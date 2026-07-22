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IND vs ZIM: टीम इंडियाचा झिम्बाब्वे दौरा; कधी अन् कुठे पाहाल सामना? जाणून घ्या अपडेट्स

Updated On: Jul 22, 2026 | 01:27 PM IST
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सारांश

IND vs ZIM Live Streaming Updates: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात टी - २० मालिका खेळली जाणार आहे. कधी आणि कुठे पाहाल या सामन्याची लाइव्ह स्ट्रिमिंग, जाणून घ्या.

IND vs ZIM: टीम इंडियाचा झिम्बाब्वे दौरा; कधी अन् कुठे पाहाल सामना? जाणून घ्या अपडेट्स
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विस्तार
  • टीम इंडियाचा झिम्बाब्वे दौरा
  • कधी अन् कुठे पाहाल सामना?
  • टी-२० मालिकेसाठी दोन्ही संघांचे संघ
आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यानंतर भारतीय संघ झिम्बाब्वे दौऱ्यावर जाणार आहे. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात तीन सामन्यांची टी- २० मालिका खेळली जाणार आहे. २३ जुलैपासून या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर लाजिरवाणा पराभव पत्करल्यानंतर टीम इंडिया झिम्बाब्वे दौऱ्यावर विजयाची चव चाखणार की पराभवाची मालिका सुरुच राहणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे मालिकाचे लाइव्ह स्ट्रिमिंग तुम्ही कधी, कुठे आणि कशी पाहू शकता, जाणून घेऊयात.

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पहिला टी२० सामना कुठे खेळला जाईल?

भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला टी२० आंतरराष्ट्रीय सामना हरारे स्पोर्ट्स क्लबवर आयोजित केला जाईल. भारतीय संघाने या मैदानावर नऊ सामने खेळले असून, त्यात सहा विजय आणि तीन पराभव पत्करले आहेत. पहिला टी२० आंतरराष्ट्रीय सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ४:३० वाजता सुरू होईल, त्यापूर्वी अर्धा तास म्हणजेच सायंकाळी ४ वाजता नाणेफेक होईल. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात आतापर्यंत १४ टी२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. योपैकी भारतने ११ सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेने तीन सामने जिंकले आहेत.

टीव्हीवर कसे पाहावे

तुम्ही भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला टी२० सामना टीव्हीवर झी युनायटेड ८ स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहू शकता. याव्यतिरिक्त, तुम्ही हा सामना डीडी स्पोर्ट्सवर विनामूल्य पाहू शकता.

OTT वर सामना कसा पाहायचा?

तुमच्या मोबाईल, स्मार्ट टीव्ही किंवा लॅपटॉपवर भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामना पाहण्यासाठी, तुम्हाला फॅनकोड ॲप डाउनलोड करावे लागेल. प्रत्येक सामन्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जाईल.

टी-२० मालिकेसाठी दोन्ही संघांचे संघ

भारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंग, रवि बिश्नोई

झिम्बाब्वे : सिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, बेन कुरेन, ब्रॅड इव्हान्स, क्लाइव्ह मॅडन (विकेटकीपर), टिनोटेंडा माफोसा, तादिवानाशे मारुमनी, वेलिंग्टन मसाकादझा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, डायन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमॅन न्यामुरी, मिल्टन शुंबा

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Web Title: Ind vs zim t20 live streaming india vs zimbabwe match time tv channel fancode harare 2026

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Published On: Jul 22, 2026 | 01:27 PM

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