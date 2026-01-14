अशी फिल्डिंग पाकिस्तानीच करू शकतात! जगभरात पुन्हा नाचक्की, पहिले बाबर-रिझवान आणि आता हसन अली

पाकिस्तानी खेळाडूंचे क्षेत्ररक्षण हे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरलेले आहे. मात्र इतकी गचाळ कामगिरी करणे कोणाकडूनही अपेक्षित नाही. अनेकांनी तर व्हिडिओखाली खूपच मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. गल्लीतली पोरं तरी बरी…अशा स्वरूपाच्या टीकेलाही हसन अलीला सामोरं जावं लागलं आहे.
हसन अलीची मोठी चूक
मेलबर्न स्टार्स ८४ धावांच्या छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग करत होते. आठव्या षटकात त्यांची २ बाद ३५ धावा होत्या. तबरेज शम्सी गोलंदाजी करत होता. शम्सीचा पाचवा चेंडू कव्हरकडे खेळला गेला. हसन अली चेंडू सीमारेषेवर जाण्यापासून रोखण्यासाठी धावला. पण त्याने चेंडूचा चुकीचा अंदाज लावला. त्याने सर्वोत्तम प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या जवळून गेला आणि सीमारेषेवरून गेला. तिसऱ्या पंचांनीही चौकाराचा निर्णय दिला. हा क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
रिझवान निवृत्त झाला
ही घटना एक दिवस आधी घडलेल्या आणखी एका विचित्र घटनेनंतर घडली. सोमवारी, सिडनी थंडर आणि मेलबर्न रेनेगेड्स यांच्यातील बीबीएल सामन्यात मोहम्मद रिझवान निवृत्त झाला. डावाच्या शेवटी रिझवानला जलद धावा करता आल्या नाहीत. त्याने २३ चेंडूत २६ धावा केल्या होत्या, ज्यामध्ये दोन चौकार आणि एक षटकार यांचा समावेश होता. धावगती राखण्यात अपयशी ठरल्याने रेनेगेड्सने त्याला परत बोलावले. त्याच्या जागी कर्णधार विल सदरलँडने खेळला. रिझवान बीबीएलच्या इतिहासात निवृत्त होणारा पहिला परदेशी खेळाडू ठरला.
मंगळवारचा सामना एकतर्फी होता. टॉम करनच्या शानदार गोलंदाजी कामगिरीमुळे मेलबर्न स्टार्सने अॅडलेड स्ट्रायकर्सचा सर्वांगीण पराभव केला. स्ट्रायकर्स फक्त ८३ धावांवर बाद झाले. सामना १९.३ षटकांत संपला. करनने नवीन चेंडूने सुरुवातीलाच कहर केला. पॉवरप्लेच्या अखेरीस स्ट्रायकर्सने २१ धावांत ४ विकेट गमावल्या होत्या. जेमी ओव्हरटन आणि लियाम स्कॉट यांच्यातील एका छोट्या भागीदारीमुळे धावसंख्या ४० च्या जवळ पोहोचली, परंतु त्यानंतर पुन्हा विकेट पडू लागल्या.
