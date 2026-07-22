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Nagpur News: चहाचा घोट ठरला अखेरचा एसटीच्या धडकेत दूधवाहू वाहन उलटले; टपरीवरील एक ठार

Updated On: Jul 22, 2026 | 04:55 PM IST
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सारांश

एस टी बसने दुधाच्या गाडीला धडक दिली . या धडकेने दुधाची गाडी शेजारच्या चहाच्या टपरीवर उलटली . टपरीवर मॉर्निंग वॉल्क करून रोज चहा पिणाऱ्या पैकी एक जण मृत्युमुखी तर तीन जण जखमी पडले आहेत . असे मिळालेल्या माहितीवरून समजले आहे .

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार

नागपूर , क्राईम रिपोर्टर. दररोजप्रमाणे मॉर्निंग वॉक झाला. एलएडी चौकातील टपरीवर मित्रांसोबत चहाचा घोट घेत गप्पा रंगल्या होत्या. काही क्षणातच काळाने झडप घातली. एसटी महामंडळाच्या बसने दूधवाहू वाहनाला धडक दिली. यात दूधवाहू वाहन थेट टपरीजवळ उभ्या असलेल्या तिघांवर उलटले. यात एकाचा मृत्यू तर तिघे गंभीर जखमी झाले, पोलिसांनी एसटी बसचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. सुनील आनंदराव जाधव (६५) असे मृताचे नाव आहे. जखमी सुनील कुशालराव गुडदे (६२), शैलेंद्र मारोतराव किनगावकर (६२) आणि दूधवाहू वाहनाचा चालक अभिषेक दुर्गाप्रसाद जगणे (२३) यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळी सुमारे ६.४० वाजता एमएच-३१ जीडी-०५८५ क्रमांकाचे दूधवाहू वाहन रामनगरकडून अभ्यंकरनगरच्या दिशेने जात होते.

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रोजची भेट… आज कायमची तुटली
सुनील जाधव, सुनील गुडदे आणि शैलेंद्र किनगावकर हे तिथेही दररोज सकाळी एकत्र फिरायला जात असत. त्यानंतर एलएडी चौकातील त्याच टपरीवर चहा घेत दिवसाची सुरुवात करणे हा त्यांचा अनेक वर्षांचा नित्यक्रम होता. मंगळवारीही ते नेहमीप्रमाणे भेटले. मात्र, काही क्षणातच भीषण अपघाताने त्यांच्या मैत्रीच्या या रोजच्या भेटीला कायमचा विराम दिला.
एलएडी चौकात वळण घेताना शंकरनगर चौकाकडून अंबाझरी टी-पॉइंटकडे जाणाऱ्या इमामवाडा आगाराच्या एसटी बस क्र. एमएच-४० वाय-५१२७ च्या चालकाने धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, दूधवाहू वाहन चौकातील चहाच्या टपरीजवळ उभ्या असलेल्या तिघांच्या अंगावर उलटले आणि वाहनाखाली दाबून सुनील जाधव यांचा मृत्यू झाला . तर तिघे जखमी झाले .

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मनपाचे निवृत्त महसूल निरीक्षक
सुनील जाधव महानगरपालिकेत महसूल निरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. निवृत्तीनंतर ते कॉर्पोरेशन कॉलनी येथे पत्नी ज्योती यांच्यासह राहत होते. त्यांच्या पत्नीही महानगरपालिकेत कार्यरत होत्या. त्यांची मुलगी शिवानी मुंबईत नोकरी करते. वडिलांच्या अपघाती निधनाची बातमी मिळताच ती तातडीने नागपूरकडे रवाना झाल्याची माहिती आहे. घटनेच्या वेळी जवळच नाश्ता करीत असलेल्या तीन डॉक्टरांनी तत्काळ धाव घेत जखमींना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, सुनील जाधव यांना वाचवण्यात डॉक्टरांना यश आले नाही.

Web Title: Breaking news a sip of tea proved fatal milk carrying vehicle overturns after collision with st bus one person at the tea stall killed

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Published On: Jul 22, 2026 | 02:50 PM

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