दीप्ती शर्मा इतिहास रचण्याच्या मार्गावर, हा पराक्रम आजपर्यंत कोणत्याही महिला क्रिकेटपटूने केला नाही…

भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा सामना आज तिरुअनंतपुरम येथे खेळला जाणार आहे. या सामन्यात टीम इंडियाची अष्टपैलू दीप्ती शर्माला इतिहास रचण्याची संधी आहे. या मालिकेदरम्यान दीप्तीने महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये १५० धावांचा टप्पा गाठला आणि आता या फॉरमॅटमध्ये तिच्याकडे १५१ विकेट आहेत. जर दीप्तीने आज श्रीलंकेविरुद्ध एक विकेट घेतली तर ती या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारी गोलंदाज बनेल. सध्या ती ऑस्ट्रेलियाच्या मेगन शटसोबत पहिल्या स्थानावर आहे.
दीप्ती शर्माने आतापर्यंत खेळलेल्या १३२ सामन्यांपैकी १२९ डावांमध्ये १५१ विकेट्स घेतल्या आहेत, ज्यांची सरासरी १८.९४ आणि इकॉनॉमी ६.११ आहे. मेगन शटने १७.७० आणि इकॉनॉमी ६.४० च्या सरासरीने तेवढ्याच विकेट्स घेतल्या आहेत. आणखी एका विकेटसह, दीप्ती महिला टी-२० क्रिकेट इतिहासात १५२ विकेट्स घेणारी पहिली गोलंदाज बनेल.
दीप्ती शर्मा व्यतिरिक्त, राधा यादव ही भारताकडून या फॉरमॅटमध्ये १०० पेक्षा जास्त विकेट्स घेणारी एकमेव गोलंदाज आहे, जरी ती सध्या टी-२० संघाबाहेर आहे. टीम इंडियाने पहिले चार सामने जिंकून श्रीलंकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेत अजिंक्य आघाडी घेतली आहे. हरमनप्रीत कौर आणि कंपनी आज पाचवा सामना जिंकून मालिकेत श्रीलंकेला क्लीन स्विप करण्याचे लक्ष्य ठेवतील.
तिरुअनंतपुरम येथील न्यू ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा मालिकेतील तिसरा सामना आहे. पहिल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये भारताने वर्चस्व गाजवत मालिका जिंकली. शेवटच्या सामन्यात टीम इंडियाने टी-२० क्रिकेट इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्याही नोंदवली. आजच्या सामन्यातही चाहत्यांना उच्च धावसंख्येचा सामना अपेक्षित आहे.
मेगन शुट – ऑस्ट्रेलिया – 123 सामन्यात 151 विकेट्स
दीप्ती शर्मा – भारत – १३१ सामन्यात १५१ विकेट्स
हेन्री एटी इशिमवे – रवांडा – 117 सामन्यात 144 विकेट
निदा दार – पाकिस्तान – १६० सामन्यात १४४ विकेट्स
सोफी एक्लेस्टोन – इंग्लंड – १०१ सामन्यात १४२ विकेट्स
IND W Vs SL W: भारत क्लीन स्वीपवर लक्ष केंद्रित करेल
भारत आणि श्रीलंकेच्या महिला संघांमधील शेवटचा टी-२० सामना आज तिरुअनंतपुरम येथे खेळला जाणार आहे. भारतीय संघाने आधीच मालिका जिंकली आहे आणि आता पाचवा टी-२० जिंकून श्रीलंकेचा ५-० असा क्लीन स्वीप पूर्ण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.