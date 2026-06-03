IND vs AFG: रोहित – हार्दिकच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह, अफगाणिस्ताविरूद्ध खेळणार नाही RO-KO?

खरं तर, कर्णधार रोहित शर्मा आणि अष्टपैलू हार्दिक पांड्या यांच्या तंदुरुस्तीबद्दल जोरदार चर्चा सुरू आहे. BCCI ने आधीच स्पष्ट केले आहे की, रोहित आणि हार्दिक पूर्णपणे तंदुरुस्त असतील तरच मैदानात उतरतील. जर कर्णधार रोहित शर्मा सामन्यापूर्वी तंदुरुस्ती चाचणीत अपयशी ठरला, तर लाडक्या रोहित-विराट जोडीला मैदानावर एकत्र पाहण्यासाठीची प्रतीक्षा आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.
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कसे आहे वेळापत्रक
वेळापत्रकाबद्दल बोलायचे झाल्यास, भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकदिवसीय मालिका १३ जून रोजी सुरू होणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना सुंदर धर्मशाला स्टेडियमवर खेळला जाईल. त्यानंतर १७ जून रोजी लखनौमध्ये दुसरा एकदिवसीय सामना आणि २० जून रोजी चेन्नईमध्ये अंतिम सामना होईल. चाहत्यांसाठी सुदैवाने, हे सर्व सामने दिवस-रात्र सामने असतील.
मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:
पहिला एकदिवसीय सामना: १३ जून, धरमशाला (दुपारी १:३० वाजता सुरू)
दुसरा एकदिवसीय सामना: १७ जून, लखनौ (दुपारी १:३० वाजता सुरू)
तिसरा एकदिवसीय सामना: २० जून, चेन्नई (दुपारी १:३० वाजता सुरू)
भारतीय संघाचा संघ
एकदिवसीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या*, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे
अफगाणिस्तान संघ
एकदिवसीय संघ: हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), रहमानुल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), इब्राहिम झदरन, सेदीकुल्ला अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला उमरझाई, रशीद खान, नांग्याल खरोताई, एएम गझनफर, झिया उर रहमान शरीफी, फरीद मलिक, बिलाल सामी.
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