Chile President: चिलीमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ: जोसे अँटोनियो कास्ट यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे; पंतप्रधान मोदींकडून मैत्रीचा हात

José Antonio Kast Chile President : दक्षिण अमेरिकेतील महत्त्वाचा देश असलेल्या चिलीमध्ये एक ऐतिहासिक सत्तापरिवर्तन झाले आहे. प्रदीर्घ निवडणूक प्रक्रियेनंतर उजव्या विचारसरणीचे नेते जोसे अँटोनियो कास्ट (José Antonio Kast Chile President) यांनी चिलीचे नवीन राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली आहे. या विजयानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India Narendra Modi) यांनी त्यांचे अभिनंदन केले असून, आगामी काळात भारत आणि चिली यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होण्याचे संकेत दिले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कास्ट यांना त्यांच्या कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांचा पुनरुच्चार केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात भारत आणि चिलीच्या जुन्या आणि उबदार संबंधांचा उल्लेख केला. मोदी म्हणाले की, “जोसे अँटोनियो कास्ट यांचे चिलीचे राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल अभिनंदन. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि विशेषतः व्यापार, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी मी त्यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे.” पंतप्रधान मोदींच्या या संदेशामुळे जागतिक स्तरावर भारताच्या सक्रिय मुत्सद्देगिरीची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Update: अमेरिकेने इराणचा न्यूक्लियर प्रोग्रॅम मुळापासून उपटला? ‘Taleghan-2’ वर महाविनाशक हल्ला; शास्त्रज्ञही संपवले
गेल्या वर्षी चिलीमध्ये झालेल्या निवडणुकीत जोसे अँटोनियो कास्ट यांनी निर्विवाद वर्चस्व गाजवले होते. एकूण ९९.३३ टक्के मतमोजणीपैकी त्यांना ५८.१८ टक्के मते मिळाली. ही निवडणूक चिलीसाठी अत्यंत महत्त्वाची होती, कारण यामध्ये प्रामुख्याने उजव्या आणि डाव्या विचारसरणीच्या गटांमध्ये थेट लढत होती. कास्ट यांच्या विजयाने चिलीमध्ये उजव्या विचारसरणीचे पुनरागमन झाले असून, सुरक्षितता आणि आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य देणारे सरकार आता सत्तेवर आले आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर जगातील अनेक बड्या नेत्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
Warm congratulations to José Antonio Kast Rist on assuming the office of the President of Chile. I look forward to working closely with him to further strengthen the warm and friendly relations between India and Chile and to deepen our cooperation across trade, technology and… — Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2026
credit – social media and Twitter
जोसे अँटोनियो कास्ट यांचा जन्म १८ जानेवारी १९६६ रोजी सॅंटियागो येथे झाला. त्यांचे कौटुंबिक मूळ जर्मनीशी जोडलेले आहे; त्यांचे वडील मायकेल कास्ट हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मन स्थलांतरित म्हणून चिलीमध्ये स्थायिक झाले होते. कायद्याचे शिक्षण घेतलेले कास्ट हे विद्यार्थी दशेपासूनच राजकारणात सक्रिय होते. मारिया पिया एडवर्ड्स यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला असून त्यांना नऊ मुले आहेत.
Cálidas felicitaciones a José Antonio Kast Rist por asumir el cargo de Presidente de Chile. Espero trabajar estrechamente con él para seguir fortaleciendo las cálidas y amistosas relaciones entre la India y Chile, y profundizar nuestra cooperación en los ámbitos del comercio, la… — Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2026
credit – social media and Twitter
राजकीय कारकिर्दीत कास्ट यांनी अनेक वर्षे संसद सदस्य म्हणून काम केले आहे. ते एक रूढीवादी आणि राष्ट्रवादी नेते म्हणून ओळखले जातात. चिलीतील वाढती गुन्हेगारी रोखणे, सरकारी खर्चात कपात करणे आणि मुक्त बाजारपेठेला प्रोत्साहन देणे हे त्यांच्या राजकारणाचे मुख्य केंद्रबिंदू आहेत. त्यांच्या या धोरणांमुळे चिलीच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Incirlik Air Base : तुर्की थरारलं! इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी नाटो तळाला केलं टार्गेट; पहा आकाशातील ‘तो’ थरार, VIDEO VIRAL
तज्ज्ञांच्या मते, जोसे अँटोनियो कास्ट यांचे राष्ट्रपती होणे भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. भारत आणि चिलीमध्ये आधीच ‘प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट’ (PTA) अस्तित्वात आहे. कास्ट हे आर्थिक सुधारणांचे समर्थक असल्याने, भारतीय कंपन्यांना चिलीमध्ये लिथियम खाणकाम, सौर ऊर्जा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या संधी मिळू शकतात. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रात दोन्ही देशांचे सहकार्य वाढल्यास भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठी मदत होईल.
Ans: जोसे अँटोनियो कास्ट हे दक्षिण अमेरिकेतील 'चिली' (Chile) या देशाचे नवीन राष्ट्रपती बनले आहेत.
Ans: पंतप्रधान मोदींनी प्रामुख्याने व्यापार, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला आहे.
Ans: जोसे अँटोनियो कास्ट हे एक रूढीवादी, राष्ट्रवादी आणि उजव्या विचारसरणीचे नेते मानले जातात.