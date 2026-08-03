सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Spain Installs Floating Barrier Ceuta Migrant Crisis Eu Meeting August 4 Marathi News

Ceuta Crisis: स्पेनने सेउटा सीमेवर उभारली ‘तरंगती सागरी भिंत’; अवैध घुसखोरी रोखताना 72 स्थलांतरितांचा मृत्यू, युरोपमध्ये खळबळ

Updated On: Aug 03, 2026 | 01:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

Ceuta Migrant Crisis: स्पेनने अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी आपल्या उत्तर आफ्रिकेतील सेउटा या प्रदेशाजवळील समुद्रात तरंगते अडथळे तैनात केले आहेत, या संकटामुळे आतापर्यंत ७२ स्थलांतरितांचा बळी गेला आहे.

spain installs floating barrier ceuta migrant crisis eu meeting august 4 marathi news

Ceuta Crisis: स्पेनने सेउटा सीमेवर उभारली 'तरंगती सागरी भिंत'; अवैध घुसखोरी रोखताना ७२ स्थलांतरितांचा मृत्यू, युरोपमध्ये खळबळ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • समुद्रात ‘लोखंडी/तरंगती भिंत’ तैनात
  • ७२ हून अधिक बळी, लष्कराची गस्त
  • ४ ऑगस्ट रोजी युरोपियन युनियनची आणीबाणी बैठक

उत्तर आफ्रिकेच्या किनारपट्टीवर वसलेल्या स्पेनच्या स्वायत्त सेउटा (Ceuta) प्रदेशात सध्या एक अभूतपूर्व आणि अत्यंत गंभीर आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित संकट निर्माण झाले आहे. हजारो निर्वासित आणि स्थलांतरित समुद्राच्या मार्गाने पोहून किंवा लहान बोटींचा वापर करून स्पॅनिश सीमेत घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी स्पेन सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले असून, सेउटाच्या सागरी सीमेवर एक विशाल तरंगता अडथळा (Floating Marine Barrier) तैनात केला आहे. या घुसखोरीच्या प्रयत्नांदरम्यान आणि सागरी अडथळे पार करताना आतापर्यंत ७२ हून अधिक दुर्दैवी स्थलांतरितांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या भीषण आपत्तीमुळे संपूर्ण युरोपियन युनियनमध्ये (EU) चिंतेचे ढग जमा झाले आहेत.

शिन्हुआ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सेउटाच्या प्रसिद्ध ‘ताराजल बीच’ (Tarajal Beach) जवळील सागरी हद्दीत हा तरंगता अडथळा आता पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे. हा अडथळा पाण्यावर तरंगणाऱ्या फुगवलेल्या विशिष्ट रचनेचा असून पाण्याच्या वर ३० ते ७० सेंटीमीटर आणि पाण्याच्या खाली सुमारे १ मीटरपर्यंत पसरलेला आहे, ज्याला महाकाय सागरी बुंगा (Buoys) द्वारे घट्ट बांधण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांत मोरोक्कॉकडून हजारो स्थलांतरितांनी अचानक एकत्र येऊन पोहून किंवा रबरी बोटींद्वारे सेउटामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. या अभूतपूर्व लोंढ्यामुळे स्थानिक प्रशासनाची यंत्रणा पार कोलमडून पडली होती. स्पॅनिश अधिकाऱ्यांच्या मते, या ‘लोखंडी व फुगवलेल्या तरंगत्या भिंतीमुळे’ बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडण्याच्या प्रयत्नांना काही प्रमाणात आळा बसला असला, तरी सागरी सुरक्षेसाठी तैनात असलेली स्पॅनिश सिव्हिल गार्ड (Civil Guard) अजूनही हाय अलर्टवर आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bikini Atoll: जिथे अमेरिकेने टाकले 23 अणुबॉम्ब, तिथे 70 वर्षांनंतर उगवले निसर्गाचे वरदान; कॅन्सर करणार समूळ नष्ट?

मृतांचा धडकी भरवणारा आकडा आणि शवागारातील विषण्ण वास्तव

या मानवी शोकांतिकेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे प्राणांची पर्वा न करता समुद्रात उडी मारणाऱ्या स्थलांतरितांचा होणारा दुर्दैवी अंत. स्पॅनिश गृहमंत्रालयाच्या अधिकृत सूत्रांनी रविवारी दिलेल्या माहितीनुसार, या घुसखोरीच्या प्रयत्नात बुडून किंवा खडकांवर आदळून मृत्यू झालेल्यांची अधिकृत संख्या ७२ वर पोहोचली आहे. तथापि, सेउटा प्रादेशिक प्रशासनाकडून समोर आलेली माहिती अधिकच सुन्न करणारी आहे. प्रादेशिक सरकारच्या शवागारात (Morgue) सध्या तब्बल ८८ मृतदेह ठेवण्यात आले आहेत.

हे मृतदेह गेल्या दोन आठवड्यांत समुद्रातून टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढण्यात आले असून, सागरी प्रवाहात वाहून आल्याने आणि कित्येक दिवस पाण्यात राहिल्याने अनेक मृतदेहांची ओळख पटवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. स्थानिक वैद्यकीय पथके आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञ सध्या डीएनए चाचण्या आणि डिजिटल फिंगरप्रिंट्सच्या माध्यमातून या मृतदेहांची ओळख पटवण्याचे काम अहोरात्र करत आहेत. आप्तेष्टांच्या शोधात असलेल्या अनेक कुटुंबांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

रस्त्यांवर लष्कराची गस्त अन् शहराला छावणीचे रूप

सेउटा शहरात पसरलेली घबराट, स्थानिक नागरिकांमधील असुरक्षिततेची भावना आणि कायदा व सुव्यवस्थेची बिघडलेली स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी स्पॅनिश सरकारने शहरात मोठ्या प्रमाणावर सैन्याची (Spanish Army) आणि राष्ट्रीय पोलिसांची तुकडी तैनात केली आहे. रविवारी शहरात ठिकठिकाणी व्यापक सुरक्षा मोहीम आणि कोम्बिंग ऑपरेशन राबवण्यात आले.

credit – social media and Twitter

रस्त्यांवर, सार्वजनिक चौकांमध्ये, तसेच निर्जन इमारतींमध्ये आश्रय घेतलेल्या शेकडो बेकायदेशीर स्थलांतरितांना सुरक्षा दलांनी ताब्यात घेतले आहे. या पकडलेल्या स्थलांतरितांना तातडीने विशेष पोलीस केंद्रांमध्ये नेऊन त्यांची कसून चौकशी केली जात असून त्यांची कायदेशीर नोंदणी केली जात आहे. ज्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे नाहीत, त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक करारांनुसार त्यांच्या मूळ देशात ( प्रामुख्याने मोरोक्को आणि उप-सहारा आफ्रिकन देश) परत पाठवण्याची (Deportation) कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Iran Talks: इराण-अमेरिका चर्चा आज सुरू; संपूर्ण जगाचे लक्ष होर्मुझ आणि अणुकरारावर, सौदी-कतारच्या मध्यस्थीला यश

४ ऑगस्टला युरोपियन युनियनची आणीबाणी बैठक; राजकीय वाद उफाळला

या घटनेचे तीव्र पडसाद केवळ स्पेनमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण युरोप खंडात उमटले आहेत. युरोपच्या बाह्य सीमांच्या सुरक्षेचा आणि स्थलांतर धोरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा अत्यंत ऐरणीवर आला आहे. या गंभीर परिस्थितीवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी आणि संयुक्त धोरण आखण्यासाठी येत्या ४ ऑगस्ट रोजी युरोपियन युनियनच्या (EU) गृहमंत्र्यांची आणीबाणीची विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे.

ही बैठक इटली आणि डेन्मार्क यांच्या पुढाकाराने आणि तब्बल २२ युरोपीय देशांच्या स्वाक्षरीसह पाठवण्यात आलेल्या एका विशेष पत्रानंतर बोलावण्यात आली आहे. या पत्रात युरोपच्या बाह्य सीमांचे रक्षण करण्यासाठी अधिक कडक आणि आक्रमक नियमांची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, आश्चर्यकारक बाब म्हणजे स्पेनचे अगदी शेजारी असलेले फ्रान्स आणि पोर्तुगाल यांनी या पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही, ज्यामुळे युरोपियन युनियनमधील अंतर्गत मतभेद आणि दुफळी चव्हाट्यावर आली आहे.

दरम्यान, युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन (Ursula von der Leyen) यांनी या संकटावर चिंता व्यक्त करत स्पष्ट केले आहे की, “अवैध स्थलांतराचा सामना करण्यासाठी कोणत्याही एका देशाने एकटे लढून चालणार नाही, तर संपूर्ण युरोप खंडाने परस्पर सहकार्य आणि एकजुटीने (United European Response) तातडीने कारवाई करणे काळाची गरज आहे”.

मानवी शोकांतिका की सीमेचे राजकारण?

सेउटा हा आफ्रिकन खंडातील स्पॅनिश प्रदेश असल्याने, आफ्रिकेतून युरोपमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या हजारो गरिबी, युद्ध आणि राजकीय अस्थिरतेने ग्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी तो मुख्य प्रवेशद्वार मानला जातो. मानवी तस्करी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेट्स या असहाय्य लोकांचा गैरफायदा घेऊन त्यांना युरोपमध्ये चांगल्या भविष्याचे आश्वासन देऊन धोक्याच्या मार्गावर ढकलतात. समुद्रातील ५०० मीटरचा हा नवीन तरंगता अडथळा तात्पुरती घुसखोरी रोखू शकेल, परंतु जोपर्यंत या स्थलांतरितांच्या मूळ देशांतील गरिबी आणि युद्ध संपत नाही, तोपर्यंत ही मानवी शोकांतिका थांबणे कठीण आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांनी व्यक्त केले आहे. ४ ऑगस्टच्या बैठकीत युरोपीय नेते काय ठोस निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Spain installs floating barrier ceuta migrant crisis eu meeting august 4 marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Talks: इराण-अमेरिका चर्चा आज सुरू; संपूर्ण जगाचे लक्ष होर्मुझ आणि अणुकरारावर, सौदी-कतारच्या मध्यस्थीला यश
1

US Iran Talks: इराण-अमेरिका चर्चा आज सुरू; संपूर्ण जगाचे लक्ष होर्मुझ आणि अणुकरारावर, सौदी-कतारच्या मध्यस्थीला यश

EU emergency: सेउटा सीमेवर मानवी शोकांतिका! 50,000 स्थलांतरितांच्या घुसखोरीत 67 मृत्यू; गृहमंत्र्यांची तातडीची बैठक
2

EU emergency: सेउटा सीमेवर मानवी शोकांतिका! 50,000 स्थलांतरितांच्या घुसखोरीत 67 मृत्यू; गृहमंत्र्यांची तातडीची बैठक

Nims Dai: कोण होते निर्मल पुर्जा? ज्यांनी सहा महिन्यांत पटकावले सहा जागतिक विक्रम; ब्रॉड पीकवर संपूर्ण पथकासह दुर्दैवी अंत
3

Nims Dai: कोण होते निर्मल पुर्जा? ज्यांनी सहा महिन्यांत पटकावले सहा जागतिक विक्रम; ब्रॉड पीकवर संपूर्ण पथकासह दुर्दैवी अंत

Russia-Ukraine War: रशियाचा युक्रेनियन ई-कॉमर्स जायंट ‘Rozetka’वर भीषण ड्रोन हल्ला; एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, 7 जण गंभीर जखमी
4

Russia-Ukraine War: रशियाचा युक्रेनियन ई-कॉमर्स जायंट ‘Rozetka’वर भीषण ड्रोन हल्ला; एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, 7 जण गंभीर जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ceuta Crisis: स्पेनने सेउटा सीमेवर उभारली ‘तरंगती सागरी भिंत’; अवैध घुसखोरी रोखताना 72 स्थलांतरितांचा मृत्यू, युरोपमध्ये खळबळ

Ceuta Crisis: स्पेनने सेउटा सीमेवर उभारली ‘तरंगती सागरी भिंत’; अवैध घुसखोरी रोखताना 72 स्थलांतरितांचा मृत्यू, युरोपमध्ये खळबळ

Aug 03, 2026 | 01:01 PM
MHT CET Engineering & MBA Admission: प्रवेश प्रक्रिया सुरू! पहिली प्रोव्हिजनल यादी जाहीर, अशी तपासा सीट

MHT CET Engineering & MBA Admission: प्रवेश प्रक्रिया सुरू! पहिली प्रोव्हिजनल यादी जाहीर, अशी तपासा सीट

Aug 03, 2026 | 12:58 PM
Karad News: कराडच्या राजकारणात ‘यशवंत’ विचारांची कसोटी! सेस फंडावरून पंचायत समितीत सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

Karad News: कराडच्या राजकारणात ‘यशवंत’ विचारांची कसोटी! सेस फंडावरून पंचायत समितीत सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

Aug 03, 2026 | 12:54 PM
Spoiler दिला अन् थिएटरमध्ये झाला ‘क्लायमॅक्स’! चित्रपटगृहात तुफान हाणामारी; Video Viral

Spoiler दिला अन् थिएटरमध्ये झाला ‘क्लायमॅक्स’! चित्रपटगृहात तुफान हाणामारी; Video Viral

Aug 03, 2026 | 12:45 PM
Bullet Train Project: एक ते दीड किमी रस्ता चिखलाने व्यापला; बुलेट ट्रेनच्या कामामुळे नागरिकांची जीवघेणी कसरत

Bullet Train Project: एक ते दीड किमी रस्ता चिखलाने व्यापला; बुलेट ट्रेनच्या कामामुळे नागरिकांची जीवघेणी कसरत

Aug 03, 2026 | 12:45 PM
Actor in Old Age Home: थलपती विजयसोबत झळकलेला अभिनेत्याची दयनीय अवस्था; औषधांसाठीही नाहीत पैसे, वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ

Actor in Old Age Home: थलपती विजयसोबत झळकलेला अभिनेत्याची दयनीय अवस्था; औषधांसाठीही नाहीत पैसे, वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ

Aug 03, 2026 | 12:41 PM
फ्लॅट विक्रीतील 2.64 कोटींच्या अपहाराचा आरोप; बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल

फ्लॅट विक्रीतील 2.64 कोटींच्या अपहाराचा आरोप; बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल

Aug 03, 2026 | 12:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा