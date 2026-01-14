Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Harmanpreet Kaur Milestone: हरमनप्रीत कौरची WPL मध्ये मोठ्या विक्रमाला गवसणी! अशी कामगिरी करणारी ठरली पहिली भारतीय खेळाडू

Harmanpreet Kaur Record: मुंबई इंडियन्सची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने गुजरात जायंट्सविरुद्ध नाबाद ७१ धावांची खेळी करत इतिहास रचला आहे. WPL मध्ये १००० धावा पूर्ण करणारी ती पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली.

Jan 14, 2026 | 02:52 PM
हरमनप्रीत कौरची WPL मोठ्या विक्रमाला गवसणी! (Photo Credit- X)

  • हरमनप्रीत कौरचा ऐतिहासिक धमाका!
  • १००० धावा पूर्ण करणारी पहिली भारतीय महिला
  • मोडला मेग लॅनिंगचा विक्रम
Harmanpreet Kaur 1000 Runs WPL: विमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने आपल्या बॅटने इतिहास रचला आहे. गुजरात जायंट्स विरुद्धच्या सामन्यात हरमनप्रीतने केवळ धडाकेबाज खेळीच केली नाही, तर या स्पर्धेत एक असा टप्पा गाठला आहे जो आजवर कोणत्याही भारतीय महिला खेळाडूला गाठता आला नव्हता. हरमनप्रीत आता डब्ल्यूपीएलमध्ये १,००० धावांचा टप्पा पूर्ण करणारी पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली आहे.

कर्णधाराला साजेशी खेळी; गुजरातचा उडवला धुव्वा

गुजरात जायंट्सने विजयासाठी दिलेल्या १९३ धावांच्या विशाल आव्हानाचा पाठलाग करताना मुंबई इंडियन्सची सुरुवात संथ झाली होती. मात्र, हरमनप्रीत कौर मैदानात उतरताच सामन्याचे चित्र बदलले. तिने अवघ्या ४३ चेंडूंमध्ये नाबाद ७१ धावांची तुफानी खेळी केली. या खेळीत तिने ७ चौकार आणि २ उत्तुंग षटकार खेचले. तिच्या या १६५.१२ च्या स्ट्राईक रेटमुळे मुंबईने हे कठीण लक्ष्य ७ गडी राखून सहज गाठले.

अशी फिल्डिंग पाकिस्तानीच करू शकतात! जगभरात पुन्हा नाचक्की, पहिले बाबर-रिझवान आणि आता हसन अली

मोडलं विक्रमांचं शिखर

या सामन्यासह हरमनप्रीतने एकाच वेळी अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. हरमनप्रीत आता डब्ल्यूपीएलमध्ये १००० पेक्षा जास्त धावा करणारी पहिली भारतीय आणि एकूण दुसरी खेळाडू ठरली आहे. (मुंबईच्याच नेट सायव्हर-ब्रंटच्या नावावर १०००+ धावा आहेत). सर्वाधिक धावांच्या बाबतीत हरमनप्रीतने ऑस्ट्रेलियाच्या दिग्गज मेग लॅनिंगला मागे टाकले आहे.

अर्धशतकांचा विक्रम

डब्ल्यूपीएलमध्ये सर्वाधिक १० अर्धशतके झळकावण्याचा मान आता हरमनप्रीतला मिळाला आहे. तिने मेग लॅनिंग आणि नेट सायव्हर-ब्रंट (प्रत्येकी ९ अर्धशतके) यांचा विक्रम मोडीत काढला.

मुंबई इंडियन्सचे गुणतालिकेत ‘कमबॅक’

यंदाच्या हंगामात मुंबई इंडियन्सची सुरुवात पराभवाने झाली होती. पहिल्या सामन्यात आरसीबीकडून पराभूत झाल्यानंतर संघ दबावाखाली होता. मात्र, त्यानंतर मुंबईने सलग दोन सामने जिंकून गुणतालिकेत (Points Table) दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे. विशेष म्हणजे, प्रमुख खेळाडू नेट सायव्हर-ब्रंट दुखापतीमुळे बाहेर असतानाही हरमनप्रीतने संघाची धुरा समर्थपणे सांभाळली.

MI vs GT, WPL Live Score : हरमनप्रीत कौरच्या वादळी खेळीने GT कडून विजय हिसकावला! MI चा 7 विकेट्सने थरारक विजय 

Jan 14, 2026 | 02:52 PM

