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ENG vs NZ: Lord’s क्रिकेट ग्राऊंडच्या नावे रचला इतिहास! 150 कसोटी सामन्याचे आयोजन करणारा पहिले मैदान

Updated On: Jun 04, 2026 | 05:04 PM IST
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सारांश

इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळला जात आहे, ज्या मैदानावर आता १५० कसोटी सामने आयोजित करण्याचा ऐतिहासिक विक्रम नोंदवला गेलाय.

Lord's च्या नावे अनोखा विक्रम (फोटो सौजन्य - X.com)

Lord's च्या नावे अनोखा विक्रम (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • इंग्लंड विरूद्ध न्यूझीलंड पहिला कसोटी सामना
  • लॉर्ड्स ग्राऊंच्या नावे ऐतिहासिक विक्रम
  • १५० कसोटी सामने आयोजित करणारे पहिले ग्राऊंड 
न्यूझीलंडचा संघ तीन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी इंग्लंडमध्ये दाखल झाला आहे. यातील पहिला सामना ४ जून रोजी लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. किवी संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या नाणेफेकीमुळे लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाने एक असा पराक्रम केला आहे, जो यापूर्वी इतर कोणत्याही मैदानावर झाला नव्हता. सर्वाधिक कसोटी सामन्यांचे आयोजन करण्याच्या बाबतीत लॉर्ड्स आधीच पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि इंग्लंड व न्यूझीलंड यांच्यातील हा सामना या मैदानावरचा १५० वा कसोटी सामना आहे.

लॉर्ड्सवर पहिला कसोटी सामना १८८४ मध्ये खेळला गेला होता. इंग्लंडमधील लॉर्ड्स स्टेडियमला ​​जागतिक क्रिकेटमधील एक ऐतिहासिक मैदान मानले जाते, कारण येथे पहिला कसोटी सामना १८८४ मध्ये खेळला गेला होता. तेव्हापासून, इंग्लंडचा दौरा करणाऱ्या बहुतेक संघांनी लॉर्ड्सवर किमान एक सामना खेळला आहे. या स्टेडियमने अनेक मोठ्या स्पर्धांच्या अंतिम सामन्यांचे आयोजन केले आहे, ज्यात लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या विजेतेपदाच्या सामन्याचा समावेश आहे. इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील हा सामना वगळता, त्यापूर्वी खेळल्या गेलेल्या १४९ कसोटी सामन्यांपैकी, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ५४ वेळा, तर प्रथम गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने ४४ वेळा विजय मिळवला आहे. याशिवाय, ५१ सामने अनिर्णित राहिले आहेत.

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ऑस्ट्रेलियाचे मेलबर्न दुसऱ्या क्रमांकावर

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर भारतातील ईडन गार्डन्सने सर्वाधिक कसोटी सामन्यांचे आयोजन केले आहे. सर्वाधिक कसोटी सामन्यांचे आयोजन करण्याचा विक्रम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंडच्या नावावर आहे, तर ऑस्ट्रेलियाचे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एमसीजीवर एकूण ११८ कसोटी सामने खेळवले गेले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाचे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ११४ कसोटी सामन्यांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतात सर्वाधिक कसोटी सामन्यांचे आयोजन करणाऱ्या मैदानांचा विचार केल्यास, कोलकाताचे ईडन गार्डन्स स्टेडियम पहिल्या क्रमांकावर आहे, जिथे आतापर्यंत एकूण ४३ कसोटी सामने खेळले गेले आहेत.

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सर्वाधिक कसोटी सामने खेळलेली मैदाने

  • लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (इंग्लंड) – १५० कसोटी सामने
  • मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (ऑस्ट्रेलिया) – ११८ कसोटी सामने
  • सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (ऑस्ट्रेलिया) – ११४ कसोटी सामने
  • केनिंग्टन ओव्हल (इंग्लंड) – १०८ कसोटी सामने
  • ओल्ड ट्रॅफर्ड (इंग्लंड) – ८६ कसोटी सामने

Web Title: England vs new zealand lords is first cricket ground to host 150 test matches

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Published On: Jun 04, 2026 | 05:04 PM

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