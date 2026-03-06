Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
India W vs Australia W : भारत ऑस्ट्रेलिया आमनेसामने! सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग कधी, कुठे आणि कसे पाहायचे?

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील मालिकेतील एकमेव महिला कसोटी सामना ६ मार्च रोजी पर्थमधील WACA मैदानावर सकाळी १०:५० वाजता सुरू होईल. या सामन्याची सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 10:36 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

India-Women vs Australia-Women Test Match : कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे, जिथे यजमान संघ सध्या बहु-फॉर्मेट मालिकेत ८-४ ने आघाडीवर आहे. टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका २-१ ने गमावल्यानंतर त्यांनी एकदिवसीय मालिका ३-० ने जिंकली. भारत आता मालिका जिंकू शकत नाही, परंतु शुक्रवारपासून सुरू होणाऱ्या चार दिवसीय सामन्यात विजय मिळवून ते मालिका ८-८ अशी बरोबरी करू शकतात.

एलिसा हिलीचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना

हा सामना देखील महत्त्वाचा असण्याची अपेक्षा आहे कारण हा ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हिलीचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. होबार्टमधील तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात १५८ धावांची शानदार खेळी केल्यानंतर ३५ वर्षीय हिलीने व्हाईट-बॉल क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आणि ती तिच्या रेड-बॉल कारकिर्दीचा शेवटही अशाच पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करेल.

IND W vs AUS W : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पिंक बाॅल कसोटीचा आज होणार शुभारंभ! कर्णधार हरमनप्रीत आणि स्मृतीवर असेल लक्ष

कसोटी सामना कधी आणि कुठे होईल?

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील मालिकेतील एकमेव महिला कसोटी सामना ६ मार्च रोजी पर्थमधील WACA मैदानावर सकाळी १०:५० वाजता सुरू होईल. २०२६ च्या T20 विश्वचषकाच्या उत्साहावर लक्ष ठेवण्यासाठी टीम इंडियाचे चाहते हा सामना पाहतील. हरमनप्रीत कौरची सेना विजयी होऊन घरी परतेल अशी प्रत्येक भारतीयाची अपेक्षा असेल.

 कधी आणि कुठे पाहता येईल सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला कसोटी सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवरील विविध चॅनेलवर प्रसारित केला जाईल. याव्यतिरिक्त, प्रेक्षक जिओहॉटरस्टार, मोबाइल अॅप आणि वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात.

ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण कसोटी संघ

एलिसा हिली (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), डार्सी ब्राउन, मेटलेन ब्राउन, अ‍ॅशले गार्डनर, लुसी हॅमिल्टन, अलाना किंग, फोबी लिचफिल्ड, ताहलिया मॅकग्रा, बेथ मूनी, एलिस पेरी, अ‍ॅनाबेल सदरलँड, राहेल ट्रेनामन, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेअरहॅम.

ऑस्ट्रेलियाविरूद्ध कसोटीसाठी भारताचा संपूर्ण संघ

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), प्रतीका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, काश्वी गौतम, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे.

Published On: Mar 06, 2026 | 10:27 AM

