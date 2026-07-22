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Supreme Court On CJP Protest: ‘तुम्ही आमचा वेळ वाया घालवत आहात’; संसद मोर्चावरील लाठीमार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे खडे बोल

Updated On: Jul 22, 2026 | 01:43 PM IST
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सारांश

संसद मार्चदरम्यान झालेल्या कथित लाठीचार्ज प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना फटकारले. "तुम्ही आमचा वेळ वाया घालवत आहात, आम्हाला व्हिडिओ पाहण्यात रस नाही," असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सांगत कायदेशीर मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले.

'तुम्ही आमचा वेळ वाया घालवत आहात'; संसद मोर्चावरील लाठीमार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे खडे बोल

'तुम्ही आमचा वेळ वाया घालवत आहात'; संसद मोर्चावरील लाठीमार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे खडे बोल

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विस्तार
  • ‘तुम्ही आमचा वेळ वाया घालवत आहात’
  • संसद मोर्चावरील लाठीमार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे खडे बोल
  • सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
Supreme Court On CJP Protest News Marathi: सर्वोच्च न्यायालयात कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, आपण कोणतेही व्हिडिओ पाहणार नाही असे सांगून, ही याचिका ऐकण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्याने सोमवारी संसदेच्या मोर्चादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या संघर्षाचा उल्लेख केला होता.

न्यायालयात हजर असलेल्या वकिलांनी व्हिडिओ सादर करण्याची आणि गुरुवारी सुनावणी घेण्याची विनंती केली. बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार, ते म्हणाले, “माझ्याकडेही पोलिसांच्या क्रूरतेशी संबंधित व्हिडिओ आहेत… जर हे प्रकरण उद्या सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले गेले… तर तिथे विद्यार्थीही उपस्थित होते.” सरन्यायाधीशांच्या बॅनरखाली झालेल्या आंदोलनात अनेक पोलीस आणि विद्यार्थी जखमी झाले होते.

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सरन्यायाधीश काय म्हणाले?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी गुरुवारीही याचिका विचारात घेण्यास नकार दिला. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, ते म्हणाले, “आमचा किंवा तुमचा वेळ वाया घालवू नका.” ते म्हणाले, “उद्या आमच्याकडे वेळ नाही. आमच्याकडे वेळ नाही. आम्हाला कोणतेही व्हिडिओ पाहायचे नाहीत…”

सोमवारी काय घडले?

जून महिन्यापासून जंतर मंझर येथे आंदोलन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पक्षाने (CJP) सोमवार, २० जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. या मोर्चात मोठ्या संख्येने आंदोलक सहभागी झाले होते. त्यानंतर लगेचच, दिल्ली पोलीस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संघर्ष झाल्याचे वृत्त समोर आले. या आंदोलनादरम्यान अनेक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. आतापर्यंत सहा एफआयआर दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळी ८ वाजेपर्यंत १८६ जखमींना राम मनोहर लोहिया रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात आणण्यात आले होते. यापैकी ८९ जण पोलीस अधिकारी होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११८ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले.

मंगळवारी, सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी आरोप केला की, पोलिसांनी शांततापूर्ण आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर केला. व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या एका व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर पेलेट गनच्या जखमांचे वैशिष्ट्यपूर्ण व्रणही दिसत आहेत. यानंतर, दिल्ली पोलिसांनी ‘X’ वर ‘फेक न्यूज अलर्ट’ जारी करून प्रत्युत्तर दिले. पोलिसांनी म्हटले, “पोलीस दल शांततापूर्ण आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर करत असल्याच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.”

सोशल मीडियावर आणखी एका पोस्टमध्ये एका व्यक्तीने दावा केला आहे की, आरएएफ (रॅपिड ॲक्शन फोर्स) ने आंदोलकांवर स्टन गनचा वापर केला. पोलिसांनीही हा दावा फेटाळून लावला आहे. पोलिसांनी म्हटले आहे की, “आरएएफने आंदोलकांवर इलेक्ट्रिक स्टन गन वापरल्याचे वृत्त पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहे.”

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Web Title: Supreme court remarks on lathicharge during parliament march video not interested time wasted

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Published On: Jul 22, 2026 | 01:43 PM

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