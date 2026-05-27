Kagiso Rabada चा ‘रॉकस्टार’ परफॉर्मन्स! ‘हा’ रेकॉर्ड करत क्रिकेटविश्वाला केले थक्क

कगीसो रबाडाने क्वालिफायरमध्ये रचला नवा रेकॉर्ड
पॉवर प्लेमध्ये घेतल्या सर्वाधिक विकेट्स
रबाडाने मोडल मोहम्मद शामीचा रेकॉर्ड
Tata IPL 2026 Kagiso Rabada Record: काल आयपीएल 2026 मधील पहिला क्वालिफायरचा सामना पार पडला. धरमशाळा येथील स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आमनेसामने आले होते. आरसीबीने गुजरात टायटन्सचा पराभव केला आहे. आरसीबी थेट अंतिम फेरीत पोहोचली आहे. मात्र गुजरातचा पराभव झाला असला तरी देखील कगिसो रबाडाने आपल्या नावावर एक रेकॉर्ड केला आहे.
आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या क्वालिफायरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज कगिसो रबाडाने नवा इतिहास रचला आहे. एकाच हंगामात पॉवर प्ले मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाराय गोलंदाज ठरला आहे. त्याने आरसीबीचा सलामीवीर व्यंकटेश अय्यरला बाद करून हा टप्पा गाठला. कगिसो रबाडाने पॉवर प्ले मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेण्याचा मोहम्मद शमीचा रेकॉर्ड मोडला आहे.
कगिसो रबाडाने केवळ मोहम्मद शामीला नव्हे तर, मिचेल जॉन्सन आणि ट्रेंट बोल्टला देखील मागे टाकले आहे. गुजरात क्वालिफायर 1 पराभूत झाला असला तरी फायनलची आशा अजून जिवंत आहे. सध्या रबाडा पर्पल कॅपच्या शर्यतीत आहे. त्याने आरसीबीविरुद्ध हा विक्रम केला आहे. वेंकटेश अय्यरला आउट करताच त्याचे हा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे. शमीने 2023 मध्ये पॉवर प्ले मध्ये 17 विकेट्स घेतल्या होत्या. आता रबाडाने 18 विकेट्स घेत नव्या विक्रम रचला आहे.