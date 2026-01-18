IND vs NZ Pitch Report : आज इंदौरच्या खेळपट्टीची स्थिती कशी असणार आहे? कोणाला फायदा होईल, फलंदाजाला की गोलंदाजाला?

Pitch report for the third ODI between India and New Zealand – भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना आज, रविवार, १८ जानेवारी रोजी खेळला जाईल. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा एकदिवसीय सामना इंदौर येथील होळकर स्टेडियमवर खेळला जाईल. मालिकेतील पहिला सामना ४ विकेट्सने जिंकून भारताने दमदार सुरुवात केली होती, परंतु दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात न्यूझीलंडने दमदार पुनरागमन केले.
डॅरिल मिशेलच्या शतकाच्या जोरावर, न्यूझीलंडने भारताचा ७ विकेट्सने पराभव करून मालिकेत एक रोमांचक स्पर्श जोडला. आजचा सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकेल. तर, भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील खेळपट्टी अहवालावर एक नजर टाकूया. होळकर स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी स्वर्ग मानली जाते. त्याची उसळी आणि लहान चौकार फलंदाजांसाठी उत्तम आहेत.
चाहते आज उच्च धावसंख्येची लढत अपेक्षित करू शकतात. हे तेच मैदान आहे जिथे वीरेंद्र सेहवागने वेस्ट इंडिजविरुद्ध द्विशतक झळकावले होते. आजच्या सामन्यात दोन्ही संघांकडून अनेक शतके होण्याची शक्यता आहे. या मैदानावर टीम इंडिया शेवटचा सामना २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळली होती, जिथे शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांनी शतके झळकावली होती आणि भारताने ३९९ धावा केल्या होत्या. टीम इंडियाने हा सामना ९९ धावांनी जिंकला. नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार कदाचित प्रथम फलंदाजी करण्याचा विचार करेल.
It’s the decider, and we can’t keep calm! 🔥 Will #TeamIndia continue their domination and clinch the series against NZ? ✍🏻#INDvNZ | 3rd ODI 👉 SUN, 18th JAN | 12:30 PM! pic.twitter.com/r2ROI6lrLj — Star Sports (@StarSportsIndia) January 18, 2026
न्यूझीलंड संघ: डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झॅकेरी फॉल्क्स, ख्रिश्चन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडेन लेनोक्स, निक केली, आदित्य अशोक, जोश क्लार्कसन, मायकेल रे.