Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind W Vs Sl W T20 India Defeated Sri Lanka For The Fourth Consecutive Match Team India Won In A High Scoring Match

IND W vs SL W T20 : भारताने सलग चौथ्या सामन्यात श्रीलंकेला केले पराभूत, उच्च धावसंख्येच्या सामन्यात टीम इंडियाचा विजय

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने रविवारी चौथ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात श्रीलंकेचा ३० धावांनी पराभव केला आणि पाच सामन्यांच्या मालिकेत ४-० अशी आघाडी घेतली. या सामन्यामध्ये भारताची दमदार फलंदाजी पाहायला मिळाली.

Updated On: Dec 29, 2025 | 08:18 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India vs Sri Lanka 4th T20 Match Report : स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्माच्या अर्धशतकांमुळे आणि पहिल्या विकेटसाठी विक्रमी शतकी भागीदारीमुळे भारतीय महिला क्रिकेट संघाने रविवारी चौथ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात श्रीलंकेचा ३० धावांनी पराभव केला आणि पाच सामन्यांच्या मालिकेत ४-० अशी आघाडी घेतली. भारताच्या २२२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, कर्णधार चामारी अटापट्टू (५२ धावा, ३७ चेंडू, तीन षटकार, तीन चौकार) यांचे अर्धशतक आणि हसिनी परेरा (३३) यांच्यासह पहिल्या विकेटसाठी ५९ धावांची भागीदारी आणि इमेशा दुलानी (२९) यांच्यासह दुसऱ्या विकेटसाठी ५७ धावांची भागीदारी असूनही, श्रीलंकेचा संघ सहा बाद १९१ धावाच करू शकला, जो या फॉरमॅटमधील त्यांचा सर्वोच्च धावसंख्या आहे.

भारताकडून डावखुरी फिरकी गोलंदाज वैष्णवी शर्माने २४ धावांत दोन बळी घेतले तर अरुंधती रेड्डीने ४२ धावांत दोन बळी घेतले. श्री चरणीने ४६ धावांत एक बळी घेतला. तथापि, क्षेत्ररक्षण हा भारतासाठी चिंतेचा विषय असेल कारण त्यांच्या क्षेत्ररक्षकांनी अनेक झेल सोडले. पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये अपयशी ठरलेल्या स्मृती (८० धावा, ४८ चेंडू, ११ चौकार, तीन षटकार) आणि शफाली (७९ धावा, ४६ चेंडू, १२ चौकार, एक षटकार) यांनी पहिल्या विकेटसाठी १६२ धावांची भारताची कोणत्याही विकेटसाठी सर्वोच्च भागीदारी केली आणि संघाला दोन विकेटसाठी २२१ धावांपर्यंत पोहोचवले, जे या फॉरमॅटमध्ये त्यांचा सर्वोच्च धावसंख्या आहे. संघाचा मागील चार विकेटसाठी २१७ धावांचा स्कोर डिसेंबर २०२४ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध होता.

रिचा घोष (१६ चेंडूत नाबाद ४०) आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर (१६ नाबाद) यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी २३ चेंडूत ५३ धावांची अखंड भागीदारी केली आणि संघाचा धावसंख्या २०० धावांच्या पुढे नेली. भारताने त्यांच्या डावात २८ चौकार आणि आठ षटकार मारले, जे या फॉरमॅटमध्ये संघाकडून सर्वाधिक चौकार मारण्याचा एक नवीन विक्रम आहे. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, श्रीलंकेला हसिनी आणि चामारी यांनी जलद सुरुवात केली. दोघांनीही चौथ्या षटकातच संघाचे अर्धशतक पूर्ण केले. तथापि, सहाव्या षटकात अरुंधती रेड्डीच्या चेंडूवर हसिनीला मिडऑफवर हरमनप्रीतने झेल दिला. तिने २० चेंडूंच्या डावात सात चौकार मारले.

देवाने संधी दिली तर…; विराट कोहलीबद्दल नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी व्यक्त केली ‘ही’ इच्छा; चाहतेही झाले भावुक

हसिनी बाद झाल्यानंतर श्रीलंकेचा धावगती मंदावली. इमेषाने दीप्ती शर्माच्या गोलंदाजीवर चौकार मारून २५ चेंडूंचा चौकारांचा दुष्काळ संपवला. चामारीने अमनजोत कौरचे षटकार मारून स्वागत केले. चामारी आणि इमेषाने ११ व्या षटकात संघाचा धावसंख्या १०० च्या पुढे नेली. चामारीनेही चरणीच्या डावाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला. तिने वैष्णवीच्या गोलंदाजीवर दोन धावा घेऊन अवघ्या ३४ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले, परंतु त्याच षटकात, मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करताना, ती सीमारेषेवर स्मृतीकडे झेलबाद झाली. हर्षिता समरविक्रमाने (२०) चरणीच्या गोलंदाजीवर एक षटकार आणि एक चौकार मारून आक्रमकता दाखवली. शेवटच्या पाच षटकांत श्रीलंकेला ८३ धावांची आवश्यकता होती.

त्यानंतर अमनजोतच्या अचूक थ्रोने धावबाद झाल्यावर इमेशा दुसरी धाव घेण्यासाठी गेली, तर वैष्णवीच्या गोलंदाजीवर रिचाने हर्षिताला यष्टीचीत केले. निलक्षीका सिल्वा (नाबाद २३) ने चरणीच्या चेंडूवर सलग दोन चौकार मारले, परंतु श्रीलंकेला शेवटच्या दोन षटकांत ५४ धावांची आवश्यकता होती आणि ते त्याच्या जवळपासही पोहोचू शकले नाहीत.

Web Title: Ind w vs sl w t20 india defeated sri lanka for the fourth consecutive match team india won in a high scoring match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 08:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
1

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
2

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
3

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान
4

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM