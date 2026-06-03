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IND W vs ENG W: टीम इंडियाची वाढली चिंता! इंग्लंडकडून मालिका पराभव, विश्वचषकाआधी संघ किती सज्ज?

Updated On: Jun 03, 2026 | 02:32 PM IST
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सारांश

England Beat India Won T-20 Series: महिला टी-२० विश्वचषकाच्या आधी भारतीय महिला संघाला मोठा धक्का बसला. तिसऱ्या आणि निर्णायक टी-२० सामन्यात इंग्लंडने भारताला सहा गडी राखून पराभूत करत तीन सामन्यांची मालिका २-१ ने जिंकली.

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विस्तार
  • टीम इंडियाची वाढली चिंता
  • इंग्लंडकडून मालिका पराभव
  • विश्वचषकाआधी संघ किती सज्ज?
महिला T- २० विश्वचषक 2026 पूर्वी भारताच्या महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. टाँटन येथे झालेल्या तिसऱ्या आणि निर्णायक T- २० सामन्यात इंग्लंडने भारताचा 6 विकेट्सने पराभव केला. या विजयासह यजमान संघाने तीन सामन्यांची मालिका २-१ ने जिंकली. प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने २० ओव्हरमध्ये ५ विकेट्स गमावून १८० धावा केल्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाबाद ५६ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. प्रत्युत्तरात, इंग्लंडच्या फलंदाजांनी जबरदस्त कामगिरी करत १८१ धावांचे लक्ष्य सहज पार करत सामना जिंकला. विश्वचषकाला अवघे काही दिवस उरले असताना टीम इंडियाचा हा पराभव संघाची चिंता वाढवणारा आहे. यामुळे विश्वचषकासाठी भारतीय संघ किती सज्ज आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

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इंग्लंडचा दमदार कमबॅक

१८१ धावांचा पाठलाग करताना इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली होती. पहिल्या तीन ओव्हरमध्ये डॅनी वायट-हॉज आणि सोफिया डंकली बाद झाल्या. त्यानंतर पॉवरप्लेच्या शेवटच्या ओवहेहरमध्ये एमी जोन्स बाद झाली, त्यामुळे संघाने अवघ्या ३५ धावांत ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. मात्र, एलीस कॅप्सीने आणि हीथर नाइटने यांनी चौथ्या विकेटसाठी १३७ धावांची भागीदारी करत सामना भारताच्या हातातून काढून घेतला. अॅलिस कॅप्सीने अवघ्या ४३ चेंडूंमध्ये ८२ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. तिने २६ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. दुसरीकडे, हेदर नाईटनेही महत्वपूर्ण खेळी खेळत ४२ चेंडूंमध्ये नाबाद ७० धावा केल्या. दोन्ही फलंदाजांनी फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजीविरुद्ध अथक आक्रमक पवित्रा घेतला, ज्यामुळे इंग्लंडने सामन्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले आणि संघाला विजय मिळवून दिला.

भारताचा निराशाजनक पराभव

प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाची सुरुवातही खराब झाली होती. शफाली वर्मा ११ धावांवर बाद झाली, तर स्मृती मंधाना चार्ली डीनच्या गोलंदाजीवर एलबीडब्ल्यू (LBW) झाली. त्यानंतर यास्तिका भाटियाने वेगवान खेळी करून भारताची सूत्रे हाती घेतली. तिने पॉवरप्लेमध्ये ७ चौकार मारून धावगती कायम ठेवली, पण ३२ धावांवर धावबाद झाली. मधल्या फळीत जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांनी डाव सावरला. लॉरेन बेलच्या स्लोअर बॉलवर बोल्ड झाल्यामुळे जेमिमाला आपल्या चांगल्या सुरुवातीचे मोठ्या धावसंख्येत रूपांतर करता आले नाही. हरमनप्रीतने एक बाजू सांभाळत नाबाद ५६ धावा केल्या. मात्र, भारतीय संघ शेवटच्या पाच ओव्हरमध्ये केवळ ४८ धावाच जोडू शकला, ज्याचा अंतिम धावसंख्येवर स्पष्ट परिणाम झाला. भारताने आपल्या निर्धारित २० ओव्हरमध्ये ५ विकेट्स गमावून १८० धावा केल्या.

विश्वचषकापूर्वी भारताची चिंता वाढली

१२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या महिला टी-२० विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर ही मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वपूर्ण होती. भारताने संपूर्ण मालिकेत चांगला क्रिकेट खेळला, पण निर्णायक सामन्यात दबावाखाली इंग्लंडने उत्तम कामगिरी करत मालिका जिंकली. त्यामुले विश्वचषकाआधी भारतीय संघाच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.

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Web Title: Ind w vs eng w india concerns grow after series defeat ahead of womens t20 world cup 2026

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Published On: Jun 03, 2026 | 02:32 PM

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