Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz Shubman Gill Made A Big Statement After Losing The Series Against New Zealand

IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर शुभमन गिलने केले मोठे वक्तव्य! कर्णधार म्हणाला – ‘खूप निराशा झाली…’

पहिल्यांदाच न्यूझीलंडच्या संघाने भारतामध्ये त्यांना घरच्या मैदानावर मालिका जिंकण्यात यश मिळाले आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या गोलंदाजांनी पहिल्या दोन ओव्हरमध्ये विकेट घेतली पण त्यानंतर संघ विकेट घेण्यात अपयशी ठरला.

Updated On: Jan 19, 2026 | 08:30 AM
फोटो सौजन्य - JioHotstar

फोटो सौजन्य - JioHotstar

Follow Us:
Follow Us:

India vs New Zealand ODI series : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका झाली. न्यूझीलंडने अंतिम सामना ४१ धावांनी जिंकून मालिका २-१ अशी जिंकली. इतिहासात पहिल्यांदाच न्यूझीलंडने भारतीय भूमीवर एकदिवसीय मालिका जिंकली आहे. या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या गोलंदांजांतची त्याचबरोबर फलंदाजांची कौतुकास्पद कामगिरी पाहायला मिळाली.  यापूर्वी न्यूझीलंडने कधीही भारतीय भूमीवर एकदिवसीय मालिका जिंकली नव्हती.

पहिल्यांदाच न्यूझीलंडच्या संघाने भारतामध्ये त्यांना घरच्या मैदानावर मालिका जिंकण्यात यश मिळाले आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या गोलंदाजांनी पहिल्या दोन ओव्हरमध्ये विकेट घेतली पण त्यानंतर संघ विकेट घेण्यात अपयशी ठरला. मालिकेतील पराभवानंतर भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने एक महत्त्वपूर्ण विधान केले.

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय

शुभमन गिल काय म्हणाला?

पराभवानंतर शुभमन गिलने विराट कोहलीचे कौतुक केले, ज्याने सामन्यात शतक झळकावले. तो म्हणाला, “पहिल्या सामन्यात १-१ अशी बरोबरी झाल्यानंतर येथे येऊन आम्ही ज्या पद्धतीने खेळलो ते निराशाजनक होते. काही क्षेत्रांवर आपल्याला विचार करण्याची, चिंतन करण्याची आणि सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. विराट भाई ज्या पद्धतीने फलंदाजी करत आहेत ते निश्चितच नेहमीच सकारात्मक असते. हर्षितने या मालिकेत ८ व्या क्रमांकावर फलंदाजी केली आहे; ते सोपे नाही, परंतु मला वाटते की त्याने ज्या पद्धतीने जबाबदारी हाताळली आहे आणि या मालिकेत जलद गोलंदाजांनी ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली आहे ते खूप चांगले आहे.”

न्यूझीलंडने भारताविरुद्ध ५० षटकांत ८ बाद ३३७ धावा केल्या. डॅरिल मिशेलने १३७ धावा केल्या, तर ग्लेन फिलिप्सने १०६ धावांचे योगदान दिले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा डाव ४६ षटकांत २९६ धावांवर संपला. भारताकडून विराट कोहलीने १२४ धावांची शानदार खेळी केली, तर नितीश रेड्डीने ५७ चेंडूत ५३ धावा आणि हर्षित राणाने ४३ चेंडूत ५२ धावा केल्या. न्यूझीलंडने ४१ धावांनी सामना जिंकून इतिहास रचला.

भारताविरुद्धच्या संपूर्ण एकदिवसीय मालिकेत डॅरिल मिशेलने वर्चस्व गाजवले. इंदूरपूर्वी, त्याने राजकोट एकदिवसीय सामन्यातही शतक झळकावले. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात जेव्हा न्यूझीलंड पराभूत झाला तेव्हाही किवी फलंदाजाने ८४ धावा केल्या. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड मालिकेत, डॅरिल मिशेल हा ३०० धावांचा टप्पा ओलांडणारा एकमेव फलंदाज आहे. विराट कोहली देखील यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

 

Web Title: Ind vs nz shubman gill made a big statement after losing the series against new zealand

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 08:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?
1

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
2

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
3

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Virat Kohli च्या भावाने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर केली संजय मांजरेकरवर टीका! म्हणाला – सर्वात सोपा फॉरमॅट…
4

Virat Kohli च्या भावाने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर केली संजय मांजरेकरवर टीका! म्हणाला – सर्वात सोपा फॉरमॅट…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Reservation Issue : नगर परिषदांमधील नगरसेवकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Reservation Issue : नगर परिषदांमधील नगरसेवकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Jan 21, 2026 | 09:21 AM
Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

Jan 21, 2026 | 09:17 AM
The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

Jan 21, 2026 | 09:16 AM
Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 09:06 AM
अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय

अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय

Jan 21, 2026 | 09:05 AM
Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

Jan 21, 2026 | 09:04 AM
Free Fire Max: गेममध्ये नव्या इव्हेंटने केली एंट्री, स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: गेममध्ये नव्या इव्हेंटने केली एंट्री, स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Jan 21, 2026 | 09:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM