IND vs BAN U19 Live Streaming : भारत विरुद्ध बांगलादेश सामना किती वाजता सुरू होईल, कुठे आणि कसा लाईव्ह पाहता येईल?

India vs Bangladesh Live Streaming Under-19 World Cup – भारत विरुद्ध बांगलादेश अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ चा सातवा सामना आज, शनिवार, १७ जानेवारी रोजी खेळला जाणार आहे. आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाचा हा विश्वचषकातील दुसरा सामना आहे. भारताने अमेरिकेविरुद्धचा पहिला सामना ६ विकेट्सने जिंकला. बांगलादेश आज भारताविरुद्ध आपला विश्वचषक अभियान सुरू करेल. पहिल्या सामन्यात अपयशी ठरलेल्या वैभव सूर्यवंशीवर सर्वांचे लक्ष असेल.
वैभव व्यतिरिक्त, आयुष म्हात्रे, अभिज्ञान कुंडू, हेनिल पटेल आणि दीपेश देवेंद्रन हे देखील चर्चेत असतील. पहिल्या विजयानंतर भारतीय संघाची नजर दुसऱ्या विजयावर असणार आहे. भारत विरुद्ध बांगलादेश सामन्याशी संबंधित काही महत्त्वाच्या माहितीवर एक नजर टाकूया:
भारत विरुद्ध बांगलादेश अंडर १९ विश्वचषक २०२६ चा ७ वा सामना आज म्हणजे शनिवार, १७ जानेवारी रोजी खेळला जाईल. हा सामना बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे आयोजित केला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी १ वाजता सुरू होईल, तर दोन्ही कर्णधार अर्धा तास आधी म्हणजे दुपारी १२.३० वाजता टॉससाठी मैदानात उतरतील.
हा सामन्याचे थेट प्रक्षेपण तुम्ही स्टार स्पोर्ट्सवर टीव्हीवर भारत विरुद्ध बांगलादेश अंडर १९ विश्वचषक २०२६ चा ७ वा सामना पाहू शकता. तर या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग देखील तुम्ही पाहू शकता. भारत विरुद्ध बांगलादेश अंडर १९ वर्ल्ड कप २०२६ सामना ७ जिओहोस्टार अॅपवर ऑनलाइन लाईव्ह स्ट्रीम केला जाईल.
Watch the superstars of tomorrow shine as teen stars today 🔥 Team India take on Bangladesh in the #ICCMensU19WC#INDvBAN 👉 Sat, 17th Jan, 12:45 PM! pic.twitter.com/hzNG2yInxb — Star Sports (@StarSportsIndia) January 17, 2026
भारत अंडर 19 संघ : आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अम्ब्रिस, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलन पटेल, मोहम्मद कुमार, किशन कुमार, मोहम्मद कुमार, ए.
बांगलादेश अंडर 19 संघ: जवाद अबरार, मोहम्मद रिफत बेग, मोहम्मद अझीझुल हकीम तमीम (कर्णधार), कलाम सिद्दीक अलीन, मोहम्मद रिझान होसन, मो. फरीद हसन फैसल (यष्टीरक्षक), इक्बाल हुसेन इमॉन, शेख पावेझ जिबोन, मोहम्मद समीयन अल इस्लाम, शादउद्दीन, मोहम्मद शाहाद, मोहम्मद शाहाद्दीन, इस्लामाबाद. अब्दुल्ला, शाहरिया अल-अमीन, शहरयार अहमद