Virat Kohli च्या भावाने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर केली संजय मांजरेकरवर टीका! म्हणाला – सर्वात सोपा फॉरमॅट…

Virat Kohli’s brother Vikas Kohli hits back at Sanjay Manjrekar : न्यूझीलंडविरुद्ध तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका १-२ ने गमावल्यानंतरही, विराट कोहलीची बॅट जोरदार बोलली आहे. सुपरस्टार क्रिकेटपटूचा मोठा भाऊ विकास कोहलीने त्याच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात त्याच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या टीकाकारांवर निशाणा साधला आहे.
इंदौरमध्ये झालेल्या मालिकेतील निर्णायक सामन्यात भारताने ४१ धावांनी पराभव पत्करला, परंतु या पराभवात कोहली एकटाच राहिला, त्याने ३३८ धावांच्या आव्हानात्मक पाठलागात १२४ धावांची शानदार खेळी केली. तीन सामन्यांमध्ये, ३७ वर्षीय कोहलीने ८० च्या सरासरीने २४० धावा केल्या, ज्यामध्ये ९३, २३ आणि १२४ अशी धावा केल्या, ज्यामुळे या फॉरमॅटमध्ये त्याचे सातत्यपूर्ण वर्चस्व अधोरेखित झाले.
भारताचे माजी फलंदाज आणि समालोचक संजय मांजरेकर यांनी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याच्या आणि एकदिवसीय सामन्यासारख्या “सोप्या” स्वरूपात खेळण्याच्या कोहलीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर काही दिवसांतच ही खेळी घडली. सिडनीमध्ये झालेल्या पाचव्या अॅशेस कसोटी सामन्यादरम्यान, जिथे जो रूट आणि स्टीव्ह स्मिथ यांनी शतके झळकावली होती, त्या वेळी केलेल्या या टिप्पण्यांवर चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.
एकदिवसीय मालिका संपल्यानंतर विकास कोहलीही या वादात सामील झाला, जेव्हा विराट कोहलीने त्याचे ५४ वे एकदिवसीय शतक आणि ८५ वे आंतरराष्ट्रीय शतक ठोकले. थ्रेड्सवरील एका पोस्टमध्ये, जी आता व्हायरल झाली आहे, त्याने मांजरेकरवर जोरदार हल्ला चढवला. त्याने लिहिले, “क्रिकेटच्या श्री. एक्सपर्ट यांच्याकडे क्रिकेटच्या सर्वात सोप्या फॉरमॅटसाठी काही सूचना आहेत हे पाहून मला आश्चर्य वाटते. त्यासाठी तुम्ही तिथे असले पाहिजे. काहीही असो, मी म्हटल्याप्रमाणे, ते बोलणे सोपे आहे. करणे सोपे आहे.”
हे आकडे याला पुष्टी देतात. कोहलीच्या गेल्या सहा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये त्याने तीन शतके आणि दोन अर्धशतके झळकावली आहेत. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याने दिल्लीसाठी एक शतक आणि एक अर्धशतक झळकावले, ज्यामुळे कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्याच्या प्रेरणेबद्दलच्या कोणत्याही शंका दूर झाल्या. कोहली पुढील जुलै २०२६ मध्ये इंग्लंडच्या एकदिवसीय दौऱ्यात भारतीय जर्सीमध्ये दिसणार आहे. त्यापूर्वी, तो आयपीएल २०२६ वर लक्ष केंद्रित करेल, आरसीबीला त्यांचे जेतेपद राखण्यास मदत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल.