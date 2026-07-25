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World Hepatitis Day: हिपॅटायटिसविरोधात जनजागृती; रेडक्लिफ लॅब्सकडून मुंबईभर मोफत तपासणी शिबिरांचे आयोजन

Updated On: Jul 25, 2026 | 07:59 PM IST
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सारांश

World Hepatitis Day 2026: जागतिक हिपॅटायटिस दिनानिमित्त रेडक्लिफ लॅब्सकडून मुंबईत 27 ते 29 जुलैदरम्यान मोफत हिपॅटायटिस तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमातून नागरिकांमध्ये यकृताच्या आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे, वेळेत निदानाला प्रोत्साहन देणे आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणी अधिक सुलभ करणे हा उद्देश आहे.

World Hepatitis Day: हिपॅटायटिसविरोधात जनजागृती; रेडक्लिफ लॅब्सकडून मुंबईभर मोफत तपासणी शिबिरांचे आयोजन
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विस्तार
  • हिपॅटायटिसविरोधात जनजागृती
  • रेडक्लिफ लॅब्सकडून मुंबईभर मोफत तपासणी शिबिरांचे आयोजन
  • एकूण 12 शिबिरे आयोजित
मुंबई: 28 जुलै रोजी साजरा होणाऱ्या जागतिक हिपॅटायटिस दिनापूर्वी, रेडक्लिफ लॅब्स या भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या ओम्नीचॅनेल निदानात्मक सेवा प्रदाता कंपनीने 27 ते 29 जुलै दरम्यान संपूर्ण मुंबईत हिपॅटायटिस तपासणी शिबिरांचे आयोजन केले आहे. भारतभरातील 400 हून अधिक समुदाय तपासणी शिबिरांच्या राष्ट्रव्यापी उपक्रमाचा हा एक भाग आहे. निदानात्मक सेवा प्रत्यक्ष परिसरात उपलब्ध करून देऊन आणि मुंबईकरांना प्राथमिक निदानाद्वारे यकृताच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी प्रोत्साहित करून प्रतिबंधात्मक हिपॅटायटिस तपासणी अधिक सुलभ बनवणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

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ठाणे, मुंबई, पुणे आणि पुणे-पीसीएमसीमध्ये एकूण 12 शिबिरे आयोजित केली जातील.हॉस्पिटलच्या वातावरणाऐवजी निवासी वस्त्या, कामाची ठिकाणे, शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक ठिकाणी धोरणात्मकदृष्ट्या आयोजित केलेली ही तपासणी शिबिरे प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर बनवण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहेत. ही शिबिरे रॅपिड टेस्ट, व्हायरल लोड असेसमेंट, यकृत आरोग्य तपासणी आणि विशेष हिपॅटायटिस पॅनेलसह सर्वसमावेशक हिपॅटायटिस तपासणी सेवा प्रदान करतील, ज्यामुळे सहभागींना त्यांच्या आरोग्याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेणे शक्य होईल.

व्हायरल हिपॅटायटिस बऱ्याचदा कोणतीही लक्षणीय लक्षणे न दाखवता वाढतो, ज्यामुळे यकृताचे मोठे नुकसान होईपर्यंत अनेक व्यक्तींना या संसर्गाची जाणीवही होत नाही. ही तपासणी समुदायांपर्यंत पोहोचवून व्यक्तींनी लवकरात लवकर चाचणी करून घ्यावी, आपला धोका समजून घ्यावा आणि गुंतागुंत निर्माण होण्यापूर्वी वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घ्यावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याचे रेडक्लिफ लॅब्सचे उद्दिष्ट आहे. हा उपक्रम हिपॅटायटिसबद्दलची जागरूकता, चाचणी आणि वेळेवर निदानातील अडथळे कमी करून या वर्षाच्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) ”हिपॅटायटिस: चला याचे उच्चाटन करूया” या संकल्पनेशी सुसंगत आहे.

रेडक्लिफ लॅब्सच्या मेडिकल डायरेक्टर डॉ. सोनल सक्सेना म्हणाल्या, ”न कळता यकृताचे नुकसान होत राहणे आणि अनेक वर्षे कोणतीही लक्षणे न दिसणे हेच व्हायरल हिपॅटायटिसपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. वेळेवर झालेले निदान उपचारांचे परिणाम लक्षणीयरीत्या सुधारू शकते, तरीही अनेक व्यक्ती स्वतःला निरोगी समजत असल्याने चाचणी करून घेत नाहीत. हिपॅटायटिसची तपासणी प्रत्यक्ष समुदायांपर्यंत नेऊन आम्ही अधिकाधिक व्यक्तींना त्यांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी, वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घेण्यासाठी आणि यकृताच्या टाळता येण्याजोग्या गंभीर समस्या रोखण्यासाठी प्रोत्साहित करू इच्छितो.”

मुंबईभरातील रहिवाशांना हिपॅटायटिसबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी, तपासणी करून घेण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास पुढील पावलांबद्दल मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी 27 ते 29 जुलै दरम्यान त्यांच्या जवळच्या सहभागी रेडक्लिफ लॅब्स तपासणी शिबिराला भेट देण्यासाठी आवाहन केले जात आहे.

मुंबईतील हा उपक्रम समुदायांमध्ये निदानात्मक तपासणी अधिक सुलभ बनवण्याच्या रेडक्लिफ लॅब्सच्या व्यापक प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा प्रयत्‍नांचा भाग आहे. समुदायांच्या जवळ दर्जेदार निदान सेवा आणून ही कंपनीने वेळेवर निदान आणि माहितीपूर्ण आरोग्यविषयक निर्णयांना पाठिंबा देणे सुरू ठेवले आहे, ज्यामुळे मानवी आयुष्यात आरोग्याची अधिक वर्षे जोडण्याच्या कंपनीचा दृष्टिकोन अधिक दृढ होत आहे.

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Web Title: World hepatitis day 2026 redcliffe labs free hepatitis screening camp mumbai

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Published On: Jul 25, 2026 | 07:59 PM

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