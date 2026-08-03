Explainer: भारतासाठी किती महत्त्वाचा आहे श्रीलंका दौरा? हरण्याजिंकण्यावरूनच बदलणार WTC फायनलचे समीकरण

भारत श्रीलंकेत दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. श्रीलंकेच्या भूमीवर कोणत्याही संघासाठी विजय मिळवणे कठीण असले तरी, फिरकीला अनुकूल खेळपट्ट्यांवर भारताला कठीण आव्हानाला सामोरे जावे लागू शकते. ही कसोटी मालिका डब्ल्यूटीसी चक्राचा एक भाग आहे. या मालिकेच्या निकालाचा परिणाम टीम इंडियाच्या डब्ल्यूटीसी अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या संधींवर होईल. विजयामुळे भारताच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या संधी वाढतील, तर पराभवामुळे टीम इंडियाला मोठा फटका बसू शकतो. Explainer मधून जाणून घ्या काय आहे समीकरण
भारताचे अजून नऊ कसोटी सामने बाकी आहेत आणि त्यापैकी सात सामने त्यांना जिंकावेच लागतील. मात्र, भारतासाठी हे खूप कठीण ठरू शकते, कारण श्रीलंकेनंतर संघ दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा दौरा करणार आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया संघ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीसाठी, जी पाच कसोटी सामन्यांची मालिका आहे, भारताचा दौरा करेल.
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|सिरीज
|तारीख
|निकाल
|इंग्लंड विरूद्ध भारत (5 टेस्ट मॅच)
|जून 2025
|2-2 ड्रॉ
|भारत विरूद्ध वेस्टइंडीज (2 टेस्ट मॅच)
|ऑक्टोबर 2025
|2-0 जिंकले
|भारत विरूद्ध दक्षिण आफ्रिका (2 टेस्ट मॅच)
|नोव्हेंबर 2025
|0-2 हार
|श्रीलंका विरूद्ध भारत (2 टेस्ट मॅच)
|ऑगस्ट 2026
|खेळण्यात येणार
|न्यूजीलंड विरूद्ध भारत (2 टेस्ट मॅच)
|ऑक्टोबर 2026
|खेळण्यात येणार
|भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया (5 टेस्ट मॅच)
|डिसेंबर 2026
|खेळण्यात येणार
WTC च्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी, लीग टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर अव्वल दोन PCT पैकी एक स्थान मिळवणे आवश्यक आहे. सध्या, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. डब्ल्यूटीसी क्रमवारी गुणांच्या संख्येवर नव्हे, तर गुणांच्या टक्केवारीवर आधारित आहे, त्यामुळे सर्व कसोटी सामने तितकेच महत्त्वाचे आहेत. विजयामुळे त्यांना १२ गुण, बरोबरीमुळे चार आणि बरोबरीमुळे सहा गुण मिळतील.
त्यामुळे, भारताच्या पात्रतेच्या आशा उर्वरित डब्ल्यूटीसी फेऱ्यांमध्ये चांगली कामगिरी करून आपली मजबूत पीसीटी कायम ठेवण्यावर अवलंबून असतील. इतर संघांच्या सामन्यांच्या निकालांचाही गुणतालिकेवर परिणाम होईल. अव्वल स्थान मिळवण्यासाठी भारताला अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करावी लागेल. लंडन ओव्हल येथे ९ ते १३ जून २०२७ दरम्यान जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना आयोजित केला जाईल.
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