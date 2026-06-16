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IND W Vs PAK W: बुडत्याचा पाय खोलात! ‘या’ कारणासाठी आयसीसीची पाकिस्तानवर कारवाई

Updated On: Jun 16, 2026 | 08:14 PM IST
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सारांश

भारतीय संघाकडून कर्णधार हरमनप्रीत कौर, स्मृती मंधाना, रिचा घोष यांनी शानदार फलंदाजी केली. त्या जोरावर भारताने पाकिस्तानला १७२ रन्सचे टार्गेट दिले होते. मात्र भारतीय संघाच्या गोलंदाजांनी शानदार गोलंदाजी केली.

IND W Vs PAK W: बुडत्याचा पाय खोलात! 'या' कारणासाठी आयसीसीची पाकिस्तानवर कारवाई

आयसीसीची पाकिस्तानवर कारवाई (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आयसीसीचा पाकिस्तानला दणका
  • स्लो ओव्हर रेटमुळे ठोठावला दंड 
  • कर्णधार फातिमा सनाने मान्य केली चूक  
India W Vs Pak W Updates: गेल्या रविवारी म्हणजेच १४ जून रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये महामुकाबला पार पडला. आयसीसी टी २० वर्ल्डकपच्या स्पर्धेत भारताने पाकिस्तानचा तब्बल ६४ रन्सने पराभव केला आहे, भारतीय संघाने शानदार खेळ केला. फलंदाजी आणि गोलंदाजीत देखील भारताने चमकदार कामगिरी केली. मात्र आता पाकिस्तानवर आयसीसीने कारवाई केली आहे. हे प्रकरण नक्की काय आहे ते जाणून घेऊयात.

भारतीय संघाकडून कर्णधार हरमनप्रीत कौर, स्मृती मंधाना, रिचा घोष यांनी शानदार फलंदाजी केली. त्या जोरावर भारताने पाकिस्तानला १७२ रन्सचे टार्गेट दिले होते. मात्र भारतीय संघाच्या गोलंदाजांनी शानदार गोलंदाजी केली. दीप्ती शर्मा, श्री चरणी यांनी भेदक आणि अचूक गोलंदाजी करत पाकिस्तानला १०६ रन्सवर आउट केले.

वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानला भारताकडून पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तानला आणखी एक धक्का बसला आहे. पाकिस्तानने गोलंदाजी करताना निर्धारित वेळेत ओव्हर्स पूर्ण केल्या नाहीत. त्यामुळे आयसीसीने पाकिस्तानच्या संघावर कारवाई केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला आणखी एक धक्का बसला आहे.

INDW vs PAKW Live: टीम इंडियाची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सलामी; पाकिस्तानचा 64 धावांनी धुव्वा

आयसीसीने स्लो ओव्हर रेट प्रकरणात पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनावर दंडात्मक कारवाई केली आहे. सामन्याच्या एकूण रकमेच्या ५ टक्के दंड आकारण्यात आला आहे.  निर्धारित वेळेच्या पुढे देखील ओव्हर टाकल्यामुळे हा दंड आकारण्यात आला आहे. कर्णधार फातिमा सनाने देखील ही चूक मान्य केल्याचे समोर येत आहे.

पाकिस्तानचा 64 धावांनी धुव्वा

महिला टी-20 विश्वचषक 2026 स्पर्धेत भारतीय महिला संघाने विजयी सलामी देत आपल्या मोहिमेची दमदार सुरुवात केली आहे. कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघाने सर्व विभागांत उत्कृष्ट कामगिरी करत 64 धावांनी शानदार विजय मिळवला. या विजयासह भारताने स्पर्धेतील पहिले दोन गुण आपल्या खात्यात जमा केले.

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एजबेस्टन स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी प्रथम फलंदाजी करत पाकिस्तानसमोर 171 धावांचे आव्हान उभे केले. यावेळी दबावाच्या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी संयमी आणि आक्रमक खेळी करून मोठी धावसंख्या उभारली. मधल्या फळीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण भागीदाऱ्यांमुळे भारताला मजबूत स्थिती मिळाली. या विजयाला ऐतिहासिक महत्त्व असून महिला टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात पाकिस्तानविरुद्ध भारताचा हा सातवा विजय ठरला.

 

Web Title: Icc take action against pakistan captain fatima sana slow over rate against india t20 world cup

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Published On: Jun 16, 2026 | 08:11 PM

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