IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर शुभमन गिलने केले मोठे वक्तव्य! कर्णधार म्हणाला – ‘खूप निराशा झाली…’

India vs New Zealand ODI series : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका झाली. न्यूझीलंडने अंतिम सामना ४१ धावांनी जिंकून मालिका २-१ अशी जिंकली. इतिहासात पहिल्यांदाच न्यूझीलंडने भारतीय भूमीवर एकदिवसीय मालिका जिंकली आहे. या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या गोलंदांजांतची त्याचबरोबर फलंदाजांची कौतुकास्पद कामगिरी पाहायला मिळाली. यापूर्वी न्यूझीलंडने कधीही भारतीय भूमीवर एकदिवसीय मालिका जिंकली नव्हती.
पहिल्यांदाच न्यूझीलंडच्या संघाने भारतामध्ये त्यांना घरच्या मैदानावर मालिका जिंकण्यात यश मिळाले आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या गोलंदाजांनी पहिल्या दोन ओव्हरमध्ये विकेट घेतली पण त्यानंतर संघ विकेट घेण्यात अपयशी ठरला. मालिकेतील पराभवानंतर भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने एक महत्त्वपूर्ण विधान केले.
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय
पराभवानंतर शुभमन गिलने विराट कोहलीचे कौतुक केले, ज्याने सामन्यात शतक झळकावले. तो म्हणाला, “पहिल्या सामन्यात १-१ अशी बरोबरी झाल्यानंतर येथे येऊन आम्ही ज्या पद्धतीने खेळलो ते निराशाजनक होते. काही क्षेत्रांवर आपल्याला विचार करण्याची, चिंतन करण्याची आणि सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. विराट भाई ज्या पद्धतीने फलंदाजी करत आहेत ते निश्चितच नेहमीच सकारात्मक असते. हर्षितने या मालिकेत ८ व्या क्रमांकावर फलंदाजी केली आहे; ते सोपे नाही, परंतु मला वाटते की त्याने ज्या पद्धतीने जबाबदारी हाताळली आहे आणि या मालिकेत जलद गोलंदाजांनी ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली आहे ते खूप चांगले आहे.”
न्यूझीलंडने भारताविरुद्ध ५० षटकांत ८ बाद ३३७ धावा केल्या. डॅरिल मिशेलने १३७ धावा केल्या, तर ग्लेन फिलिप्सने १०६ धावांचे योगदान दिले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा डाव ४६ षटकांत २९६ धावांवर संपला. भारताकडून विराट कोहलीने १२४ धावांची शानदार खेळी केली, तर नितीश रेड्डीने ५७ चेंडूत ५३ धावा आणि हर्षित राणाने ४३ चेंडूत ५२ धावा केल्या. न्यूझीलंडने ४१ धावांनी सामना जिंकून इतिहास रचला.
भारताविरुद्धच्या संपूर्ण एकदिवसीय मालिकेत डॅरिल मिशेलने वर्चस्व गाजवले. इंदूरपूर्वी, त्याने राजकोट एकदिवसीय सामन्यातही शतक झळकावले. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात जेव्हा न्यूझीलंड पराभूत झाला तेव्हाही किवी फलंदाजाने ८४ धावा केल्या. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड मालिकेत, डॅरिल मिशेल हा ३०० धावांचा टप्पा ओलांडणारा एकमेव फलंदाज आहे. विराट कोहली देखील यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.