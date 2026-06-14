IND vs AFG ODI: आईचा फोन आला अन् पत्रकार परिषद थांबली; नीतीश रेड्डीचा भावनिक क्षण, Video व्हायरल

IND W vs PAK W: ‘कोणाकडूनही हरू, पण पाकिस्तानकडून नाही’ IND vs PAK सामन्यापूर्वी जेमिमा रॉड्रिग्जचे मोठं वक्तव्य
धर्मशाळा एकदिवसीय सामन्यानंतर, भारतीय वेगवान गोलंदाजी अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी पत्रकार परिषदेला उपस्थित होता. माध्यमांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत असताना, नितीशला त्याच्या आईचा फोन आला. त्यांनी तात्काळ फोन उचलला आणि पाच मिनिटांत परत फोन करेन असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकाराला व्यत्यय आणल्याबद्दल माफी मागितली. बीसीसीआयने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.
The post-match presser can wait but a call from Mom simply cannot 😊#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @NKReddy07 pic.twitter.com/23OUBNZvYH — BCCI (@BCCI) June 13, 2026
अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात नितीशने चांगली गोलंदाजी केली. तो म्हणाला, ‘मला हे सांगायला आवडेल की मला अशा प्रकारच्या परिस्थितीची अपेक्षा होती. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये याची अपेक्षा नव्हती, पण किमान आयपीएल आणि इतर टी-२० सामन्यांमध्ये तरी होती, कारण एक इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून मी पूर्ण चार षटके टाकू शकलो नाही. काही सामन्यांमध्ये मी फक्त दोन षटके टाकू शकलो, पण असेही काही सामने होते जिथे मला चार षटके टाकावी लागली, त्यामुळे मी स्वतःला तयार करत होतो.’ तो पुढे म्हणाला की, ‘माझ्या लक्षात आले आहे की मी एक फ्रंट-ऑन गोलंदाज आहे आणि मी माझ्या लेंथवर काम करत आहे. हे करण्यासाठी, मला माझ्या रन-अपमध्ये अधिक वेग आणायचा होता. त्यामुळे, मी माझ्या गोलंदाजीच्या ॲक्शनमध्ये काही बदल केले आहेत. आता ते व्यवस्थित काम करत आहे. मला अजून सुधारणा करण्याची गरज आहे आणि आशा आहे की, येत्या काही दिवसांत मी त्या करू शकेन.’
धर्मशाळा येथे पावसामुळे उशिरा सुरु झालेल्या या सामन्यात षटकांची संख्या २५ पर्यंत कमी करण्यात आली होती. जेव्हा अफगाणिस्तान प्रथम फलंदाजीसाठी आला, तेव्हा रहमानुल्ला गुरबाजने अवघ्या ४८ चेंडूंमध्ये शतक झळकावून इतिहास रचला. १६ व्या षटकात नितीश रेड्डीने त्याला क्लीन बोल्ड केले.
नितीश कुमार रेड्डीने या सामन्यात रहमानुल्ला गुरबाजला बाद करण्याबरोबरच मोहम्मद नबीलाही बाद केले. त्याने ५१ चेंडूंमध्ये १०२ धावा केलेल्या गुरबाजला यॉर्कर टाकून त्रिफळाचीत ( LBW) केले. इतकेच नाही, तर नितीशने स्फोटक अष्टपैलू मोहम्मद नबीचीही विकेट घेतली. नितीशने ४ ओव्हरच्या स्पेलमध्ये ३१ धावा देत २ विकेट्स घेतले.
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