranchi, his home ground. So yes, CSK Nation… we can dream. Maybe, just maybe, on 18th May vs SRH, we might witness Thala walking… pic.twitter.com/lnyanIGLFF — sirron tweets💛 (@SirronOfficial) May 16, 2026
आयपीएल २०२६ च्या सुरुवातीलाच धोनीला पोटरीच्या स्नायूंना दुखापत झाली होती. तेव्हा सीएसकेने (CSK) अधिकृतपणे निवेदन जारी करत म्हटले की, तो दोन आठवडे संघाबाहेर राहील, पण आता सात आठवडे उलटून गेले तरीही धोनी एकाही सामन्यात मैदानावर दिसलेला नाही. सुरुवातीच्या काही दिवसांनंतर तो नेट्सवर परतला असला तरी, तो संघासोबत प्रवास करत नव्हता आणि घरच्या सामन्यांमध्येही डगआऊटच्या बाहेरच राहिला. यामुळे चाहत्यांमध्ये निराशा पसरली होती.
चेन्नई सुपर किंग्सचे फलंदाजी प्रशिक्षक मायकल हसी यांनी आधीच स्पष्ट केले होते की, धोनी नेट्समध्ये चांगली फलंदाजी करत होता. मात्र, खरी चिंता त्याच्या फिटनेसची होती. मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनी सांगितले की, त्याला लवकरात लवकर संघात परत आणण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु एका सराव सामन्यात त्याची दुखापत वाढली. सीएसकेने लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) विरुद्धच्या सामन्यासाठी धोनीची विमानाची तिकिटे बुक केली होती, परंतु धोनीने शेवटच्या क्षणी प्रवास करण्यास नकार दिला होता.
नेट्समध्ये धोनीचा सराव
हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी धोनीने नेहमीप्रमाणे सराव केला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, धोनी पॅड्स घालून एमए चिदंबरम स्टेडियममधील ड्रेसिंग रूममधून बाहेर पडला. इनडोअर एरिनामध्ये एकट्याने वॉर्म-अप केल्यानंतर, त्याने काही स्ट्रेचिंग-व्यायाम केले. यानंतर, त्याने नेट्समध्ये ३० मिनिटे फलंदाजी केली. त्याने थ्रो-डाउन स्पेशालिस्ट आणि नंतर फिरकी गोलंदाजांचा सामना केला. तसेच, आजचा सामना धोनीचा शेवटचा सामना असू शकतो, अशा अफवा पसरु लागल्याने तिकिटांची मागणी पुन्हा वाढली आहे.
