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  • Isha Ambani Reliance Retail Launches South Korean Anti Aging Beauty Brand In India Marathi News

वाढतं वय कळूनच येणार नाही, कोरियन ग्लास स्किनचे रहस्य भारतात! ईशा अंबानींचा नवा ब्यूटी स्ट्रोक; कुठे आणि कसा खरेदी कराल?

Updated On: Jul 22, 2026 | 01:32 PM IST
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सारांश

रिलायन्स रिटेलच्या प्रमुख ईशा अंबानी यांनी भारतीय ब्यूटी आणि स्किनकेअर क्षेत्रात आणखी एक मोठा धमाका केला आहे. भारतीय महिलांमध्ये 'के-ब्यूटी'ची वाढती क्रेझ पाहून रिलायन्सने दक्षिण कोरियातील एका प्रसिद्ध अँटी-एजिंग ब्यूटी ब्रँडशी भागीदारी केली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • वाढतं वय कळूनच येणार नाही,
  • कोरियन ग्लास स्किनचे रहस्य भारतात!
  • ईशा अंबानींचा नवा ब्यूटी स्ट्रोक
Reliance Beauty Update: वय जसजसं वाढत जातं तसं तसं आपल्या चेहऱ्यावर ते दिसून येतं. चेहऱ्यावर सुरकुत्या अगदी सहज लक्षात येतात. यावर मार्केटमध्ये बरेच प्रोटक्ट असतात. पण ते किती प्रभावशाली आहेत याबाबत प्रश्न पडतो. पण कोरीयन लोकांकडे पाहिलं तर ते नेहमी तरुण दिसतात. आता तेच सिक्रेट भारतात येणार आहे. मुकेश अंबानी यांची कन्या ईशा अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स रिटेलने दक्षिण कोरियाच्या सौंदर्य उत्पादनांच्या रिटेल विक्री प्लॅटफॉर्म ‘तिरा’सोबत भागीदारी केली आहे. त्यामुळे आता आपल्या सौंदर्यामध्येही भर पडणार आहे. पण हे प्रोडक्ट कुठे आणि कसे खरेदी करायचे? सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

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संयुक्त निवेदनानुसार, जागतिक सौंदर्य ब्रँड्सच्या उत्पादनांची श्रेणी विस्तारण्याच्या ‘तिरा’च्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. निवेदनानुसार, डॉ. मेलॅक्सिन हे त्यांच्या विज्ञान-आधारित स्किनकेअर तंत्रज्ञान आणि ‘स्लो एजिंग’ या संकल्पनेसाठी ओळखले जाते.

अमेरिका, जपान आणि दक्षिण पूर्व आशियामध्ये चांगलंच लोकप्रिय

डॉ. मेलाक्सिनची उत्पादने पिगमेंटेशन, डोळ्यांखालील वृद्धत्वाची चिन्हे आणि त्वचेचा सैलपणा यांसारख्या समस्यांवर उपाय करण्यासाठी तयार केली आहेत. हा ब्रँड अमेरिका, जपान आणि दक्षिण पूर्व आशियामध्ये चांगलाच लोकप्रिय आहे. अमेरिका आणि यूके या दोन्ही देशांतील टिकटॉक शॉपवर हा एक लोकप्रिय के-ब्रँड म्हणून ओळखला जातो.

भारतीय ग्राहकांच्या गरजांनुसार प्रोडक्ट

डॉ. मेलॅक्सिनच्या सीईओ यू क्युंग ह्वा यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, “भारतीय ग्राहक प्रभावी आणि सायंस-बेस स्कीन केअरच्या उत्पादनांना अधिकाधिक प्राधान्य देत आहेत. पिगमेंटेशन, त्वचेचा पोत आणि सैल झालेली त्वचा यांसारख्या समस्या लक्षात घेऊन विकसित केलेली कंपनीची उत्पादने भारतीय ग्राहकांच्या गरजांनुसार तयार केली आहेत आणि ‘तिरा’ सोबतच्या आमच्या भागीदारीतून भारतात सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे.”

तिराचा विशेष फोकस काय?

तिराने म्हटले आहे की, या भागीदारीमुळे जगातील विश्वसनीय आणि प्रीमियम सौंदर्य ब्रँड्स भारतीय ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची आपली रणनीती अधिक मजबूत होत आहे. तिरा हे रिलायन्स रिटेलने सुरू केलेले एक ओम्निचॅनल सौंदर्य आणि वैयक्तिक निगा रिटेल प्लॅटफॉर्म आहे. ईशा अंबानी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या प्लॅटफॉर्मवर मेकअप, स्किनकेअर आणि सुगंध या क्षेत्रांतील जागतिक आणि देशांतर्गत ब्रँड्सचा निवडक संग्रह उपलब्ध आहे. या ब्रँडची प्रत्यक्ष दुकाने आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म दोन्ही आहेत.

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Web Title: Isha ambani reliance retail launches south korean anti aging beauty brand in india marathi news

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Published On: Jul 22, 2026 | 01:32 PM

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