IND vs NZ Pitch Report : आज इंदौरच्या खेळपट्टीची स्थिती कशी असणार आहे? कोणाला फायदा होईल, फलंदाजाला की गोलंदाजाला?

तिसरा आणि निर्णायक सामना आज, रविवार, १८ जानेवारी रोजी खेळला जाईल. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा एकदिवसीय सामना इंदूर येथील होळकर स्टेडियमवर खेळला जाईल.

Updated On: Jan 18, 2026 | 10:13 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Pitch report for the third ODI between India and New Zealand – भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना आज, रविवार, १८ जानेवारी रोजी खेळला जाईल. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा एकदिवसीय सामना इंदौर येथील होळकर स्टेडियमवर खेळला जाईल. मालिकेतील पहिला सामना ४ विकेट्सने जिंकून भारताने दमदार सुरुवात केली होती, परंतु दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात न्यूझीलंडने दमदार पुनरागमन केले. 

डॅरिल मिशेलच्या शतकाच्या जोरावर, न्यूझीलंडने भारताचा ७ विकेट्सने पराभव करून मालिकेत एक रोमांचक स्पर्श जोडला. आजचा सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकेल. तर, भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील खेळपट्टी अहवालावर एक नजर टाकूया. होळकर स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी स्वर्ग मानली जाते. त्याची उसळी आणि लहान चौकार फलंदाजांसाठी उत्तम आहेत. 

IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची घोषणा, WPL 2026 मध्ये विक्रमी कामगिरीसाठी या खेळाडूची लागली लाॅटरी

चाहते आज उच्च धावसंख्येची लढत अपेक्षित करू शकतात. हे तेच मैदान आहे जिथे वीरेंद्र सेहवागने वेस्ट इंडिजविरुद्ध द्विशतक झळकावले होते. आजच्या सामन्यात दोन्ही संघांकडून अनेक शतके होण्याची शक्यता आहे. या मैदानावर टीम इंडिया शेवटचा सामना २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळली होती, जिथे शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांनी शतके झळकावली होती आणि भारताने ३९९ धावा केल्या होत्या. टीम इंडियाने हा सामना ९९ धावांनी जिंकला. नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार कदाचित प्रथम फलंदाजी करण्याचा विचार करेल.

इंदौर होळकर स्टेडियम एकदिवसीय आकडेवारी

  • सामने ७
  • यजमान संघाने जिंकलेले सामने – ७ (१००.००%)
  • दौऱ्यावर असलेल्या संघाने जिंकलेले सामने ० (०.००%)
  • प्रथम फलंदाजी करताना जिंकलेले सामने – ५ (७१.४३%)
  • धावांचा पाठलाग करताना जिंकलेले सामने – २ (२८.५७%)
  • नाणेफेक जिंकल्यानंतर जिंकलेले सामने – ४ (५७.१४%)
  • नाणेफेक गमावल्यानंतर जिंकलेले सामने – ३ (४२.८६%)
  • सर्वोच्च धावसंख्या- ४१८/५
  • सर्वात कमी स्कोअर – २१७
  • पाठलागातील सर्वोच्च धावसंख्या – २९४/५
  • प्रति विकेट सरासरी धावा – ३७.३४
  • प्रति षटक सरासरी धावा – ६.३१
  • प्रथम फलंदाजी करताना सरासरी धावसंख्या – ३३२

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघ

भारतीय संघ: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा, अर्शदीप सिंग, आयुष बडोनी, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल

न्यूझीलंड संघ: डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झॅकेरी फॉल्क्स, ख्रिश्चन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडेन लेनोक्स, निक केली, आदित्य अशोक, जोश क्लार्कसन, मायकेल रे.

Published On: Jan 18, 2026 | 10:13 AM

