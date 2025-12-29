IND W vs SL W T20 : भारताने सलग चौथ्या सामन्यात श्रीलंकेला केले पराभूत, उच्च धावसंख्येच्या सामन्यात टीम इंडियाचा विजय

India vs Sri Lanka 4th T20 Match Report : स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्माच्या अर्धशतकांमुळे आणि पहिल्या विकेटसाठी विक्रमी शतकी भागीदारीमुळे भारतीय महिला क्रिकेट संघाने रविवारी चौथ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात श्रीलंकेचा ३० धावांनी पराभव केला आणि पाच सामन्यांच्या मालिकेत ४-० अशी आघाडी घेतली. भारताच्या २२२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, कर्णधार चामारी अटापट्टू (५२ धावा, ३७ चेंडू, तीन षटकार, तीन चौकार) यांचे अर्धशतक आणि हसिनी परेरा (३३) यांच्यासह पहिल्या विकेटसाठी ५९ धावांची भागीदारी आणि इमेशा दुलानी (२९) यांच्यासह दुसऱ्या विकेटसाठी ५७ धावांची भागीदारी असूनही, श्रीलंकेचा संघ सहा बाद १९१ धावाच करू शकला, जो या फॉरमॅटमधील त्यांचा सर्वोच्च धावसंख्या आहे.
भारताकडून डावखुरी फिरकी गोलंदाज वैष्णवी शर्माने २४ धावांत दोन बळी घेतले तर अरुंधती रेड्डीने ४२ धावांत दोन बळी घेतले. श्री चरणीने ४६ धावांत एक बळी घेतला. तथापि, क्षेत्ररक्षण हा भारतासाठी चिंतेचा विषय असेल कारण त्यांच्या क्षेत्ररक्षकांनी अनेक झेल सोडले. पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये अपयशी ठरलेल्या स्मृती (८० धावा, ४८ चेंडू, ११ चौकार, तीन षटकार) आणि शफाली (७९ धावा, ४६ चेंडू, १२ चौकार, एक षटकार) यांनी पहिल्या विकेटसाठी १६२ धावांची भारताची कोणत्याही विकेटसाठी सर्वोच्च भागीदारी केली आणि संघाला दोन विकेटसाठी २२१ धावांपर्यंत पोहोचवले, जे या फॉरमॅटमध्ये त्यांचा सर्वोच्च धावसंख्या आहे. संघाचा मागील चार विकेटसाठी २१७ धावांचा स्कोर डिसेंबर २०२४ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध होता.
Another game in the bag ✅#TeamIndia register a 3⃣0⃣-run win and lead the series 4⃣-0⃣ 🙌 Scorecard ▶️ https://t.co/9lrjb3dMqU #INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Pa4iFAYejx — BCCI Women (@BCCIWomen) December 28, 2025
रिचा घोष (१६ चेंडूत नाबाद ४०) आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर (१६ नाबाद) यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी २३ चेंडूत ५३ धावांची अखंड भागीदारी केली आणि संघाचा धावसंख्या २०० धावांच्या पुढे नेली. भारताने त्यांच्या डावात २८ चौकार आणि आठ षटकार मारले, जे या फॉरमॅटमध्ये संघाकडून सर्वाधिक चौकार मारण्याचा एक नवीन विक्रम आहे. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, श्रीलंकेला हसिनी आणि चामारी यांनी जलद सुरुवात केली. दोघांनीही चौथ्या षटकातच संघाचे अर्धशतक पूर्ण केले. तथापि, सहाव्या षटकात अरुंधती रेड्डीच्या चेंडूवर हसिनीला मिडऑफवर हरमनप्रीतने झेल दिला. तिने २० चेंडूंच्या डावात सात चौकार मारले.
हसिनी बाद झाल्यानंतर श्रीलंकेचा धावगती मंदावली. इमेषाने दीप्ती शर्माच्या गोलंदाजीवर चौकार मारून २५ चेंडूंचा चौकारांचा दुष्काळ संपवला. चामारीने अमनजोत कौरचे षटकार मारून स्वागत केले. चामारी आणि इमेषाने ११ व्या षटकात संघाचा धावसंख्या १०० च्या पुढे नेली. चामारीनेही चरणीच्या डावाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला. तिने वैष्णवीच्या गोलंदाजीवर दोन धावा घेऊन अवघ्या ३४ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले, परंतु त्याच षटकात, मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करताना, ती सीमारेषेवर स्मृतीकडे झेलबाद झाली. हर्षिता समरविक्रमाने (२०) चरणीच्या गोलंदाजीवर एक षटकार आणि एक चौकार मारून आक्रमकता दाखवली. शेवटच्या पाच षटकांत श्रीलंकेला ८३ धावांची आवश्यकता होती.
त्यानंतर अमनजोतच्या अचूक थ्रोने धावबाद झाल्यावर इमेशा दुसरी धाव घेण्यासाठी गेली, तर वैष्णवीच्या गोलंदाजीवर रिचाने हर्षिताला यष्टीचीत केले. निलक्षीका सिल्वा (नाबाद २३) ने चरणीच्या चेंडूवर सलग दोन चौकार मारले, परंतु श्रीलंकेला शेवटच्या दोन षटकांत ५४ धावांची आवश्यकता होती आणि ते त्याच्या जवळपासही पोहोचू शकले नाहीत.