Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Jose Antonio Kast Takes Oath As Chile President Pm Modi Congratulates Marathi News

Chile President: चिलीमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ: जोसे अँटोनियो कास्ट यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे; पंतप्रधान मोदींकडून मैत्रीचा हात

José Antonio Kast Chile President : कास्ट हे संसद सदस्य देखील आहेत. राष्ट्रपती म्हणून निवडून येण्यापूर्वी त्यांनी अनेक वर्षे संसद सदस्य म्हणून काम केले. कास्ट हे एक रूढीवादी आणि राष्ट्रवादी नेते मानले जातात.

Updated On: Mar 13, 2026 | 03:00 PM
jose antonio kast takes oath as chile president pm modi congratulates marathi news

Chile President: चिलीमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ: जोसे अँटोनियो कास्ट यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे; पंतप्रधान मोदींकडून मैत्रीचा हात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • नवे पर्व सुरू
  • द्विपक्षीय संबंधांवर भर
  • व्यापार वाढण्याची शक्यता

José Antonio Kast Chile President : दक्षिण अमेरिकेतील महत्त्वाचा देश असलेल्या चिलीमध्ये एक ऐतिहासिक सत्तापरिवर्तन झाले आहे. प्रदीर्घ निवडणूक प्रक्रियेनंतर उजव्या विचारसरणीचे नेते जोसे अँटोनियो कास्ट (José Antonio Kast Chile President) यांनी चिलीचे नवीन राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली आहे. या विजयानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India Narendra Modi) यांनी त्यांचे अभिनंदन केले असून, आगामी काळात भारत आणि चिली यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होण्याचे संकेत दिले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कास्ट यांना त्यांच्या कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांचा पुनरुच्चार केला.

पंतप्रधान मोदींच्या संदेशात काय आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात भारत आणि चिलीच्या जुन्या आणि उबदार संबंधांचा उल्लेख केला. मोदी म्हणाले की, “जोसे अँटोनियो कास्ट यांचे चिलीचे राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल अभिनंदन. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि विशेषतः व्यापार, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी मी त्यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे.” पंतप्रधान मोदींच्या या संदेशामुळे जागतिक स्तरावर भारताच्या सक्रिय मुत्सद्देगिरीची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Update: अमेरिकेने इराणचा न्यूक्लियर प्रोग्रॅम मुळापासून उपटला? ‘Taleghan-2’ वर महाविनाशक हल्ला; शास्त्रज्ञही संपवले

ऐतिहासिक विजयाची पार्श्वभूमी

गेल्या वर्षी चिलीमध्ये झालेल्या निवडणुकीत जोसे अँटोनियो कास्ट यांनी निर्विवाद वर्चस्व गाजवले होते. एकूण ९९.३३ टक्के मतमोजणीपैकी त्यांना ५८.१८ टक्के मते मिळाली. ही निवडणूक चिलीसाठी अत्यंत महत्त्वाची होती, कारण यामध्ये प्रामुख्याने उजव्या आणि डाव्या विचारसरणीच्या गटांमध्ये थेट लढत होती. कास्ट यांच्या विजयाने चिलीमध्ये उजव्या विचारसरणीचे पुनरागमन झाले असून, सुरक्षितता आणि आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य देणारे सरकार आता सत्तेवर आले आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर जगातील अनेक बड्या नेत्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

credit – social media and Twitter

कोण आहेत जोसे अँटोनियो कास्ट? (परिचय)

जोसे अँटोनियो कास्ट यांचा जन्म १८ जानेवारी १९६६ रोजी सॅंटियागो येथे झाला. त्यांचे कौटुंबिक मूळ जर्मनीशी जोडलेले आहे; त्यांचे वडील मायकेल कास्ट हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मन स्थलांतरित म्हणून चिलीमध्ये स्थायिक झाले होते. कायद्याचे शिक्षण घेतलेले कास्ट हे विद्यार्थी दशेपासूनच राजकारणात सक्रिय होते. मारिया पिया एडवर्ड्स यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला असून त्यांना नऊ मुले आहेत.

credit – social media and Twitter

राजकीय कारकिर्दीत कास्ट यांनी अनेक वर्षे संसद सदस्य म्हणून काम केले आहे. ते एक रूढीवादी आणि राष्ट्रवादी नेते म्हणून ओळखले जातात. चिलीतील वाढती गुन्हेगारी रोखणे, सरकारी खर्चात कपात करणे आणि मुक्त बाजारपेठेला प्रोत्साहन देणे हे त्यांच्या राजकारणाचे मुख्य केंद्रबिंदू आहेत. त्यांच्या या धोरणांमुळे चिलीच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Incirlik Air Base : तुर्की थरारलं! इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी नाटो तळाला केलं टार्गेट; पहा आकाशातील ‘तो’ थरार, VIDEO VIRAL

भारत-चिली संबंधांवर काय परिणाम होईल?

तज्ज्ञांच्या मते, जोसे अँटोनियो कास्ट यांचे राष्ट्रपती होणे भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. भारत आणि चिलीमध्ये आधीच ‘प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट’ (PTA) अस्तित्वात आहे. कास्ट हे आर्थिक सुधारणांचे समर्थक असल्याने, भारतीय कंपन्यांना चिलीमध्ये लिथियम खाणकाम, सौर ऊर्जा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या संधी मिळू शकतात. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रात दोन्ही देशांचे सहकार्य वाढल्यास भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठी मदत होईल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जोसे अँटोनियो कास्ट कोणत्या देशाचे नवीन राष्ट्रपती बनले आहेत?

    Ans: जोसे अँटोनियो कास्ट हे दक्षिण अमेरिकेतील 'चिली' (Chile) या देशाचे नवीन राष्ट्रपती बनले आहेत.

  • Que: पंतप्रधान मोदींनी कोणत्या क्षेत्रांत सहकार्याचा उल्लेख केला?

    Ans: पंतप्रधान मोदींनी प्रामुख्याने व्यापार, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला आहे.

  • Que: जोसे अँटोनियो कास्ट यांची राजकीय विचारधारा काय आहे?

    Ans: जोसे अँटोनियो कास्ट हे एक रूढीवादी, राष्ट्रवादी आणि उजव्या विचारसरणीचे नेते मानले जातात.

Web Title: Jose antonio kast takes oath as chile president pm modi congratulates marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Turkey Earthquake: तुर्कस्तानमध्ये मध्यरात्री शक्तिशाली भूकंप; इमारतींना तडे, कडाक्याच्या थंडीत लोक कारमध्ये आश्रयाला
1

Turkey Earthquake: तुर्कस्तानमध्ये मध्यरात्री शक्तिशाली भूकंप; इमारतींना तडे, कडाक्याच्या थंडीत लोक कारमध्ये आश्रयाला

‘होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहणार, प्रत्येक रक्ताच्या थेंबाचा…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याचा अमेरिका-इस्रायलला घातक इशारा
2

‘होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहणार, प्रत्येक रक्ताच्या थेंबाचा…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याचा अमेरिका-इस्रायलला घातक इशारा

इराणमध्ये अजूनही अडकले हजारो भारतीय; कशी होणार सुटका? परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितला ‘मास्टरप्लॅन’
3

इराणमध्ये अजूनही अडकले हजारो भारतीय; कशी होणार सुटका? परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितला ‘मास्टरप्लॅन’

Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?
4

Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chile President: चिलीमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ: जोसे अँटोनियो कास्ट यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे; पंतप्रधान मोदींकडून मैत्रीचा हात

Chile President: चिलीमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ: जोसे अँटोनियो कास्ट यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे; पंतप्रधान मोदींकडून मैत्रीचा हात

Mar 13, 2026 | 03:00 PM
Fort Trails: ‘अडसूळ किल्ला’ लहान पण चढाईस कठीण असणारे स्वराज्याचे धन! अशेरीच्या अगदी नजीकच

Fort Trails: ‘अडसूळ किल्ला’ लहान पण चढाईस कठीण असणारे स्वराज्याचे धन! अशेरीच्या अगदी नजीकच

Mar 13, 2026 | 02:59 PM
“बॉलिवूडपेक्षा जास्त पैसा..”, राजीव अदातिया १० लाख रुपयांमध्ये विकतोय LPG सिलेंडर, पोस्ट करत म्हणाला, ”गॅस विकण्यात…”

“बॉलिवूडपेक्षा जास्त पैसा..”, राजीव अदातिया १० लाख रुपयांमध्ये विकतोय LPG सिलेंडर, पोस्ट करत म्हणाला, ”गॅस विकण्यात…”

Mar 13, 2026 | 02:55 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: भाजपचे अनिल मकरिये स्थायी समिती सभापतीपदी विजयी; एमआयएमच्या उमेदवाराचा पराभव

Chhatrapati Sambhajinagar: भाजपचे अनिल मकरिये स्थायी समिती सभापतीपदी विजयी; एमआयएमच्या उमेदवाराचा पराभव

Mar 13, 2026 | 02:50 PM
खडकाळ कड्यावर चालवायला घेतली सायकल; तोल गेला, खाली पडली अन् Viral Video रोखला सर्वांचा श्वास

खडकाळ कड्यावर चालवायला घेतली सायकल; तोल गेला, खाली पडली अन् Viral Video रोखला सर्वांचा श्वास

Mar 13, 2026 | 02:45 PM
उष्णतेच्या काहिलीत ‘नाथजल’ अनाथ; शुद्ध पाण्यासाठी प्रवाशांची वणवण, प्रकरण काय?

उष्णतेच्या काहिलीत ‘नाथजल’ अनाथ; शुद्ध पाण्यासाठी प्रवाशांची वणवण, प्रकरण काय?

Mar 13, 2026 | 02:45 PM
हलगर्जीपणामुळे ग्राम महसूल अधिकारी निलंबित; बाळासाहेब वनवे यांच्यावर कारवाईचा बडगा

हलगर्जीपणामुळे ग्राम महसूल अधिकारी निलंबित; बाळासाहेब वनवे यांच्यावर कारवाईचा बडगा

Mar 13, 2026 | 02:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM