हार्दिक पांड्या आणि मुरली कार्तिकमध्ये मैदानावर बाचाबाची? नक्की झालं काय, सोशल मिडियावर Video Viral

स्टार अष्टपैलू हार्दिक पंड्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. सामन्यापूर्वी हार्दिक माजी भारतीय फिरकी गोलंदाज आणि सादरकर्ता मुरली कार्तिकवर रागावताना दिसला.

Jan 24, 2026 | 12:48 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे. दुसऱ्या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा सात विकेट्सने पराभव केला. शुक्रवारी रायपूरमधील शहीद वीर नारायण स्टेडियमवर भारताने १५.२ षटकांत २०९ धावांचे लक्ष्य सहज गाठले. भारताच्या विजयासोबतच, स्टार अष्टपैलू हार्दिक पंड्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. सामन्यापूर्वी हार्दिक माजी भारतीय फिरकी गोलंदाज आणि सादरकर्ता मुरली कार्तिकवर रागावताना दिसला. त्याने एका क्षणी कार्तिकला बोटही दाखवले. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

व्हिडिओमध्ये हार्दिक सामन्यापूर्वी मैदानात प्रवेश करताना हसत हसत त्याच्याशी हस्तांदोलन करताना दिसत आहे. तथापि, हार्दिक स्पष्टपणे एखाद्या गोष्टीबद्दल नाराज होता आणि त्याने मुरलीला काहीतरी सांगितले. दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. असे दिसून आले की माजी फिरकीपटू स्वतःचा बचाव करत होता, परंतु हार्दिक रागावला होता आणि बोलत राहिला. दोघांमध्ये काय घडले हे अद्याप अज्ञात आहे. तथापि, सामन्यादरम्यान आणि नंतर चाहत्यांमध्ये ही घटना चर्चेचा विषय बनली आहे. एका वापरकर्त्याने सोशल मीडियावरील व्हिडिओवर टिप्पणी केली, “हार्दिक इतका रागावला का?” दुसऱ्याने जोडले, “हार्दिक स्पष्टपणे नाराज होता. विकेट घेतल्यानंतरही तो रागावला होता.”

IND vs NZ : सुर्या दादाने आणखी एकदा जिंकलं मनं…सामना जिंकल्यानंतर रघुचे धरले पाय! सोशल मिडियावर Video Viral

दुसऱ्या टी२० मध्ये हार्दिकने चांगली कामगिरी केली. पहिल्या टी२० मध्ये १६ चेंडूत २५ धावा काढणाऱ्या या अष्टपैलू खेळाडूला फलंदाजीची संधी मिळाली नाही. त्याने तीन षटके टाकली, २५ धावा दिल्या आणि एक बळी घेतला. हार्दिकने मार्क चॅपमन (१०) चा महत्त्वाचा बळी घेतला. न्यूझीलंडने २०८/६ धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, कर्णधार सूर्यकुमार यादव (नाबाद ८२) आणि सामनावीर इशान किशन (७६) यांच्या आक्रमक खेळीमुळे भारताने न्यूझीलंडचा विक्रमी २८ चेंडू शिल्लक असताना पराभव केला. भारताने सर्वाधिक यशस्वी टी२० आंतरराष्ट्रीय धावांचा पाठलाग करण्याच्या विक्रमाचीही बरोबरी केली. संघाने यापूर्वी २०२३ मध्ये विशाखापट्टणम येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २०९ धावांचा पाठलाग केला होता.

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, अनेक वापरकर्त्यांनी तो शेअर करत दावा केला आहे की हार्दिक पांड्या मुरली कार्तिकवर रागावला होता. काही पोस्टमध्ये याला “गरम वाद” असे वर्णन केले आहे. दोघांमधील सुरुवातीच्या हस्तांदोलन आणि अभिवादन हे मैत्रीपूर्ण देवाणघेवाणीचे संकेत देत असले तरी, लवकरच ते तणावपूर्ण बनले. मुरली कार्तिक हा ब्रॉडकास्ट टीमचा भाग आहे आणि सामन्यावर भाष्य करत होता. सामन्यादरम्यानही ही घटना चर्चेचा विषय राहिली.

हार्दिक पंड्याचा परफॉर्मन्स कसा होता?

हा सामना टीम इंडियासाठी खूपच चांगला होता. त्यांनी २०९ धावांचे लक्ष्य फक्त १५.२ षटकात पूर्ण केले. हार्दिक पंड्याने चेंडू टाकून योगदान दिले. त्याने तीन षटकात फक्त २५ धावा दिल्या आणि एक विकेट घेतली.

Jan 24, 2026 | 12:48 PM

