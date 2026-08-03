Ceuta Crisis: स्पेनने सेउटा सीमेवर उभारली ‘तरंगती सागरी भिंत’; अवैध घुसखोरी रोखताना 72 स्थलांतरितांचा मृत्यू, युरोपमध्ये खळबळ

उत्तर आफ्रिकेच्या किनारपट्टीवर वसलेल्या स्पेनच्या स्वायत्त सेउटा (Ceuta) प्रदेशात सध्या एक अभूतपूर्व आणि अत्यंत गंभीर आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित संकट निर्माण झाले आहे. हजारो निर्वासित आणि स्थलांतरित समुद्राच्या मार्गाने पोहून किंवा लहान बोटींचा वापर करून स्पॅनिश सीमेत घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी स्पेन सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले असून, सेउटाच्या सागरी सीमेवर एक विशाल तरंगता अडथळा (Floating Marine Barrier) तैनात केला आहे. या घुसखोरीच्या प्रयत्नांदरम्यान आणि सागरी अडथळे पार करताना आतापर्यंत ७२ हून अधिक दुर्दैवी स्थलांतरितांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या भीषण आपत्तीमुळे संपूर्ण युरोपियन युनियनमध्ये (EU) चिंतेचे ढग जमा झाले आहेत.
शिन्हुआ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सेउटाच्या प्रसिद्ध ‘ताराजल बीच’ (Tarajal Beach) जवळील सागरी हद्दीत हा तरंगता अडथळा आता पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे. हा अडथळा पाण्यावर तरंगणाऱ्या फुगवलेल्या विशिष्ट रचनेचा असून पाण्याच्या वर ३० ते ७० सेंटीमीटर आणि पाण्याच्या खाली सुमारे १ मीटरपर्यंत पसरलेला आहे, ज्याला महाकाय सागरी बुंगा (Buoys) द्वारे घट्ट बांधण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांत मोरोक्कॉकडून हजारो स्थलांतरितांनी अचानक एकत्र येऊन पोहून किंवा रबरी बोटींद्वारे सेउटामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. या अभूतपूर्व लोंढ्यामुळे स्थानिक प्रशासनाची यंत्रणा पार कोलमडून पडली होती. स्पॅनिश अधिकाऱ्यांच्या मते, या ‘लोखंडी व फुगवलेल्या तरंगत्या भिंतीमुळे’ बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडण्याच्या प्रयत्नांना काही प्रमाणात आळा बसला असला, तरी सागरी सुरक्षेसाठी तैनात असलेली स्पॅनिश सिव्हिल गार्ड (Civil Guard) अजूनही हाय अलर्टवर आहे.
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या मानवी शोकांतिकेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे प्राणांची पर्वा न करता समुद्रात उडी मारणाऱ्या स्थलांतरितांचा होणारा दुर्दैवी अंत. स्पॅनिश गृहमंत्रालयाच्या अधिकृत सूत्रांनी रविवारी दिलेल्या माहितीनुसार, या घुसखोरीच्या प्रयत्नात बुडून किंवा खडकांवर आदळून मृत्यू झालेल्यांची अधिकृत संख्या ७२ वर पोहोचली आहे. तथापि, सेउटा प्रादेशिक प्रशासनाकडून समोर आलेली माहिती अधिकच सुन्न करणारी आहे. प्रादेशिक सरकारच्या शवागारात (Morgue) सध्या तब्बल ८८ मृतदेह ठेवण्यात आले आहेत.
हे मृतदेह गेल्या दोन आठवड्यांत समुद्रातून टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढण्यात आले असून, सागरी प्रवाहात वाहून आल्याने आणि कित्येक दिवस पाण्यात राहिल्याने अनेक मृतदेहांची ओळख पटवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. स्थानिक वैद्यकीय पथके आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञ सध्या डीएनए चाचण्या आणि डिजिटल फिंगरप्रिंट्सच्या माध्यमातून या मृतदेहांची ओळख पटवण्याचे काम अहोरात्र करत आहेत. आप्तेष्टांच्या शोधात असलेल्या अनेक कुटुंबांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
सेउटा शहरात पसरलेली घबराट, स्थानिक नागरिकांमधील असुरक्षिततेची भावना आणि कायदा व सुव्यवस्थेची बिघडलेली स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी स्पॅनिश सरकारने शहरात मोठ्या प्रमाणावर सैन्याची (Spanish Army) आणि राष्ट्रीय पोलिसांची तुकडी तैनात केली आहे. रविवारी शहरात ठिकठिकाणी व्यापक सुरक्षा मोहीम आणि कोम्बिंग ऑपरेशन राबवण्यात आले.
Spain DEPLOYS MASSIVE FLOATING SEA BARRIER to BLOCK MIGRANTS https://t.co/yLuOg6iq7f pic.twitter.com/PxKpPumZZe — RT (@RT_com) August 1, 2026
credit – social media and Twitter
रस्त्यांवर, सार्वजनिक चौकांमध्ये, तसेच निर्जन इमारतींमध्ये आश्रय घेतलेल्या शेकडो बेकायदेशीर स्थलांतरितांना सुरक्षा दलांनी ताब्यात घेतले आहे. या पकडलेल्या स्थलांतरितांना तातडीने विशेष पोलीस केंद्रांमध्ये नेऊन त्यांची कसून चौकशी केली जात असून त्यांची कायदेशीर नोंदणी केली जात आहे. ज्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे नाहीत, त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक करारांनुसार त्यांच्या मूळ देशात ( प्रामुख्याने मोरोक्को आणि उप-सहारा आफ्रिकन देश) परत पाठवण्याची (Deportation) कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.
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या घटनेचे तीव्र पडसाद केवळ स्पेनमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण युरोप खंडात उमटले आहेत. युरोपच्या बाह्य सीमांच्या सुरक्षेचा आणि स्थलांतर धोरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा अत्यंत ऐरणीवर आला आहे. या गंभीर परिस्थितीवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी आणि संयुक्त धोरण आखण्यासाठी येत्या ४ ऑगस्ट रोजी युरोपियन युनियनच्या (EU) गृहमंत्र्यांची आणीबाणीची विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे.
ही बैठक इटली आणि डेन्मार्क यांच्या पुढाकाराने आणि तब्बल २२ युरोपीय देशांच्या स्वाक्षरीसह पाठवण्यात आलेल्या एका विशेष पत्रानंतर बोलावण्यात आली आहे. या पत्रात युरोपच्या बाह्य सीमांचे रक्षण करण्यासाठी अधिक कडक आणि आक्रमक नियमांची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, आश्चर्यकारक बाब म्हणजे स्पेनचे अगदी शेजारी असलेले फ्रान्स आणि पोर्तुगाल यांनी या पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही, ज्यामुळे युरोपियन युनियनमधील अंतर्गत मतभेद आणि दुफळी चव्हाट्यावर आली आहे.
दरम्यान, युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन (Ursula von der Leyen) यांनी या संकटावर चिंता व्यक्त करत स्पष्ट केले आहे की, “अवैध स्थलांतराचा सामना करण्यासाठी कोणत्याही एका देशाने एकटे लढून चालणार नाही, तर संपूर्ण युरोप खंडाने परस्पर सहकार्य आणि एकजुटीने (United European Response) तातडीने कारवाई करणे काळाची गरज आहे”.
सेउटा हा आफ्रिकन खंडातील स्पॅनिश प्रदेश असल्याने, आफ्रिकेतून युरोपमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या हजारो गरिबी, युद्ध आणि राजकीय अस्थिरतेने ग्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी तो मुख्य प्रवेशद्वार मानला जातो. मानवी तस्करी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेट्स या असहाय्य लोकांचा गैरफायदा घेऊन त्यांना युरोपमध्ये चांगल्या भविष्याचे आश्वासन देऊन धोक्याच्या मार्गावर ढकलतात. समुद्रातील ५०० मीटरचा हा नवीन तरंगता अडथळा तात्पुरती घुसखोरी रोखू शकेल, परंतु जोपर्यंत या स्थलांतरितांच्या मूळ देशांतील गरिबी आणि युद्ध संपत नाही, तोपर्यंत ही मानवी शोकांतिका थांबणे कठीण आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांनी व्यक्त केले आहे. ४ ऑगस्टच्या बैठकीत युरोपीय नेते काय ठोस निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.