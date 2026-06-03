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जागा फक्त 2 आणि ओपनर 5, ‘बहुत नाइन्साफी…’, सिलेक्टर्सच्या डोक्याला ताप, धोक्यात Abhishek – Samsan ची जोडी

Updated On: Jun 03, 2026 | 01:03 PM IST
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सारांश

आयपीएल २०२६ मध्ये टीम इंडियाच्या सलामीच्या फलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. यानंतर, टीम इंडियामध्ये सलामीच्या जागांसाठी सतत चुरस सुरू आहे. आता चक्क २ जागा आहेत आणि ५ ओपनर्स आहेत

सिलेक्टर्स नक्की कोणाला निवडणार (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

सिलेक्टर्स नक्की कोणाला निवडणार (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • भारतीय संघात जागा केवळ २ आणि ओपनर्स ५ 
  • नक्की कोणाला मिळणार जागा 
  • सिलेक्टर्सच्या डोक्याचा वाढला ताप 
आयपीएल २०२६ पूर्वी, टी-२० फॉरमॅटमध्ये स्फोटक सलामीवीर म्हणून अभिषेक शर्माला पर्याय नाही असे वाटत होते. मात्र, हंगामाच्या अखेरीस, नवीन सलामीवीरांनी इतका जबरदस्त प्रभाव पाडला आहे की भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी तीव्र लढाई सुरू झाली आहे. भारताच्या टी-२० विश्वचषक विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अभिषेक आणि संजू सॅमसन या सलामीच्या जोडीवर आता भारतीय संघातील आपले स्थान गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. भारतीय क्रिकेटने सलामीवीरांसाठी उघडलेली ही पेटी निवड समितीसाठी एक सुखद वेदना ठरणार आहे.

वैभव सूर्यवंशी | ७७६ धावा

डाव १६, स्ट्राईक रेट २३७.३०, पॉवरप्ले धावा ५२१, सरासरी ४८.५०, शतक १, अर्धशतक ५, स्ट्राईक रेट २३३

वैभव सूर्यवंशीने फलंदाजीच्या जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या आकडेवारीत आपल्या प्रतिस्पर्धकांना मागे टाकले. त्याने दुसऱ्या क्रमांकाच्या फलंदाजापेक्षा ४४ धावा अधिक केल्या, त्याचा स्ट्राईक रेट २३ पॉइंट्सने चांगला होता आणि त्याने २९ षटकार मारले, ज्यामुळे त्याच्या खेळीचा दर्जा प्रभावी ठरला. त्याने आरसीबीविरुद्ध अवघ्या २६ चेंडूंमध्ये ७८ धावा ठोकल्या. तसेच, त्याने ३६ चेंडूंमध्ये शतक झळकावले, ‘करा किंवा मरा’ सामन्यात २२१ धावांचे लक्ष्य गाठताना ३८ चेंडूंमध्ये ९३ धावा केल्या आणि आपल्या पहिल्याच प्लेऑफ सामन्यात २९ चेंडूंमध्ये ९७ धावांची स्फोटक खेळी केली.

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शुभमन गिल | ७३२ धावा

पॉवरप्ले धावा: ३३०, स्ट्राईक रेट: १५७.८, डाव: १६, स्ट्राईक रेट: १६३.०२, सरासरी: ४५.७५, १००/५०: १/६

शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी जोडी म्हणून ज्या प्रकारे कामगिरी केली आहे, त्यांच्याबद्दल स्वतंत्रपणे चर्चा करणे अन्यायकारक ठरेल. दोघेही, वैयक्तिकरित्या आणि सलामीची जोडी म्हणून, भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी दावेदार आहेत. त्यांनी टी-२० क्रिकेटमधील भागीदारीची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. एकाच हंगामात ७०० हून अधिक धावा करून, दोघेही आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी सलामीची जोडी बनले आहेत. गेल्या वर्षी, सुदर्शनने ७५९ धावा करून ऑरेंज कॅप जिंकली, तर गिल ६५० धावांसह चौथ्या स्थानावर राहिला.

अभिषेक शर्मा | ५६३ धावा

१५ डाव, स्ट्राईक रेट २०४.७२, सरासरी ४०.२१, शतक १, अर्धशतक ४, पॉवरप्ले धावा ३६९, स्ट्राईक रेट २१४.५

सूर्यवंशीभोवती असलेल्या प्रसिद्धीमुळे अभिषेक शर्माची लोकप्रियता कमी झाली आहे, पण जेव्हा जेव्हा तो मैदानात उतरतो, तेव्हा हा फलंदाज विरोधी गोलंदाजांसाठी एक दुःस्वप्न ठरतो. या हंगामातील सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धची त्याची नाबाद १३५* धावांची खेळी, जी त्याने केवळ ६८ चेंडूंमध्ये खेळली. या खेळीत त्याने १० मोठे षटकार मारले. आयपीएलच्या एका डावात एकापेक्षा जास्त वेळा १० किंवा त्याहून अधिक षटकार मारणारा तो ख्रिस गेलनंतरचा दुसरा खेळाडू ठरला.

संजू सॅमसन | ४७७ धावा

पॉवरप्ले धावा २३५, स्ट्राईक रेट १५२.५, डाव १४, स्ट्राईक रेट १६५.६२, सरासरी ४३.३६, शतके २, अर्धशतक १

आयपीएल २०२६ संजू सॅमसनसाठी देखील एक उत्तम हंगाम ठरला, ज्याने टी२० विश्वचषकात आपल्या देशाचा परदेशी खेळाडू असूनही, केवळ काही सामन्यांमधील आपल्या प्रभावी कामगिरीसाठी ‘प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट’ पुरस्कार पटकावला. त्याने आपल्या नवीन फ्रँचायझीसाठी दोन शतके झळकावली. पहिले शतक मुंबई इंडियन्सविरुद्ध ५४ चेंडूंमध्ये नाबाद १०१ धावांचे होते. त्यानंतर त्याने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ५६ चेंडूंमध्ये ११५ धावांची स्फोटक नाबाद खेळी केली. याच काळात त्याने आयपीएलच्या इतिहासात ५,००० धावांचा टप्पाही ओलांडला, जी त्याच्या कारकिर्दीतील एक मोठी उपलब्धी आहे.

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प्रियांश आर्य | ३६४ धावा

१३ डाव, स्ट्राईक रेट २११.६२, सरासरी ४८.५०, शतक १, अर्धशतक ५, पॉवरप्ले धावा २९४, स्ट्राईक रेट २१६.१

प्रियांश आर्या हा टी-२० फॉरमॅटमधील सर्वात धोकादायक पॉवरप्ले फलंदाजांपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये ३५० पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये, वैभव व्यतिरिक्त प्रियांश हा एकमेव सलामीवीर होता ज्याचा स्ट्राईक रेट २०० पेक्षा जास्त होता. या डावखुऱ्या पंजाब किंग्सच्या फलंदाजाने लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध ३७ चेंडूंमध्ये सनसनाटी ९३ धावा करून आपली छाप पाडली. त्याने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध अवघ्या १६ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले, जी या हंगामातील सर्वात स्फोटक खेळींपैकी एक होती.

संजू-अभिषेक जोडीला धोका!

रोहित शर्माच्या निवृत्तीनंतर, आयपीएलमध्ये सातत्याने आपली छाप सोडणाऱ्या अभिषेक शर्माला डावाची सुरुवात करण्याची संधी मिळाली. गेल्या दोन वर्षांत निवड समितीने टी-२० क्रिकेटमध्ये इतर कोणत्याही सलामीवीराला संधी दिली नाही. या काळात, सलामीच्या जागेसाठी अभिषेक, शुभमन गिल, ईशान किशन आणि संजू सॅमसन यांच्यात चढाओढ सुरू होती आणि गेल्या टी-२० विश्वचषकाच्या अखेरीस, संजू-अभिषेक ही सलामीची जोडी टीम इंडियाची प्रस्थापित सलामीची जोडी बनली.

Web Title: Opener space is 5 and need to select 2 selectors have to choose for indian cricket team

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Published On: Jun 03, 2026 | 01:03 PM

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