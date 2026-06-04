ENG vs NZ: Lord’s क्रिकेट ग्राऊंडच्या नावे रचला इतिहास! 150 कसोटी सामन्याचे आयोजन करणारा पहिले मैदान

लॉर्ड्सवर पहिला कसोटी सामना १८८४ मध्ये खेळला गेला होता. इंग्लंडमधील लॉर्ड्स स्टेडियमला जागतिक क्रिकेटमधील एक ऐतिहासिक मैदान मानले जाते, कारण येथे पहिला कसोटी सामना १८८४ मध्ये खेळला गेला होता. तेव्हापासून, इंग्लंडचा दौरा करणाऱ्या बहुतेक संघांनी लॉर्ड्सवर किमान एक सामना खेळला आहे. या स्टेडियमने अनेक मोठ्या स्पर्धांच्या अंतिम सामन्यांचे आयोजन केले आहे, ज्यात लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या विजेतेपदाच्या सामन्याचा समावेश आहे. इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील हा सामना वगळता, त्यापूर्वी खेळल्या गेलेल्या १४९ कसोटी सामन्यांपैकी, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ५४ वेळा, तर प्रथम गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने ४४ वेळा विजय मिळवला आहे. याशिवाय, ५१ सामने अनिर्णित राहिले आहेत.
150 years of Test cricket.
Countless memories.
Another chapter begins. 🏏 📰 https://t.co/LilmWKxp5q pic.twitter.com/3uzZt0dx4W — Lord’s Cricket Ground (@HomeOfCricket) June 4, 2026
IND vs AFG: 2 दिवसात 5 दिवसांच्या टेस्टचा उडाला होता धुव्वा! अफगाणिस्तानविरूद्ध कसा आहे भारताचा रेकॉर्ड, 8 वर्षापूर्वीचा धमाका
ऑस्ट्रेलियाचे मेलबर्न दुसऱ्या क्रमांकावर
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर भारतातील ईडन गार्डन्सने सर्वाधिक कसोटी सामन्यांचे आयोजन केले आहे. सर्वाधिक कसोटी सामन्यांचे आयोजन करण्याचा विक्रम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंडच्या नावावर आहे, तर ऑस्ट्रेलियाचे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एमसीजीवर एकूण ११८ कसोटी सामने खेळवले गेले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाचे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ११४ कसोटी सामन्यांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतात सर्वाधिक कसोटी सामन्यांचे आयोजन करणाऱ्या मैदानांचा विचार केल्यास, कोलकाताचे ईडन गार्डन्स स्टेडियम पहिल्या क्रमांकावर आहे, जिथे आतापर्यंत एकूण ४३ कसोटी सामने खेळले गेले आहेत.
Team India: मोठी बातमी! टीम इंडियाला झटका, Virat Kohli अफगाणिस्तान वनडे सिरीजमधून बाहेर, समोर आलं कारण
सर्वाधिक कसोटी सामने खेळलेली मैदाने