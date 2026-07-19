IND vs ENG: लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा धमाका! डकेट-बेथेल जोडीने मोडीत काढला ४६ वर्षांपूर्वीचा महाविक्रम; भारताच्या गोलंदाजांची धुलाई

या दोन सलामीवीरांनी केवळ इंग्लंडला एक मजबूत सुरुवात करून दिली नाही, तर लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च सलामी भागीदारीचा नवा विक्रमही रचला. सलामीवीर जेकब बेथेल आणि बेन डकेट यांनी आपल्या भागीदारीत १३७ धावा पूर्ण करत लॉर्ड्सवरील सर्वोच्च सलामी भागीदारीचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. यापूर्वी हा विक्रम ४६ वर्षे अबाधित होता. १९८० मध्ये, जेफ्री बॉयकॉट आणि पीटर विली यांनी पहिल्या विकेटसाठी १३५ धावा केल्या होत्या, जो विक्रम आता या दोन फलंदाजांनी मोडला आहे.
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बेन डकेट आणि जेकब बेथेल यांनी पहिल्या विकेटसाठी शानदार १९२ धावा जोडल्या. लॉर्ड्सच्या ५४ वर्षांच्या एकदिवसीय इतिहासात पहिल्यांदाच एका सलामीच्या जोडीने १५० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. या इंग्लिश जोडीने भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील एकदिवसीय सामन्यांमधील सर्वोच्च सलामीच्या भागीदारीचा नवीन विक्रमही प्रस्थापित केला आहे. त्यांनी जेसन रॉय आणि जॉनी बेअरस्टो यांचा पूर्वीचा विक्रम मोडला, ज्यांनी २०१९ च्या विश्वचषकात डावाची सुरुवात करताना १६० धावा केल्या होत्या.
बेन डकेट आणि जेकब बेथेल आता भारताविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यांमध्ये कोणत्याही विकेटसाठी सर्वोच्च सलामीची भागीदारी करणारे फलंदाज बनले आहेत. त्यांनी मिळून २०१८ मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना जो रूट आणि इऑन मॉर्गन यांनी जोडलेल्या १८६ धावांचा पूर्वीचा विक्रम मोडला. इतकेच नव्हे तर, डकेट आणि बेथेल यांनी जोडलेल्या १९२ धावा लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये कोणत्याही विकेटसाठीची चौथी सर्वोच्च भागीदारी ठरली.
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