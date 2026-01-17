Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs BAN U19 : वैभव सुर्यवंशीवर असणार दुसऱ्या सामन्यात नजर! कोणत्या खेळाडूंना मिळणार आज Playing 11 मध्ये स्थान

भारतीय अंडर-१९ संघाने आपल्या विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात अमेरिकेवर विजय मिळवून केली. आता शनिवारी भारताचा सामना बांगलादेशशी होईल. बीसीबीसोबत अलिकडच्या वादामुळे दोन्ही संघांमधील हा सामना चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Jan 17, 2026 | 09:23 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

India vs Bangladesh U19 : भारतीय अंडर 19 चा आज दुसरा सामना बांग्लादेशविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. भारताच्या संघाने पहिला सामना यूएसविरुद्ध डिएलएस पद्धतीने जिंकला होता. तर आता दुसरा सामना हा बांग्लादेशविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये भारतीय गोलंदाजांनी दमदार कामगिरी केली होती. वैभव सुर्यवंशी पहिल्या सामन्यामध्ये फेल ठरला होता त्यामुळे आज त्याच्या कामगिरीवर चाहत्यांची नजर टिकून असणार आहे. 

भारतीय अंडर-१९ संघाने आपल्या विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात अमेरिकेवर विजय मिळवून केली. आता शनिवारी भारताचा सामना बांगलादेशशी होईल. बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) सोबत अलिकडच्या वादामुळे दोन्ही संघांमधील हा सामना चर्चेचा विषय ठरला आहे. तुलनेने कमकुवत असलेल्या अमेरिकेविरुद्ध भारताने दमदार गोलंदाजी दाखवली, परंतु धावांचा पाठलाग करताना सुरुवातीलाच त्यांना पराभव पत्करावा लागला.

RCB vs GG : सलग तिसऱ्या विजयासह RCB पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर, पराभवानंतर गुजरातचे स्थान घसरले

पहिल्या सामन्यातील आत्मविश्वासपूर्ण विजयानंतर, बांगलादेशकडून कठीण आव्हान असूनही भारतीय संघ दुसऱ्या सामन्यातही फेव्हरिट म्हणून  सुरुवात करेल. पाच वेळा विजेत्या भारताने पावसाने प्रभावित झालेल्या सामन्यात अमेरिकेला फक्त १०७ धावांत गुंडाळून सहा विकेट्सने विजय मिळवून दिला. उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज हेनिल पटेलने सात षटकांत १६ धावा देत पाच विकेट्स घेतल्या तर इतर गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली.

अमेरिकेविरुद्ध त्यांना पुरेशा संधी न मिळाल्याने बांगलादेशविरुद्ध त्यांचे फलंदाज लक्षणीय वेळ खेळण्याची आशा करतील. बांगलादेशला कमी लेखता येणार नाही आणि आयुष म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखालील संघासमोर ते एक मोठे आव्हान उभे करतील. म्हात्रे आणि १४ वर्षीय सनसनाटी वैभव सूर्यवंशी ही सलामीची जोडी पुन्हा एकदा फलंदाजी विभागाचे नेतृत्व करेल, त्यांच्यासोबत उपकर्णधार विहान मल्होत्रा, अष्टपैलू आरोन जॉर्ज आणि वेदांत त्रिवेदी आणि यष्टीरक्षक अभिज्ञान कुंडू असतील.

संघाकडे दीपेश, आरएस अंबरिस, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंग आणि उद्धव मोहन असे चांगले वेगवान गोलंदाजीचे पर्याय आहेत, तर कनिष्क चौहान, खिलन पटेल आणि मोहम्मद अनन हे फिरकी विभाग सांभाळतील. 

दोन्ही संघातील संभाव्य खेळणारे 11:

भारत अंडर-19: आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), हरवंश पंगालिया, आरएस अम्ब्रिस, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, दीपेश पटेल.

बांगलादेश अंडर-19: जावेद अबरार, मोहम्मद रिझान हुसेन, शहरयार अहमद, मोहम्मद अझीझुल हकीम तमीम (कर्णधार), मोहम्मद समियून बसीर, मोहम्मद अब्दुल्ला (यष्टीरक्षक), शेख परवेझ जिबोन, शाहरिया अल अमीन, इक्बाल हुसैन इमोन, अल फहाद, शादीन इस्लाम.

Jan 17, 2026 | 09:23 AM

