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WTC 2027 चे महायुद्ध कधी होणार? कोण मारणार बाजी? ICC ने केली जाहीर केली तारीख अन्…

Updated On: Jul 23, 2026 | 05:58 PM IST
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सारांश

England Cricket: कसोटी क्रिकेटला 150 वर्षे पूर्ण होत असल्याने पुढील वर्षी होणाऱ्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्याला ऐतिहासिक आणि विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.

WTC 2027 चे महायुद्ध कधी होणार? कोण मारणार बाजी? ICC ने केली जाहीर केली तारीख अन्…

डब्ल्युटीसीच्या अंतिम सामन्याची तारीख जाहीर (फोटो- ai gemini)

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विस्तार
  • 2027 मध्ये खेळवली जाणार डब्लूटीसी फायनल 
  • अंतिम सामना इंग्लंडमध्ये खेळवला जाणार 
  • 9 ते 13 जूनदरम्यान ओव्हलमध्ये जाणार सामना 
ICC Declared WTC Final 2027 Venue: आयसीसीने आगामी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्याबाबत तारीख आणि ठिकाणी जाहीर केले आहे. पुढील वर्षी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियन्सशिपचा अंतिम सामना होणार आहे. हा अंतिम सामना इंग्लंडमध्ये होणार आहे. इंग्लंडच्या ‘द ओवल’ या प्रसिद्ध मैदानावर हा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे.

कधी होणार अंतिम सामना?

तारीख – 9 जून ते 13 जून 2027
विशेष महत्व – कसोटी क्रिकेटला 150 वर्षे पूर्ण होत असल्याने पुढील वर्षी होणाऱ्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्याला ऐतिहासिक आणि विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.

सध्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपची अंतिम सामना खेळण्यासाठी सर्व 9 संघ प्रचंड संघर्ष करताना पाहायला मिळत आहे. मात्र अद्याप फायनलमध्ये कोणते दोन संघ खेळणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा संघ आघाडीवर आहे. तर गतविजेता दक्षिण आफ्रिकेचा संघ देखील शर्यतीत आहे. अंतिम फेरीची चुरस वाढली आहे. त्यामुळे पुढे होणाऱ्या कसोटी मालिकांचे महत्व वाढले आहे.

 

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2027 च्या अंतिम सामन्याची तारीख जाहीर झाली आहे. या स्पर्धेत भारतीय कसोटी संघाचा प्रवास अत्यंत चुरशीचा असणार आहे. अंतिम फेरीच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी भारताला पुढील सर्व कसोटी सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. सध्याच्या कामगिरीनुसार, भारताचा पीसीटी 48.15 इतका आहे. अंतिम फेरीत प्रवेश मिळवण्यासाठी भारताला मोठ्या फरकाने सामने जिंकावे लागणार आहेत.

बातमी अपडेट होत आहे… 

Web Title: Icc declared wtc final 9 to 13 june 2027 england oval cricket stadium

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Published On: Jul 23, 2026 | 05:51 PM

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