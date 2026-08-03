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Explainer: भारतासाठी किती महत्त्वाचा आहे श्रीलंका दौरा? हरण्याजिंकण्यावरूनच बदलणार WTC फायनलचे समीकरण

Updated On: Aug 03, 2026 | 01:08 PM IST
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सारांश

Explainer: अलीकडील कसोटी सामन्यांमुळे भारताचा आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप अंतिम सामना २०२७ पर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग काही प्रमाणात मोकळा झाला आहे. ही मालिका का आहे महत्त्वाची?

Explainer: भारतासाठी का आहे ही कसोटी महत्त्वाची (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Explainer: भारतासाठी का आहे ही कसोटी महत्त्वाची (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • प्रत्येक सामन्याचा परिणाम पर्सेंटेज पॉइंट्स टेबलवर (पीसीटी) होत असल्यामुळे, भारत स्पर्धेत कायम आहे
  • तथापि, डब्ल्यूटीसी चक्र अंतिम टप्प्यात येत असल्याने, भारताकडे आता खूपच कमी गुण शिल्लक आहेत 
  • भारताला आता श्रीलंकेविरुद्ध दोन महत्त्वपूर्ण कसोटी सामने खेळायचे आहेत. या मालिकेचा निकाल भारताचे भविष्य ठरवेल
सर्वात बलाढ्य लाल चेंडूच्या संघांपैकी एक मानला जात असूनही, भारताने अद्याप डब्ल्यूटीसी (WTC) विजेतेपद जिंकलेले नाही. इंग्लंड दौऱ्यावर दोन विजय आणि एक बरोबरी साधून भारताने आपल्या मोहिमेची चांगली सुरुवात केली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १३ महिन्यांतील दुसरी मालिका गमावल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला. २०२४ मध्ये न्यूझीलंडकडून ०-३ ने पराभूत झाल्यानंतर, भारताच्या खराब कामगिरीमुळे दक्षिण आफ्रिकेकडून ०-२ असा पराभव झाला. भारत सध्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे आणि आता त्यांचा सामना श्रीलंकेशी होणार आहे.

भारत श्रीलंकेत दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. श्रीलंकेच्या भूमीवर कोणत्याही संघासाठी विजय मिळवणे कठीण असले तरी, फिरकीला अनुकूल खेळपट्ट्यांवर भारताला कठीण आव्हानाला सामोरे जावे लागू शकते. ही कसोटी मालिका डब्ल्यूटीसी चक्राचा एक भाग आहे. या मालिकेच्या निकालाचा परिणाम टीम इंडियाच्या डब्ल्यूटीसी अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या संधींवर होईल. विजयामुळे भारताच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या संधी वाढतील, तर पराभवामुळे टीम इंडियाला मोठा फटका बसू शकतो. Explainer मधून जाणून घ्या काय आहे समीकरण 

न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया हे एक मोठे आव्हान

भारताचे अजून नऊ कसोटी सामने बाकी आहेत आणि त्यापैकी सात सामने त्यांना जिंकावेच लागतील. मात्र, भारतासाठी हे खूप कठीण ठरू शकते, कारण श्रीलंकेनंतर संघ दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा दौरा करणार आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया संघ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीसाठी, जी पाच कसोटी सामन्यांची मालिका आहे, भारताचा दौरा करेल.

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भारताच्या डब्ल्यूटीसी सामन्यांचे वेळापत्रक आणि निकाल

सिरीज तारीख निकाल
इंग्लंड विरूद्ध भारत (5 टेस्ट मॅच) जून 2025 2-2 ड्रॉ
भारत विरूद्ध वेस्टइंडीज (2 टेस्ट मॅच) ऑक्टोबर 2025 2-0 जिंकले
भारत विरूद्ध दक्षिण आफ्रिका (2 टेस्ट मॅच) नोव्हेंबर 2025 0-2 हार
श्रीलंका विरूद्ध भारत (2 टेस्ट मॅच) ऑगस्ट 2026 खेळण्यात येणार
न्यूजीलंड विरूद्ध भारत (2 टेस्ट मॅच) ऑक्टोबर 2026 खेळण्यात येणार
भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया (5 टेस्ट मॅच) डिसेंबर 2026 खेळण्यात येणार

भारत आपली दावेदारी कशी मजबूत करू शकतो?

WTC च्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी, लीग टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर अव्वल दोन PCT पैकी एक स्थान मिळवणे आवश्यक आहे. सध्या, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. डब्ल्यूटीसी क्रमवारी गुणांच्या संख्येवर नव्हे, तर गुणांच्या टक्केवारीवर आधारित आहे, त्यामुळे सर्व कसोटी सामने तितकेच महत्त्वाचे आहेत. विजयामुळे त्यांना १२ गुण, बरोबरीमुळे चार आणि बरोबरीमुळे सहा गुण मिळतील.

त्यामुळे, भारताच्या पात्रतेच्या आशा उर्वरित डब्ल्यूटीसी फेऱ्यांमध्ये चांगली कामगिरी करून आपली मजबूत पीसीटी कायम ठेवण्यावर अवलंबून असतील. इतर संघांच्या सामन्यांच्या निकालांचाही गुणतालिकेवर परिणाम होईल. अव्वल स्थान मिळवण्यासाठी भारताला अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करावी लागेल. लंडन ओव्हल येथे ९ ते १३ जून २०२७ दरम्यान जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना आयोजित केला जाईल.

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Web Title: Explainer how important sri lanka test series for india how it works for wtc final qualification

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Published On: Aug 03, 2026 | 01:08 PM

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