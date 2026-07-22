IND vs ZIM: टीम इंडियाचा झिम्बाब्वे दौरा; कधी अन् कुठे पाहाल सामना? जाणून घ्या अपडेट्स

इंग्लंडकडून पराभवाचा फटका! ICC रँकिंगमध्ये टीम इंडियाला मोठा धक्का, अव्वल स्थान धोक्यात
भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला टी२० आंतरराष्ट्रीय सामना हरारे स्पोर्ट्स क्लबवर आयोजित केला जाईल. भारतीय संघाने या मैदानावर नऊ सामने खेळले असून, त्यात सहा विजय आणि तीन पराभव पत्करले आहेत. पहिला टी२० आंतरराष्ट्रीय सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ४:३० वाजता सुरू होईल, त्यापूर्वी अर्धा तास म्हणजेच सायंकाळी ४ वाजता नाणेफेक होईल. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात आतापर्यंत १४ टी२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. योपैकी भारतने ११ सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेने तीन सामने जिंकले आहेत.
तुम्ही भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला टी२० सामना टीव्हीवर झी युनायटेड ८ स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहू शकता. याव्यतिरिक्त, तुम्ही हा सामना डीडी स्पोर्ट्सवर विनामूल्य पाहू शकता.
तुमच्या मोबाईल, स्मार्ट टीव्ही किंवा लॅपटॉपवर भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामना पाहण्यासाठी, तुम्हाला फॅनकोड ॲप डाउनलोड करावे लागेल. प्रत्येक सामन्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जाईल.
भारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंग, रवि बिश्नोई
झिम्बाब्वे : सिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, बेन कुरेन, ब्रॅड इव्हान्स, क्लाइव्ह मॅडन (विकेटकीपर), टिनोटेंडा माफोसा, तादिवानाशे मारुमनी, वेलिंग्टन मसाकादझा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, डायन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमॅन न्यामुरी, मिल्टन शुंबा
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