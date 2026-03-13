Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Tata Sierra Accident During Test Drive In Thane Know Now Who Pay For Repairing

टेस्ट ड्राईव्ह पडली महागात! 20 फूट खोल खड्ड्यात कोसळली Tata Sierra; आता नुकसान भरपाई कोण देणार?

जिथे टेस्ट ड्राइव्ह दरम्यान टाटा सिएरा (Tata Sierra क्रॅश) २० फूट खोल खड्ड्यात पडली. कारमधील प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली नसली तरी, कारचं मोठं नुकसान झाले आहे. या कारच्या दुरुस्तीचा खर्च कोण देणार?

Mar 13, 2026 | 03:01 PM
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

  • टेस्ट ड्राइव्हचे रूपांतर भयानक अपघातात झालं तर?
  • Tata Sierra कार बांधकाम सुरु असलेल्या खड्ड्यात पडली
  • या घटनेनंतर लोकांना पडलेला प्रश्न
Tata Sierra Test Drive Accident: कार खरेदी करण्यापूर्वी प्रत्येकजण टेस्ट ड्राइव्ह घेतं. यामुळे लोकांना कारचा अनुभव घेता येतो. यामुळे त्यांना कारचे फिचर्स कळतात, ड्रायव्हिंग आणि मायलेंज सारख्या गोष्टींबाबत चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत होते. पण जर टेस्ट ड्राइव्हचे रूपांतर भयानक अपघातात झालं तर काय होईल? हो, महाराष्ट्रातील ठाण्यात अशीच एक दुर्घटना समोर आली आहे, जिथे टेस्ट ड्राइव्ह दरम्यान टाटा सिएरा (Tata Sierra क्रॅश) २० फूट खोल खड्ड्यात पडली. कारमधील प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली नसली तरी, कारचं मोठं नुकसान झाले आहे. या अपघातामुळे आता हा प्रश्न उपस्थित होत आहे की या कारच्या दुरुस्तीचा खर्च कोण देणार?

BMW पासून Mercedes पर्यंत, बॉलर्सचे छक्के सोडवणाऱ्या Ishan Kishanच्या ताफ्यात ‘या’ अलिशान गाड्या

अपघात कुठे आणि कसा झाला?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ठाणे पश्चिमेकडील पाचपाखाडी भागात ही घटना घडली. टेस्ट ड्राइव्ह दरम्यान, Tata Sierra कारचा ताबा सुटला आणि ती बांधकाम सुरु असलेल्या खड्ड्यात पडली. एका महिला ग्राहकाची टेस्ट ड्राइव्ह सुरू असताना अचानक गाडीचा ताबा सुटला. खड्ड्यात पडण्यापूर्वी, कारने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या एका ऑटो रिक्षा आणि दोन मोटारसायकलना धडक दिली. त्यानंतर ती बॅरिकेड्स तोडून सुमारे २० फूट खोल खड्ड्यात पडली.

गाडीत कोण होतं?

वृत्तानुसार, अपघातावेळी कारमध्ये तीन जण होते. यामध्ये कार चालवणारी महिला, तिच्यासोबत असलेली एक नातेवाईक आणि शोरूममधील एक कर्मचारी यांचा समावेश होता. ठाणे महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने घटनास्थळी पोहोचून तिघांनाही बाहेर काढलं आणि जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. कार इतक्या खोल दरीत कोसळली तरी कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही हे दिलासादायक आहे.पण त्यांना दुखापत झाली आहे. सध्या सर्वांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

या घटनेनंतर लोकांना पडलेला प्रश्न

या अपघातानंतर, लोकांना प्रश्न पडला आहे की कारच्या दुरुस्तीचा खर्च कोण देईल. हा प्रश्न उद्भवतो कारण ती महिला गाडी चालवताना टेस्ट ड्राइव्ह घेत होती. तिने कार खरेदी केली नव्हती आणि म्हणूनच तिचा विमा नसण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, तिला संपूर्ण दुरुस्तीचा खर्च द्यावा लागेल का?

दुरुस्तीचा खर्च कोण देणार?

गाडीच्या दुरुस्तीसाठी महिला एक पैसाही देणार नाही. गाडीच्या दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च कंपनीला करावा लागेल. कारण ती महिला फक्त गाडीची टेस्ट ड्राइव्ह घेत होती. ती गाडीची मालकीण नव्हती किंवा तिने गाडीचा विमाही काढला नव्हता. त्यामुळे, टेस्ट ड्राइव्ह दरम्यान गाडीला झालेल्या कोणत्याही नुकसानीचा संपूर्ण खर्च कंपनीला करावा लागेल. कंपनी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सद्वारे गाडीला झालेल्या नुकसानाची भरपाई करते. त्यामुळे, कंपनीला कोणताही खर्च स्वतःहून करावा लागत नाही.

किंमत 50000 पेक्षा कमी!TVS ची सर्वात स्वस्त Orbiter V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केटमध्ये, पाहा जबरदस्त फीचर्स

Published On: Mar 13, 2026 | 03:01 PM

