Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Gt Kagiso Rabada Break Shami Record 18 Wickets In Power Play Tata Ipl 2026

Kagiso Rabada चा ‘रॉकस्टार’ परफॉर्मन्स! ‘हा’ रेकॉर्ड करत क्रिकेटविश्वाला केले थक्क

Updated On: May 27, 2026 | 05:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या क्वालिफायरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज कगिसो रबाडाने नवा इतिहास रचला आहे. एकाच हंगामात पॉवर प्ले मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाराय गोलंदाज ठरला आहे.

Kagiso Rabada चा ‘रॉकस्टार’ परफॉर्मन्स! ‘हा’ रेकॉर्ड करत क्रिकेटविश्वाला केले थक्क

कगिसो रबाडाने केला नव्या रेकॉर्ड (फोटो-ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कगीसो रबाडाने क्वालिफायरमध्ये रचला नवा रेकॉर्ड
पॉवर प्लेमध्ये घेतल्या सर्वाधिक विकेट्स 
रबाडाने मोडल मोहम्मद शामीचा रेकॉर्ड

Tata IPL 2026 Kagiso Rabada Record: काल आयपीएल 2026 मधील पहिला क्वालिफायरचा सामना पार पडला. धरमशाळा येथील स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आमनेसामने आले होते. आरसीबीने गुजरात टायटन्सचा पराभव केला आहे. आरसीबी थेट अंतिम फेरीत पोहोचली आहे. मात्र गुजरातचा पराभव झाला असला तरी देखील कगिसो रबाडाने आपल्या नावावर एक रेकॉर्ड केला आहे.

आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या क्वालिफायरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज कगिसो रबाडाने नवा इतिहास रचला आहे. एकाच हंगामात पॉवर प्ले मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाराय गोलंदाज ठरला आहे. त्याने आरसीबीचा सलामीवीर व्यंकटेश अय्यरला बाद करून हा टप्पा गाठला. कगिसो रबाडाने पॉवर प्ले मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेण्याचा मोहम्मद शमीचा रेकॉर्ड मोडला आहे.

कगिसो रबाडाने केवळ मोहम्मद शामीला नव्हे तर, मिचेल जॉन्सन आणि ट्रेंट बोल्टला देखील मागे टाकले आहे. गुजरात क्वालिफायर 1 पराभूत झाला असला तरी फायनलची आशा अजून जिवंत आहे. सध्या रबाडा पर्पल कॅपच्या शर्यतीत आहे. त्याने आरसीबीविरुद्ध हा विक्रम केला आहे. वेंकटेश अय्यरला आउट करताच त्याचे हा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे. शमीने 2023 मध्ये पॉवर प्ले मध्ये 17 विकेट्स घेतल्या होत्या. आता रबाडाने 18 विकेट्स घेत नव्या विक्रम रचला आहे.

Web Title: Gt kagiso rabada break shami record 18 wickets in power play tata ipl 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 05:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RR Vs SRH Pitch Report: टॉस जिंकला तो संघ थेट…; काय आहे खेळपट्टीचा अहवाल, कोणाचा होणार गेम?
1

RR Vs SRH Pitch Report: टॉस जिंकला तो संघ थेट…; काय आहे खेळपट्टीचा अहवाल, कोणाचा होणार गेम?

VIRAL : अरे हे काय…भारताच्या नकाशातून चक्क जम्मू-काश्मीर गायब; BCCI च्या एका चुकीमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट
2

VIRAL : अरे हे काय…भारताच्या नकाशातून चक्क जम्मू-काश्मीर गायब; BCCI च्या एका चुकीमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट

SRH Vs RR Eliminator 2026: हैदराबाद सावधान! फायनल गाठायचीय? RR चे ‘हे’ खेळाडू ठरतील घातक
3

SRH Vs RR Eliminator 2026: हैदराबाद सावधान! फायनल गाठायचीय? RR चे ‘हे’ खेळाडू ठरतील घातक

अजब संयोग! Sunrisers Hyderabad जिंकणार IPL 2026 चे विजेतेपद, RCB, GT, RR ची झोप उडवू शकतो 10 वर्ष जुना योग
4

अजब संयोग! Sunrisers Hyderabad जिंकणार IPL 2026 चे विजेतेपद, RCB, GT, RR ची झोप उडवू शकतो 10 वर्ष जुना योग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kagiso Rabada चा ‘रॉकस्टार’ परफॉर्मन्स! ‘हा’ रेकॉर्ड करत क्रिकेटविश्वाला केले थक्क

Kagiso Rabada चा ‘रॉकस्टार’ परफॉर्मन्स! ‘हा’ रेकॉर्ड करत क्रिकेटविश्वाला केले थक्क

May 27, 2026 | 05:26 PM
US Iran Tension : इराणसोबत डील करण्यासाठी तडफडत आहेत ट्रम्प? IRGC च्या ‘त्या’ दाव्याने खळबळ, नेमकं काय आहे कारण?

US Iran Tension : इराणसोबत डील करण्यासाठी तडफडत आहेत ट्रम्प? IRGC च्या ‘त्या’ दाव्याने खळबळ, नेमकं काय आहे कारण?

May 27, 2026 | 05:22 PM
RBI Rule: 10 वर्षे जुन्या आणि बंद पडलेल्या अकाउंटमधूनही काढता येणार पैसे; पाहा काय आहे नियम

RBI Rule: 10 वर्षे जुन्या आणि बंद पडलेल्या अकाउंटमधूनही काढता येणार पैसे; पाहा काय आहे नियम

May 27, 2026 | 05:20 PM
Dhurandhar सिनेमा संबंधित आणखीन एक व्यक्ती वादाच्या भोवऱ्यात! लैंगिक छळाचा आरोप; “हॉटेलमध्ये बोलावलं अन्…”

Dhurandhar सिनेमा संबंधित आणखीन एक व्यक्ती वादाच्या भोवऱ्यात! लैंगिक छळाचा आरोप; “हॉटेलमध्ये बोलावलं अन्…”

May 27, 2026 | 05:14 PM
MSRTC News: एसटीची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी मोठा निर्णय; खर्च नियंत्रणासह महसूल गळती रोखण्यावर भर

MSRTC News: एसटीची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी मोठा निर्णय; खर्च नियंत्रणासह महसूल गळती रोखण्यावर भर

May 27, 2026 | 05:13 PM
Pinarayi Vijayan: केरळमध्ये मोठा राडा! माजी मुख्यमंत्री विजयन यांच्या घरावर ईडीची छापेमारी; संतापलेल्या समर्थकांचा ED टीमवर दगडफेक

Pinarayi Vijayan: केरळमध्ये मोठा राडा! माजी मुख्यमंत्री विजयन यांच्या घरावर ईडीची छापेमारी; संतापलेल्या समर्थकांचा ED टीमवर दगडफेक

May 27, 2026 | 05:10 PM
Ratnagiri News: अलोरे गावच्या इर्शाद मुल्लाजींना शिवसेनेत मोठी जबाबदारी; अल्पसंख्याक तालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती

Ratnagiri News: अलोरे गावच्या इर्शाद मुल्लाजींना शिवसेनेत मोठी जबाबदारी; अल्पसंख्याक तालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती

May 27, 2026 | 04:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM