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Harmanpreet Kaur: ‘मी रिटायर व्हावं असं…’; हरमनप्रीत कौरची पत्रकाराला गुगली, Video Viral

Updated On: Jun 08, 2026 | 04:54 PM IST
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सारांश

Harmanpreet Kaur Reacted On Reporters Retirement Question: एका पत्रकार परिषेदत भारताची कर्णधार हरमनप्रीतला तिच्या निवृत्तीबाबत प्रश्न विचारले असता तिने रोखठोक उत्तर दिले. यानंतरस हरमनप्रीतचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

photo- socila media
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विस्तार
  • हरमनप्रीतच्या उत्तराने पत्रकारही झाला निरुत्तर
  • प्रेस कॉन्फरन्समध्ये नेमकं काय घडलं?
  • सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल
आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ सुरू होण्यापूर्वी, भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार( Harmanpreet Kaur) पुन्हा एकदा आपल्या स्पष्टवक्तेपणामुळे चर्चेत आली आहे. लंडनमध्ये, महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेपूर्वी आयोजित ‘कॅप्टन्स कार्निव्हल’ कार्यक्रमादरम्यान, एका पत्रकाराने तिला निवृत्तीबाबत प्रश्न विचारले. मात्र हरमनप्रीतने दिलेल्या थेट आणि रोखठोक उत्तरामुळे उपस्थित पत्रकार काही क्षणांसाठी शांत झाले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

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प्रेस कॉन्फरन्समध्ये नेमकं काय घडलं?

इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेपूर्वी सर्व संघांच्या कर्णधारांची संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जेव्हा ३७ वर्षीय हरमनप्रीत कौरला एका पत्रकाराने विचारले की, ‘हा तुझा शेवटचा विश्वचषक आहे का?’ या प्रश्नावर हरमनप्रीतने तत्काळ प्रत्युत्तर देत म्हटले, ‘हा माझा शेवटचा विश्वचषक का आहे? मी निवृत्त व्हावं असं तुम्हाला वाटतंय का?’ हरमनप्रीतच्या उत्तराने रिपोर्टर थोडा अस्वस्थ दिसला आणि म्हणाला, “नाही, मला फक्त जाणून घ्यायचे होते. हा तुमचा शेवटचा विश्वचषक नाही हे ऐकून मला आनंद झाला.” त्यावर हरमनप्रीत हसून म्हणाली, “मग तुम्ही हे का विचारत आहात?’ हरमनप्रीतच्या या बेधडक उत्तराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. अनेक चाहत्यांनी तिच्या आत्मविश्वासाचे आणि स्पष्ट बोलण्याच्या शैलीचे कौतुक केले. काहींनी पत्रकारांच्या अशा प्रश्नांवरही नाराजी व्यक्त केली.

विश्वचषकासाठी भारत सज्ज

महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेला १२ जूनपासून सुरुवात होणार आहे. भारतीय संघ आपला पहिला सामना १४ जून रोजी पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. त्यानंतर भारताचा १७ जून रोजी नेदरलँड्सविरुद्ध होईल. त्यानंतर संघ २१ जून रोजी दक्षिण आफ्रिकेशी सामना करेल.भारतीय संघ २५ जून रोजी बांगलादेशविरुद्ध खेळेल आणि २८ जून रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आपला शेवटचा गट सामना खेळेल. या वर्षीच्या महिला टी२० विश्वचषक स्पर्धेत एकूण १२ संघ सहभागी झाले असून, त्यांची प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.

विश्वचषक जिंकवणारी पहिली महिला कर्णधार

हरमनप्रीत कौरने भारताला ५० षटकांच्या विश्वचषकात विजय मिळवून दिला. ५० षटकांचा विश्वचषक २०२५ मध्ये भारतात खेळला गेला. अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून भारतीय संघाने विजेतेपद पटकावले. भारताला ५० षटकांच्या विश्वचषकात विजय मिळवून देणारी हरमनप्रीत कौर ही पहिली महिला कर्णधार आहे.

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Web Title: Harmanpreet kaur reacts retirement question womens t20 world cup 2026 press conference london

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Published On: Jun 08, 2026 | 04:54 PM

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