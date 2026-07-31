गावठी पिस्तूल बाळगणाऱ्या तरुणाला ठोकल्या बेड्या; भारती विद्यापीठ पोलिसांची मोठी कारवाई

पुणे : अवैध शस्त्रांचा सुळसुळाट सुरू असतानाच भारती विद्यापीठ पोलिसांनी धडक कारवाई करत पिस्तूल बाळगणाऱ्या एका तरुणाला जेरबंद केले आहे. त्याच्याकडून गावठी पिस्तूल आणि जिवंत काडतूस जप्त केले आहे. विशाल प्रल्हाद काळदाते (वय २८, रा. महानंद दूध डेअरीजवळ, सिंहगड हाइट्स, भिलारे गल्ली, धायरी रोड) असे अटक केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात भारतीय हत्यार अधिनियम कलम ३, २५ तसेच महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम कलम ३७(१)(३) सह १३५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुणे शहरात पोलिसांकडून गस्त वाढवली गेली आहे. फरार, पाहिजे आरोपी तसेच सराईतांवर लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. यादरम्यान, (दि. २९ जुलै) वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक निलेश मोकाशी व त्यांच्या पथकातील कर्मचारी पेट्रोलिंग करत होते. त्यावेळी पोलिस अंमलदार मितेश चोरमोले, सागर बोरगे व अभिनय चौधरी तसेच सोहम शेंडकर यांना बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, कात्रजजवळील महानंद डेअरी चौक परिसरात एक व्यक्ती अवैधरित्या शस्त्र घेऊन फिरत आहे. त्यानुसार पोलिसांनी परिसरात सापळा रचून संशयिताला ताब्यात घेतले. झडतीदरम्यान विशाल याच्याकडे पिस्तूल आढळून आले. ते जप्त करत त्याला अटक केली. पुढील तपास उपनिरीक्षक निलेश मोकाशी करीत आहेत.
हे सुद्धा वाचा : मोशी दुर्घटनेप्रकरणी मोठी अपडेट, आता एसआयटी करणार तपास; कामगारांच्या मृत्यूची होणार सखोल चौकशी
वाढती शस्त्रांची तस्करी चिंतेचा विषय
पुणे शहरात गेल्या काही महिन्यांत गावठी पिस्तुले जप्त होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. गुन्हेगारीत वापरासाठी अशा अवैध शस्त्रांची विक्री करणाऱ्या टोळ्यांविरोधात पोलिसांनी मोहीम तीव्र केली असून, या कारवाईमुळे आणखी मोठ्या शस्त्रपुरवठा साखळीचा उलगडा होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
गुन्हे शाखेची धडक कारवाई
पुणे शहरात बेकायदेशीररित्या विक्रीसाठी आणण्यात आलेला मोठा शस्त्रसाठा पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथक एकने पकडला आहे. धायरी परिसरातील नऱ्हे येथून हा शस्त्रसाठा एका तरुणाकडून जप्त करण्यात आला आहे. पुणे शहरात गुन्हेगारीसाठी हा शस्त्रसाठा वापरला जाण्याची शक्यता देखील होती. त्यामुळे मोठा कट गुन्हे शाखेने उधळून लावला आहे. भूषण उत्तम मोहिते (वय २३, रा. धायरी पोकळे वस्ती) असे अटक करण्यात आलेल्यांचे नावे आहे.