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लंका बुडणार अन् झोप उडणार! कर्दनकाळ इज बॅक; Jasprit Bumrah ने पास केली फिटनेस टेस्ट, आता धुरळा

Updated On: Jul 31, 2026 | 06:58 PM IST
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सारांश

जसप्रीत बुमराह श्रीलंकेविरुद्ध दोन्ही कसोटी सामने खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. श्रीलंकेचे टेंशन वाढले आहे. जसप्रीत बुमराह आल्यामुळे भारताची ताकद नक्कीच वाढली आहे.

लंका बुडणार अन् झोप उडणार! कर्दनकाळ इज बॅक; Jasprit Bumrah ने पास केली फिटनेस टेस्ट, आता धुरळा

जसप्रीत बुमराहने पास केली फिटनेस टेस्ट (फोटो - ians)

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विस्तार
  • जसप्रीत बुमराहने पास केली फिटनेस टेस्ट
  • श्रीलंकेविरुद्ध सामने खेळण्यास बुमराह सज्ज 
  • 15 ऑगस्टपासून भारत-श्रीलंका कसोटी मालिका 
India Vs Sri Lanka Test Series: येत्या 15 ऑगस्टपासून भारत आणि श्रीलंका या दोन संघांमध्ये दोन सामन्यांची टेस्ट सिरिज खेळवली जाणार आहे. शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. बीसीसीआयने याआधीच भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. या संघात जसप्रीत बुमराहला संधी देण्यात आली आहे. मात्र तो खेळणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र त्याच्याबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे.

जसप्रीत बुमराहने आपली फिटनेस टेस्ट पास केल्याचे समजते आहे. त्यामुळे भारतीय संघासाठी अत्यंत चांगली बातमी समोर आली आहे. बेंगळुरूमध्ये सेंटर ऑफ एक्सीलेन्समध्ये जसप्रीत बुमराहने आपली फिटनेस टेस्ट पास केली आहे. त्यामुळे जसप्रीत बुमराह श्रीलंकेविरुद्ध दोन्ही कसोटी सामने खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. श्रीलंकेचे टेंशन वाढले आहे. जसप्रीत बुमराह आल्यामुळे भारताची ताकद नक्कीच वाढली आहे.

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात 15 ऑगस्ट ते 27 ऑगस्ट दरम्यान दोन कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत. दोन्ही संघांसाठी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीने ही सिरिज महत्वाची असणार आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये जाण्यासाठी भारताला किमान 9 पैकी 7 सामने जिंकणे आवश्यक असणार आहे. तरच भारत फायनलमध्ये जाऊ शकतो.

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लंकेची वाट लावणार Team India

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील टेस्ट सिरिज केवळ द्विपक्षीय लढत नसून, आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपसाठी पॉईंट्स टेबलच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची असणार आहे. 7 ऑगस्टपासून कोलंबोमध्ये चार दिवस सराव सामना खेळवला जाणार आहे. तर पहिला सामना 15 ते 19 तर दुसरा सामना 23 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. तर केएल राहुल भारताचे उपकर्णधारपद भूषवणार आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये 9 सामन्यानंतर 48.15 पीसीटीसह पाचव्या स्थानावर आहे.

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शुभमन गिल भारताचे नेतृत्व करणार आहे. तर केएल राहुल उपकर्णधार असणार आहे. ऋषभ पंतला देखील संधी मिळाली आहे.  श्रीलंकेविरुद्धचे दोन्ही सामने जिंकून मालिकेत २-० असा विजय मिळवणे भारतासाठी अत्यंत गरजेचे असेल.  जसप्रीत बुमराहने बंगळुरू येथील ‘सेंटर ऑफ एक्सीलन्स’ (CoE) मध्ये आपली फिटनेस टेस्ट यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. ही मालिका दोन्ही संघांसाठी ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’च्या (WTC) गुणतालिकेच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक आहे.

 

Web Title: Jasprit bumrah pass fitness test in bengluru and plying against sril lanka test series

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Published On: Jul 31, 2026 | 06:44 PM

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