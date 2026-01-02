मिचेल स्टार्कलाही लाजवणारा स्विंग! प्लास्टिक बॉलची जादुई गोलंदाजी; आकाश चोप्राही झाला अवाक; पहा Video

A video of swing bowling with a plastic ball goes viral : सोशल मीडियावर अनेक प्रकार असतात जे पाहून आपला देखील विश्वास बसत नाही. असाच एक प्रकार क्रीडाप्रेमींच्या आकर्षणाचे कारण ठरत आहे. प्लास्टिकच्या बॉलवर गोलंदाजी करत असल्याचा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ बघून क्रिकेट समालोचक आकाश चोप्रा देखील आश्चर्यचकित झाला आहे. त्याने आपल्या शैलीत या व्हिडीओचं विश्लेषण केलं आहे.
एका ठिकाणी प्लास्टिक बॉलने क्रिकेट सामने खेळले जात असल्याचं दिसून येत आहे. यात एक गोलंदाज प्लास्टिक बॉल अशा काही पद्धतीने स्विंग करत आहे ते पाहून आश्चर्य वाटलं नाही तर नवलच. या स्विंगला क्रिकेट जगतात बनाना स्विंग असं देखील म्हटलं जातं. हा चेंडू हवेत इतका वळतो की शेवटच्या क्षणापर्यंत फलंदाजाला त्या चेंडूचा अचूक अंदाज बांधनं कठीण जाऊन तो क्लिन बोल्ड होतो. या गोलंदाजीवर आकाश चोप्राने आपली प्रतिक्रिया नमूद केली आहे.
हेही वाचा : मृत्यूशी झुंजणाऱ्या डेमियन मार्टिनची तब्येत कशी आहे? मित्र अॅडम गिलख्रिस्टने केला खुलासा, म्हणाला – गेल्या २४ तासांत…
आकाश चोप्राने सोशल मिडिया हँडलवर व्हिडीओ शेअर केला आहे. यासोबत त्याने त्याचं कौतुक देखील केलं आहे. त्याच्या मजेदार शैलीत क्रिकेटचं विश्लेषण करत म्हटले आहे की, त्याची गोलंदाजीचा स्विंग पाहून जगातील घातक गोलंदाज मिचेल स्टार्क देखील लाजेल. आकाश चोप्राच्या मते प्लास्टिक चेंडूने अशा पद्धतीने स्विंग करणं फारच आश्चर्यकारक असे आहे. खरं तर अशा पद्धतीचा स्विंग बॉल खेळणं कोणत्याही गोलंदाजासाठी अशक्यप्राय आहे. असं म्हंटलं तर वावगं ठरू नये. पण लेदर बॉलने इतका स्विंग करणं प्लास्टिक बॉलच्या तुलनेनं खूप अवघड आहे. कारण प्लास्टिक आणि लेदर बॉलमध्ये खूप फरक असतो. तसेच दोन्ही चेंडूंच्या वजनात देखील फरक दिसून येतो.
Swing aisi ke Mitchell Starc bhi sharma jaye 😅😂 #Aakashvani #cricket pic.twitter.com/prrr4H7PGr — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 1, 2026
आकाश चोप्राकडून शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडीओखाली नेटकऱ्यांनी प्रतिक्रिया देखील चर्चेचा विषय ठरत आहेत. त्यांच्या मते प्लास्टिक चेंडूने अशा पद्धतीने स्विंग करणं खूप शक्य आहे. कारण प्लास्टिक चेंडू हलका असून वाऱ्याच्या दबामुळे तो सहज दिशा बदलू शकतो. पण व्हिडीओतील गोलंदाजाचं स्विंग चेंडूवर चांगलं नियंत्रण असल्याचं दिसून येतं. कारण कसा होऊ शकतो याचा अंदाज गोलंदाजाला आहे. त्यामुळे गोलंदाज अचूक मारा करत असल्याचे म्हंटलं तर चुकीचं ठरू नये. या व्हिडीओतून स्थानिक क्रिकेटमध्येही टॅलेंट जगासमोर आले आहे.
हेही वाचा : शाहरुख खानसारखे देशद्रोही… IPL 2026 मध्ये बांग्लादेशच्या मुस्तफिजूर रहमानवर करोडो खर्च केल्यानंतर भाजप नेते संतप्त