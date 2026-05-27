VIRAL : अरे हे काय…भारताच्या नकाशातून चक्क जम्मू-काश्मीर गायब; BCCI च्या एका चुकीमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट

Updated On: May 27, 2026 | 04:02 PM IST
सारांश

Wrong India Map in IPL 2026 : IPL 2026 च्या क्लालिफायर सामान्यादरम्यान एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. RCB आणि GT सामन्यादरम्यान पहिल्या डावानंतर ब्रेकमध्ये BCCI ने लाईट शो प्रक्षेपित केला होता. यावेळी भारताच्या नकाशात मोठी चूक दिसून आली आहे. ज्यामुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद पेटला आहे.

VIRAL : अरे हे काय...भारताच्या नकाशातून चक्क जम्मू-काश्मीर गायब; BCCI च्या एका चुकीमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भारताच्या नकाशातून चक्क जम्मू-काश्मीर गायब
  • BCCI च्या एका चुकीमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट
  • फोटो व्हायरल
Wrong India Map in IPL 2026 : IPL 2026 च्या क्लालिफायर सामान्यादरम्यान एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. धर्मशाला येथील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि गुजरात टायटन्स(GT)च्या सामन्याच्या इनिंग ब्रेकदरम्यान एक भव्य लेझर आणि लाईट शो प्रदर्शित करण्यात आला होता.  या शोदरम्यान  चक्क भारताचा नकाशातून जम्मू-काश्मीर गायब झाले आहे. यामुळे सोशल मीडियावर तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जवळपास २५ मिनिटे चाललेल्या लाईट शोमध्ये आयपीएल ट्रॉफीवर लेझर लाईट्सच्या मदतीने भारताचा नकाशा दाखवण्यात आला होता. मात्र, या नकाशातून जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ईशान्य भारताचा भाग गायब होता. हा चुकीचा नकाशा लाईव्ह प्रक्षेपित झाल्याने मोठा वाद पेटला आहे.

सोशल मीडियावर संतापाची लाट

सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी BCCI ला आणि BCCI चे माजी सचिव व सध्याचे ICC प्रमुख जय शाह यांच्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. भारताच्या नकाशाबाबात एवढी मोठी चूक कशी होऊ शकते असा प्रश्न नेटकऱ्यांनी विचारला आहे.

या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करत RCB ने २० षंटकात २५३ धावांचा डोंगर GT समोर उभा केला होता.  या धावांचा पाठलाग करत GTने १६२ धाव घेतल्या. यामध्ये RCB ने ९३ धावांवर विजय मिळवत फायनलमध्ये एन्ट्री मारली. मात्र, सामन्यातील विजयापेक्षा सध्या सोशल मीडियावर BCCI ने दाखवलेल्या चुकीच्या नकाशाचीच चर्चा सुरु आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 27, 2026 | 04:02 PM

