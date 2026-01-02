Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Even Mitchell Starc Would Be Put To Shame By The Magical Swing Bowling With A Plastic Ball Video

मिचेल स्टार्कलाही लाजवणारा स्विंग! प्लास्टिक बॉलची जादुई गोलंदाजी; आकाश चोप्राही झाला अवाक; पहा Video

प्लास्टिकच्या बॉलवर गोलंदाजी करत असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून हा व्हिडिओ बघून क्रिकेट समालोचक आकाश चोप्रा देखील आश्चर्यचकित झाल्याचे दिसत आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 08:30 PM
A swing that would put even Mitchell Starc to shame! Magical bowling with a plastic ball; Akash Chopra was also left speechless; watch the video.
Follow Us:
Follow Us:

A video of swing bowling with a plastic ball goes viral : सोशल मीडियावर अनेक प्रकार असतात जे पाहून आपला देखील विश्वास बसत नाही. असाच एक प्रकार क्रीडाप्रेमींच्या आकर्षणाचे कारण ठरत आहे. प्लास्टिकच्या बॉलवर गोलंदाजी करत असल्याचा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ बघून क्रिकेट समालोचक आकाश चोप्रा देखील आश्चर्यचकित झाला आहे. त्याने आपल्या शैलीत या व्हिडीओचं विश्लेषण केलं आहे.

त्या व्हिडिओमध्ये नेमकं काय?

एका ठिकाणी प्लास्टिक बॉलने क्रिकेट सामने खेळले जात असल्याचं दिसून येत आहे. यात एक गोलंदाज प्लास्टिक बॉल अशा काही पद्धतीने स्विंग करत आहे ते पाहून आश्चर्य वाटलं नाही तर नवलच. या स्विंगला क्रिकेट जगतात बनाना स्विंग असं देखील म्हटलं जातं. हा चेंडू हवेत इतका वळतो की शेवटच्या क्षणापर्यंत फलंदाजाला त्या चेंडूचा अचूक अंदाज बांधनं कठीण जाऊन तो क्लिन बोल्ड होतो. या गोलंदाजीवर आकाश चोप्राने आपली प्रतिक्रिया नमूद केली आहे.

हेही वाचा : मृत्यूशी झुंजणाऱ्या डेमियन मार्टिनची तब्येत कशी आहे? मित्र अ‍ॅडम गिलख्रिस्टने केला खुलासा, म्हणाला – गेल्या २४ तासांत…

आकाश चोप्राने सोशल मिडिया हँडलवर व्हिडीओ शेअर केला आहे. यासोबत त्याने त्याचं कौतुक देखील केलं आहे. त्याच्या मजेदार शैलीत क्रिकेटचं विश्लेषण करत म्हटले आहे की, त्याची गोलंदाजीचा स्विंग पाहून जगातील घातक गोलंदाज मिचेल स्टार्क देखील लाजेल. आकाश चोप्राच्या मते प्लास्टिक चेंडूने अशा पद्धतीने स्विंग करणं फारच आश्चर्यकारक असे आहे. खरं तर अशा पद्धतीचा स्विंग बॉल खेळणं कोणत्याही गोलंदाजासाठी अशक्यप्राय आहे. असं म्हंटलं तर वावगं ठरू नये. पण लेदर बॉलने इतका स्विंग करणं प्लास्टिक बॉलच्या तुलनेनं खूप अवघड आहे. कारण प्लास्टिक आणि लेदर बॉलमध्ये खूप फरक असतो. तसेच दोन्ही चेंडूंच्या वजनात देखील फरक दिसून येतो.

नेटकरी काय म्हणाले?

आकाश चोप्राकडून शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडीओखाली नेटकऱ्यांनी प्रतिक्रिया देखील चर्चेचा विषय ठरत आहेत. त्यांच्या मते प्लास्टिक चेंडूने अशा पद्धतीने स्विंग करणं खूप शक्य आहे. कारण प्लास्टिक चेंडू हलका असून वाऱ्याच्या दबामुळे तो सहज दिशा बदलू शकतो. पण व्हिडीओतील गोलंदाजाचं स्विंग चेंडूवर चांगलं नियंत्रण असल्याचं दिसून येतं. कारण कसा होऊ शकतो याचा अंदाज गोलंदाजाला आहे. त्यामुळे गोलंदाज अचूक मारा करत असल्याचे म्हंटलं तर चुकीचं ठरू नये. या व्हिडीओतून स्थानिक क्रिकेटमध्येही टॅलेंट जगासमोर आले आहे.

 

हेही वाचा : शाहरुख खानसारखे देशद्रोही… IPL 2026 मध्ये बांग्लादेशच्या मुस्तफिजूर रहमानवर करोडो खर्च केल्यानंतर भाजप नेते संतप्त

Web Title: Even mitchell starc would be put to shame by the magical swing bowling with a plastic ball video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 08:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ, 3rd ODI : मैदानावर ‘विराट’ रागाचे दर्शन! ‘ती’ एक चूक अन् ‘किंग’ कोहलीचा संताप अनावर; पहा VIDEO
1

IND vs NZ, 3rd ODI : मैदानावर ‘विराट’ रागाचे दर्शन! ‘ती’ एक चूक अन् ‘किंग’ कोहलीचा संताप अनावर; पहा VIDEO

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

Jan 21, 2026 | 01:00 PM
Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

Jan 21, 2026 | 12:58 PM
Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 12:56 PM
Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

Jan 21, 2026 | 12:44 PM
स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्प यांच्या Air Force One विमानात तांत्रिक बिघाड; अमेरिकेत खळबळ

स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्प यांच्या Air Force One विमानात तांत्रिक बिघाड; अमेरिकेत खळबळ

Jan 21, 2026 | 12:42 PM
‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Jan 21, 2026 | 12:38 PM
BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

Jan 21, 2026 | 12:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM