Russia-Ukraine War: युक्रेन युद्धाला भयंकर वळण! रशियाकडून उत्तर कोरियाच्या शस्त्रांचा वापर; पोलंडमध्ये F-16 विमाने तैनात

रशिया आणि युक्रेन (Russia and Ukraine war) यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या युद्धाने आता अतिशय चिंताजनक आणि धोकादायक वळण घेतले आहे. ३० जुलै २०२६ रोजी रशियन सैन्याने युक्रेनच्या विविध शहरांवर ७० हून अधिक क्षेपणास्त्रे आणि २८० हून अधिक विनाशकारी ड्रोनच्या साहाय्याने महाभयंकर हवाई हल्ला चढवला. या सर्वव्यापी हल्ल्यामध्ये ड्निप्रोपेत्रोव्स्क प्रदेशातील रादुश्ने (Radushne) हे शांत गाव पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. एका सामान्य निवासी घरावर थेट क्षेपणास्त्र आदळल्याने एकाच कुटुंबातील सहा सदस्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या भीषण दुर्घटनेनंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी रात्री राष्ट्राला संबोधित करताना एक अत्यंत खळबळजनक खुलासा केला. प्राथमिक तपास आणि तांत्रिक पुराव्यांनुसार, रशियाने या हल्ल्यात उत्तर कोरियाने पुरवलेल्या शक्तिशाली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचा वापर केल्याचा दावा झेलेन्स्की यांनी केला आहे.
लष्करी तज्ज्ञ आणि युक्रेनियन संरक्षण दलाच्या माहितीनुसार, रशियाने जवळपास एका वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर युक्रेनियन नागरिकांवर हल्ला करण्यासाठी पुन्हा एकदा उत्तर कोरियाच्या शस्त्रास्त्रांचा साठा उघडला आहे. यापूर्वी ऑगस्ट २०२५ मध्ये रशियन सैन्याने उत्तर कोरियाच्या केएन-२३ (KN-23) आणि केएन-२४ (KN-24) बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर केल्याची अधिकृत पुष्टी झाली होती. त्यानंतर काही काळ हा वापर थांबला होता, मात्र आता पुन्हा एकदा किम जोंग उन यांच्या हुकूमशाही राजवटीने पुरवलेली घातक क्षेपणास्त्रे युक्रेनच्या निष्पाप नागरिकांच्या जीवावर उठली आहेत. राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी स्पष्ट केले की, न्यायवैद्यक आणि लष्करी तज्ज्ञ या क्षेपणास्त्राच्या अवशेषांची सखोल तपासणी करत आहेत, परंतु प्राथमिक निष्कर्षांवरून हे स्पष्ट होते की, हा हल्ला उत्तर कोरिया निर्मित बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रानेच करण्यात आला होता.
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रादुश्ने गावातील ज्या घरावर हे क्षेपणास्त्र पडले, ते दृश्य काळीज पिळवटून टाकणारे होते. एका सामान्य, शांतताप्रिय कुटुंबाचे हसते-खेळते घर काही सेकंदात ढिगाऱ्यात रुपांतरित झाले. मृत पावलेल्यांमध्ये आई-वडील आणि त्यांच्या तीन चिमुकल्या मुलांचा समावेश आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक बचाव पथकांनी आणि आपत्कालीन सेवांनी तातडीने ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम राबवली. या मोहिमेदरम्यान ढिगाऱ्याखालून दोन लहान मुलांना जिवंत बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आले, मात्र कुटुंबातील ६ प्रमुख सदस्यांची प्राणज्योत मालवली होती. झेलेन्स्की यांनी या दुर्दैवी घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करत मॉस्को आणि प्योंगयांग (उत्तर कोरियाची राजधानी) यांच्यातील लष्करी युतीला ‘विनाश आणि निष्पाप बालकांच्या हत्येसाठी रचलेले कारस्थान’ असे संबोधले.
रशियाने ३० जुलै रोजी केलेल्या या महाहल्ल्याचा फटका केवळ रादुश्ने शहरापुरता मर्यादित नव्हता. युक्रेनची राजधानी किव्ह, ल्विव्ह, पोल्तावा, खारकिव्ह, मायकोलाईव्ह, सुमी, व्हिनित्सिया आणि चेरकासी यांसारख्या अनेक प्रमुख शहरांवर रशियन क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा वर्षाव झाला. संपूर्ण देशात कमीत कमी ८ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला, तर ५० हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. ल्विव्ह शहरातही अनेक निवासी इमारतींचे मोठे नुकसान झाले असून बचावकर्ते ढिगाऱ्याखाली इतर कोणी अडकले आहे का, याचा शोध घेत आहेत. युक्रेनच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने २६० हून अधिक ड्रोन्स आणि अनेक क्रूझ क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केली, परंतु क्षेपणास्त्रांच्या अफाट संख्येपुढे काही बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे शहरांवर कोसळली.
या क्षेपणास्त्र हल्ल्याची भीषणता इतकी प्रचंड होती की, त्याचे सावट युक्रेनच्या सीमा ओलांडून थेट शेजारील नाटो (NATO) सदस्य देश असलेल्या पोलंडपर्यंत पोहोचले. रशियाचे एक क्षेपणास्त्र (जे संभाव्यतः Kh-101 क्रूझ क्षेपणास्त्र असल्याचे मानले जाते) युक्रेनियन हवाई हद्दीतून पोलंडच्या लुब्लिन (Lublin) प्रदेशात घुसले आणि एका मोकळ्या शेतात पडल्याची बातमी समोर आली. या घटनेमुळे संपूर्ण युरोपमध्ये आणि नाटो देशांमध्ये तीव्र घबराट व तणाव निर्माण झाला. पोलंडच्या सैन्याने तात्काळ हाय अलर्ट जारी करत आपल्या हवाई हद्दीच्या सुरक्षेसाठी F-16 लढाऊ विमाने आकाशात तैनात केली आणि सीमावर्ती भागात हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजवून नागरिकांना सतर्क केले. पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असल्याचे सांगत गरज पडल्यास कठोर लष्करी पावले उचलण्याचा इशारा दिला आहे.
रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील ही वाढती लष्करी युती आता केवळ शस्त्रास्त्रांच्या देवाणघेवाणीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. युक्रेनियन गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालानुसार, उत्तर कोरिया रशियाला लाखो दारुगोळा आणि क्षेपणास्त्रे पुरवण्यासोबतच आपले सैन्य प्रत्यक्ष रणांगणावर पाठवत आहे. रशियाच्या कुर्स्क प्रदेशात आणि सीमेवर सुमारे १२,००० उत्तर कोरियन सैनिक आधीपासूनच रशियन सैन्याला मदत करत आहेत. इतकेच नव्हे तर, नजीकच्या भविष्यात उत्तर कोरिया आणखी ३०,००० सैनिकांची तुकडी रशियन आघाडीवर पाठवण्याची तयारी करत असल्याची गंभीर माहिती युक्रेनने समोर आणली आहे. ही युती युरोपच्या भौगोलिक स्थैर्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरत आहे.
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या महाविनाशानंतर राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनमधील मित्र राष्ट्रांकडे अत्यंत आक्रमकपणे अधिक प्रगत हवाई संरक्षण यंत्रणांची (Air Defense Systems) मागणी केली आहे. युक्रेनला सध्या पॅट्रियट (Patriot), सॅम्प/टी (SAMP/T) आणि नासाम्स (NASAMS) सारख्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र रोखणाऱ्या यंत्रणांची अत्यंत गरज आहे. झेलेन्स्की म्हणाले की, पाश्चात्य देशांकडून केवळ निषेध आणि सहानुभूतीची वक्तव्ये मिळून निष्पाप बालकांचे प्राण वाचणार नाहीत. जर रशियाला थांबवायचे असेल, तर युक्रेनला क्षेपणास्त्रविरोधी दारुगोळा वेळेवर पुरवणे आणि रशियन लष्करी ठिकाणांवर थेट प्रहार करण्याची परवानगी देणे गरजेचे आहे. उशिरा मिळणाऱ्या लष्करी मदतीमुळे रोज निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे.
उत्तर कोरियाच्या या थेट हस्तक्षेपाने जागतिक समुदायामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह अनेक युरोपियन नेत्यांनी रशियाच्या या कृत्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था या युतीवर नवीन निर्बंध लादण्याचा विचार करत आहेत, परंतु रणांगणावर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पाडणाऱ्या रशियाला आणि त्याला खतपाणी घालणाऱ्या उत्तर कोरियाला रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचेच या घटनेवरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.