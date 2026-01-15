IND vs PAK Tickets : भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या तिकीटांची खिडकी उघडताच वेबसाइट क्रॅश, वाचा सविस्तर

T20 World Cup 2026 India vs Pakistan Match Tickets : भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये सामने खेळवले जाणार आहेत. पाकिस्तानचे सर्व सामने हे श्रीलंकेमध्ये होणार आहेत. भारताचा संघ हा पहिला सामना वानखेडे मैदानावर खेळणार आहे. भारत-पाकिस्तान सामना 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये खेळवला जाणार आहे. हा सामना क्रिकेट चाहत्यांचा आवडता सामना असतो चाहते या सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत असतात.
भारत-पाकिस्तान टी-२० विश्वचषक सामन्याच्या तिकिटांची विक्री सुरू होताच बुधवारी अधिकृत वेबसाइट BookMyShow क्रॅश झाली. पुरुषांच्या टी-२० विश्वचषकाच्या तिकिट विक्रीचा दुसरा टप्पा सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच, कोलंबोमध्ये होणाऱ्या या बहुप्रतिक्षित सामन्यासाठी मोठी मागणी झाली. या टप्प्यात भारत-पाकिस्तान सामन्याची तिकिटे समाविष्ट करण्यात आली होती, ज्यामुळे वेबसाइटवरील ट्रॅफिकमध्ये अचानक वाढ झाली.
लॉग इन करणाऱ्या आणि एकाच वेळी तिकिटे खरेदी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांच्या संख्येमुळे वेबसाइटचे सर्व्हर क्रॅश होत गेले. सूत्रांनी सांगितले की, अनेक वापरकर्त्यांनी व्यवहार अयशस्वी झाल्याची आणि जास्त प्रतीक्षा वेळेची तक्रार केली. एकाच वेळी येणाऱ्या विनंत्यांमुळे सर्व्हर क्रॅश झाले.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील बहुप्रतिक्षित सामना १५ फेब्रुवारी रोजी खेळला जाईल. हा पाकिस्तानचा तिसरा लीग स्टेज सामना असेल कारण त्यांचा सामना स्पर्धेच्या सलामीत नेदरलँड्सशी होईल आणि नंतर अमेरिकेशी , ज्याने त्यांना २०२४ च्या टी२० विश्वचषकातून बाहेर काढले . भारताबद्दल बोलायचे झाले तर, ते देखील स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी (७ फेब्रुवारी) अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्याने आपली मोहीम सुरू करतील आणि त्यानंतर १२ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत नामिबियाविरुद्ध सामना करतील.
T20 World Cup 2026: IND vs PAK Ticket Frenzy Crashes Booking Platform#T20WorldCup #IndVsPak #IndiavsPakistan Read more at: https://t.co/CD76TieShZ pic.twitter.com/rAcExfponk — myKhel.com (@mykhelcom) January 15, 2026
या जागतिक स्पर्धेच्या उद्घाटन सामन्यात पाकिस्तानचा सामना कोलंबोमध्ये नेदरलँड्सशी होईल. त्यानंतर १२ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीमध्ये भारताचा नामिबियाशी सामना होईल, त्यानंतर १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होईल. त्यानंतर भारत अहमदाबादमध्ये शेवटच्या लीग स्टेज सामन्यात नेदरलँड्सशी खेळेल. पाकिस्तान १० फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये अमेरिकेशी खेळेल. पाकिस्तानचे सर्व सामने आर. प्रेमदासा स्टेडियम आणि कोलंबोमधील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळले जातील. काही सुपर ८ सामने श्रीलंकेतही खेळले जातील.