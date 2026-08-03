IND vs SL: जसप्रीत बुमराहच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा, टेस्ट सिरीजमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या ‘या’ बॉलरचे फळफळणार नशीब

आकिब नबीने रणजी ट्रॉफीमध्ये आपल्या प्रभावी कामगिरीने आपली छाप पाडली आहे. आपल्या प्रभावी देशांतर्गत कामगिरीमुळे आकिब नबीने भारतीय संघात स्थान मिळवले आहे. आकिबने गेल्या दोन रणजी ट्रॉफी हंगामात एकूण १०४ बळी घेतले आहेत. २०२५-२६ च्या रणजी ट्रॉफी हंगामात, त्याने १० सामन्यांमध्ये ६० बळी घेत जम्मू आणि काश्मीरला पहिले रणजी ट्रॉफी विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अलीकडेच, श्रीलंका दौऱ्यावर गेलेल्या ‘इंडिया ए’ संघाचा भाग असताना, त्याने दोन प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये सहा बळी घेतले.
आकिब नबी हे देशांतर्गत क्रिकेटमधील एक सुप्रसिद्ध नाव आहे. या २९ वर्षीय खेळाडूने ४३ प्रथम-श्रेणी सामने खेळले असून, ७१ डावांमध्ये १८.६३ च्या प्रभावी सरासरीने १६२ बळी घेतले आहेत. त्याची सर्वोत्तम खेळी २४ धावांत ७ बळी घेण्याची आहे. आकिब फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये योगदान देण्यास सक्षम आहे. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर दोन अर्धशतकांसह ९९९ धावा आहेत.
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जसप्रीत बुमराहची दुखापत भारतीय संघासाठी मोठी चिंतेची बाब आहे. बुमराह हा भारताचा प्रमुख गोलंदाज आहे आणि त्याच्याशिवाय भारतीय संघाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्धच्या अलीकडील टी-२० मालिकेतही बुमराह संघातून अनुपस्थित होता, ज्यामुळे संघाला त्या मालिकेत एकही सामना जिंकता आला नाही. शिवाय, श्रीलंकेविरुद्धची कसोटी मालिका भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतीय संघाला ही मालिका जिंकून महत्त्वपूर्ण डब्ल्यूटीसी गुण मिळवायचे आहेत. यासाठी बुमराहची उपस्थिती महत्त्वपूर्ण होती.
शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन आणि आकिब नबी
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