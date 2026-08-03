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MHT CET Engineering & MBA Admission: प्रवेश प्रक्रिया सुरू! पहिली प्रोव्हिजनल यादी जाहीर, अशी तपासा सीट

Updated On: Aug 03, 2026 | 12:58 PM IST
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सारांश

MHT CET च्या कॅप राऊंड १ ची सीट अलॉटमेंट यादी जाहीर झाली असून विद्यार्थ्यांना आपली सीट कशी तपासावी लागेल? ३ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान कोणती महत्त्वाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल? जाणून घ्या सविस्तर...

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

MHT CET Engineering & MBA Admission 2026: महाराष्ट्राच्या स्टेट कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट सेलतर्फे इंजिनिअरिंग आणि मॅनेजमेंटमधील प्रवेशासाठी सेंट्रलाइज्ड राऊंड 1 (CAP Round 1) ची सीट अलॉटमेंट लिस्ट जाहीर करण्यात आली आहे, जी एक प्रोव्हिजनल लिस्ट आहे. कॅप अंतर्गत सीट पाहत असलेले उमेदवार आपल्या रजिस्ट्रेशन नंबर आणि जन्म तारीख किंवा पासवर्डच्या मदतीने संबंधित काउन्सिलिंग पोर्टलवर जाऊन त्यांना सीट अलॉट झाली आहे की नाही, हे पाहू शकतात. अलॉटमेंट स्टेटस पाहिल्यानंतर उमेदवार पुढील प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.

इंजिनिअरिंग आणि मॅनेजमेंटच्या प्रवेशासाठी ज्या उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती आणि ज्यांना सीईटी कॅपच्या पहिल्या फेरीत सीट अलॉट झाली आहे, ते पुढील प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. ज्या उमेदवारांना सीट अलॉट झाली आहे, त्यांनी ३ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान अलॉटमेंटची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. त्यानंतर संधी हातातून जाऊ शकते. या प्रक्रियेत सीट स्वीकारणे, अ‍ॅक्सेप्टन्स फी भरणे आणि अलॉट केलेल्या संस्थेत जाऊन रिपोर्ट करणे इत्यादी बाबींचा समावेश होता. याकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढील काउन्सिलिंग फेऱ्यांमध्ये सहभागी होण्यावर परिणाम होऊ शकतो.

अलॉट झालेली सीट कशी पाहावी?

इंजिनिअरिंगच्या उमेदवारांना अलॉटमेंट स्टेटस पाहण्यासाठी सर्वात पहले अधिकृत FE काउन्सिलिंग पोर्टलवर जावे.

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आपल्या रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड किंवा जन्म तारखेने लॉग इन करावे.

त्यानंतर स्क्रीनवर ‘Check Provisional Allotment Status (CAP Round-I)’ चा पर्याय दिसेल. तेथून तुम्ही तुमचे प्रोव्हिजनल अलॉटमेंट पाहू शकता.

दुसरीकडे, ज्या उमेदवारांनी MBA किंवा MMS मध्ये प्रवेशासाठी अर्ज केला आहे, ते संबंधित काउन्सिलिंग पोर्टलवर जाऊन आपले अलॉटमेंट स्टेटस पाहू शकतात. यासाठी त्यांनाही आपला रजिस्ट्रेशन नंबर प्रविष्ट करावा लागेल.

विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी त्यांना जे इन्स्टिट्यूट आणि ब्रँच अलॉट झाली आहे, त्याची खात्री करून घ्यावी.

आपोआप फ्रीज होईल सीट

ज्या उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीचा पहिला पर्याय (First Choice) अलॉट होतो, त्यांची सीट आपोआप फ्रीज होते. अशा वेळी उमेदवारांना अलॉटमेंट स्वीकारून फी भरावी लागेल. तसेच संबंधित इन्स्टिट्यूटमध्ये रिपोर्ट करावे लागेल.

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माहितीसाठी सांगायचे तर, MHT CET च्या पहिल्या प्रयत्नात सुमारे १,३२,८३८ उमेदवारांनी रजिस्ट्रेशन केले होते, त्यापैकी १,१६,१९६ उमेदवारांनी परीक्षा दिली आणि सुमारे ८७.४७% उपस्थिती नोंदवली गेली. परीक्षेत सहभागी झालेले १,१२,६0१ उमेदवार महाराष्ट्रातील होते आणि उर्वरित ३,५९५ उमेदवार महाराष्ट्राबाहेरील होते. या परीक्षेचे आयोजन ३६ जिल्ह्यांतील १८१ परीक्षा केंद्रांवर करण्यात आले होते.

Web Title: Mht cet cap round 1 seat allotment result engineering mba admission

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Published On: Aug 03, 2026 | 12:58 PM

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