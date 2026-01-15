Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पहिल्यांदाच T20 World Cup 2026 मधून वगळल्यानंतर जितेश शर्माने सोडले मौन! व्यक्त केल्या भावना

विकेटकीपर-फलंदाज जितेश शर्माने खुलासा केला की टी-२० विश्वचषक संघातून त्याला वगळल्याबद्दल त्याला खूप दुःख झाले आहे. टी-२० विश्वचषक संघातून बाहेर केल्यानंतर जितेशने पहिल्यांदाच स्पष्टपणे याबद्दल सांगितले आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 10:22 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी भारतीय संघात विकेटकीपर आणि फिनिशर मानले जाणारे जितेश शर्मा यांना संघात स्थान देण्यात आले नाही. तो मागील अनेक मालिकांमध्ये संघाचा भाग होता आणि त्याला संधी मिळत होत्या, परंतु निवडकर्त्यांनी आणि व्यवस्थापनाने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी वेगळे संयोजन निवडले आणि जितेश शर्माला वगळण्यात आले. यावर जितेश शर्माची प्रतिक्रिया आता समोर आली आहे. निवडकर्त्यांनी त्याला वगळल्याबद्दल आगाऊ माहिती दिली नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.

क्रिकट्रॅकरशी बोलताना, विकेटकीपर-फलंदाज जितेश शर्माने खुलासा केला की टी-२० विश्वचषक संघातून त्याला वगळल्याबद्दल त्याला खूप दुःख झाले आहे. निवड समितीचे प्रमुख अजित आगरकर यांनी संघ बदलाचे कारण स्पष्ट केले तेव्हाच जितेश शर्माला काय घडले हे कळले. अजित आगरकरने स्पष्ट केले की ते अशा संयोजनाचा विचार करत आहेत ज्यामध्ये एक सलामीवीर आणि एक यष्टीरक्षक किंवा संजू सॅमसनच्या अनुपस्थितीत किमान एक बॅकअप ओपनर असेल. यामुळे जितेशला वगळण्यात आले.

Abhishek Nayar चा प्लान फ्लाॅप! हरलीन देओलला रिटायर्ड आउट करुन UP Warriorz च्या अडचणी वाढवल्या

जितेश शर्मा म्हणाला, “संघ जाहीर होईपर्यंत मला माझ्या वगळण्याबद्दल माहिती नव्हती. त्यानंतर, पत्रकार परिषदेत निवडकर्त्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाशी मी सहमत झालो. ते एक वैध कारण होते. नंतर, मी प्रशिक्षक आणि निवडकर्त्यांशी बोललो आणि मला वाटले की त्यांचे कारण बरोबर आहे. ते मला काय समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत ते मला पूर्णपणे समजले आणि मी त्याच्याशी सहमत झालो.”

फक्त जितेश शर्माच नाही तर संघाचा उपकर्णधार शुभमन गिल यालाही वगळण्यात आले. त्यांच्या जागी रिंकू सिंग आणि इशान किशनची निवड करण्यात आली. उपकर्णधारपद अक्षर पटेलकडे सोपवण्यात आले. जितेश म्हणाला, “हे हृदयद्रावक होते कारण मी आयसीसी टी-२० विश्वचषकात खेळण्यासाठी खूप मेहनत घेतली होती, पण हे नशिबाने घडले आहे, ते मी नाकारू शकत नाही. त्या क्षणी मी सुन्न झालो होतो आणि काहीही समजू शकत नव्हतो. माझ्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे आणि दिनेश कार्तिकशी बोलणे यामुळे मला पुढे जाण्यास मदत झाली.”

Published On: Jan 15, 2026 | 10:22 AM

