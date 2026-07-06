हवामान खराब, रेड कार्डचा झटका…!England ने Mexico चे ‘ते’ स्वप्न केले चक्काचूर, Fifa World Cup मध्ये…

मेक्सिको सिटी स्टेडियमवर इंग्लंड विरुद्ध मेक्सिको यांच्यात रोमांचक सामना पार पडला. राऊंड 16 च्या सामन्यात इंग्लंडने सहयजमान मेक्सिकोचा 3-3 अशा मोठ्या फरकाने पराभव केला आहे. खराब हवामान असल्यामुळे हा सामना ठरलेल्या वेळेपेक्षा काहीसा उशिरा सुरू झाला. मात्र खेळ सुरू झाल्यावर दोन्ही संघांनी आक्रमक खेळ करण्यास सुरुवात केली.
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सुरुवातीला सामन्यावर मेक्सिकोने पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र 36 व्या मिनिटाला इंग्लंडच्या बुकायो साकाच्या क्रॉसवर ज्युड बेलिंगहॅमने गोल करत इंग्लंडला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. सामन्यात बरोबर करत असताना इंग्लंडने लगेच दुसरा मिनिटाला गोल करत मेक्सिकोच्या अडचणी वाढवल्या. इंग्लंडने 2-0 अशी आघाडी घेतली.
त्यानंतर मेक्सिकोच्या संघाने देखील शानदार पुनरागमन केले. 42 व्या मिनिटाला मेक्सिकोने पहिला गोल करत 2-1 अशी स्थिती निर्माण केली. त्यामुळे हा रोमांचक होणार हे स्पष्ट झाले. दुसऱ्या हाल्फमध्ये 54 व्या मिनिटाला इंग्लंडच्या एका खेळाडूला रेड कार्ड दाखवण्यात आल्याने इंग्लंडला 10 खेळाडूंसह खेळावे लागले.
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मात्र 60 व्या मिनिटाला इंग्लंडने पेनल्टीचा फायदा उठवत कर्णधार हॅरी केनने महत्वाचा गोल नोंदवला. इंग्लंडच्या संघाने 3-1 अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर मेक्सिकोला पेनल्टी देण्यात आली होती. त्यावेळी मेक्सिकोने 3-2 अशी स्थिती निर्माण केली. यानंतर शेवटच्या मिनिटांपर्यंत मेक्सिकोने बरोबरी साधण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले, परंतु इंग्लंडच्या बचावात्मक फळीने आणि गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्डने त्यांचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले.
नेमारनंतर Ronaldo कडूनही संन्यास घेण्याचे संकेत
फिफा विश्वचषक २०२६ ही पोर्तुगालचा स्टार फुटबॉलपटू क्रिस्टियानो रोनाल्डोची शेवटची स्पर्धा असेल. स्पेनविरुद्धच्या १६ संघांच्या फेरीतील सामन्यापूर्वी, रोनाल्डोने आपल्या शानदार कारकिर्दीच्या समाप्तीबद्दल भाष्य केले. पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्याने सांगितले की, हा विश्वचषक त्याचा शेवटचा असेल. नॉर्वेकडून पराभव झाल्यानंतर ब्राझीलचा स्टार खेळाडू नेमारने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली. आता, रोनाल्डोच्या कारकिर्दीचा शेवट फुटबॉल चाहत्यांना निराश करेल.