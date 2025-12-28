Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

देवाने संधी दिली तर…; विराट कोहलीबद्दल नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी व्यक्त केली ‘ही’ इच्छा; चाहतेही झाले भावुक

Navjot Singh Sidhu Post: विराटने पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये घेतलेली ही गरुडझेप पाहून माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक नवज्योतसिंग सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) प्रचंड प्रभावित झाले आहेत.

Updated On: Dec 28, 2025 | 07:15 PM
विराट कोहलीबद्दल नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी व्यक्त केली 'ही' इच्छा (Photo Credit - X)

विराट कोहलीबद्दल नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी व्यक्त केली 'ही' इच्छा (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • सिद्धूची ‘ती’ पोस्ट पाहून चाहते भावूक
  • किंग कोहलीने कसोटीत परतण्याची व्यक्त केली इच्छा
  • जाणून घ्या काय म्हणाले ते…
Navjot Singh Sidhu Post for Virat Kohli: भारतीय क्रिकेटचा दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) सध्या एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये (ODI) आपल्या जुन्या रूपात परतला आहे. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दोन सामन्यांत २०० हून अधिक धावा कुटून त्याने आपल्या फॉर्मची झलक दाखवून दिली. विराटने पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये घेतलेली ही गरुडझेप पाहून माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक नवज्योतसिंग सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) प्रचंड प्रभावित झाले आहेत. दरम्यान, सिद्धू यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेली एक पोस्ट सध्या इंटरनेटवर तुफान व्हायरल होत असून, त्यामुळे विराटचे चाहते भावूक झाले आहेत.

“देवाने संधी दिली तर…” : सिद्धूची मनातील इच्छा

नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी इंस्टाग्रामवर विराटच्या फलंदाजीचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. याला दिलेल्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिले, “जर देवाने मला एखादी इच्छा मागण्याची संधी दिली, तर मी प्रार्थना करेन की विराट कोहलीने आपली कसोटी क्रिकेटमधील निवृत्ती मागे घ्यावी आणि पुन्हा एकदा लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये मैदानात उतरावे.” सिद्धू यांच्या मते, विराट परतल्यास तो १.५ अब्ज भारतीयांसाठी सर्वात मोठा आनंदाचा क्षण असेल.


विराटच्या तंदुरुस्तीचे कौतुक करताना सिद्धू यांनी त्याला “२४ कॅरेट शुद्ध सोनं” म्हटले आहे. ३७ व्या वर्षीही विराटची फिटनेस २० वर्षांच्या तरुणासारखी आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

हे देखील वाचा: विराट कोहलीला आऊट केल्यानंतर फलंदाजाने स्वत: दिले गोलंदाजाला खास गिफ्ट! सोशल मिडियावर Photo Viral

कसोटी निवृत्तीचा ‘तो’ धक्कादायक निर्णय

याच वर्षाच्या सुरुवातीला ३७ वर्षीय विराटने अचानक कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करून सर्वांना धक्का दिला होता. इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी हा निर्णय झाला. ऑस्ट्रेलियातील ‘बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी’मध्ये विराटचा फॉर्म खालावलेला दिसला होता. पर्थमध्ये शतक झळकावल्यानंतर त्याला ऑफ-स्टंपच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूंनी खूप त्रास दिला. या संघर्षानंतर त्याने क्रिकेटच्या सर्वात शुद्ध स्वरूपाला (Test) अलविदा करण्याचा निर्णय घेतला होता.

पांढऱ्या चेंडूवर ‘किंग’चे वर्चस्व कायम

निवृत्तीनंतर मात्र विराटच्या बॅटने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये आग ओकण्यास सुरुवात केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत त्याने दोन शतके आणि एक अर्धशतक झळकावून आपण अजूनही मैदानावरचा राजा आहोत हे सिद्ध केले. विराटने स्पष्ट केले आहे की, त्याचे संपूर्ण लक्ष आता केवळ एकदिवसीय क्रिकेटवर आहे. त्यामुळे चाहत्यांची आणि सिद्धूंची इच्छा असली, तरी कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याचे पुनरागमन आता जवळजवळ अशक्य मानले जात आहे.

हे देखील वाचा: Vijay Hazare Trophy सामने खेळल्यानंतर रोहित शर्मा-विराट कोहली मालामाल! BCCI कडून मिळतोय भरघोस पगार

Web Title: Navjot singh sidhu expressed this wish regarding virat kohli

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 07:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
1

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ
2

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

Virat Kohli च्या भावाने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर केली संजय मांजरेकरवर टीका! म्हणाला – सर्वात सोपा फॉरमॅट…
3

Virat Kohli च्या भावाने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर केली संजय मांजरेकरवर टीका! म्हणाला – सर्वात सोपा फॉरमॅट…

IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल
4

IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो

दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो

Jan 20, 2026 | 01:32 PM
दुर्गा ब्रिगेडला राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता; भोसरीत मुख्य कार्यालयाचे उद्घाटन

दुर्गा ब्रिगेडला राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता; भोसरीत मुख्य कार्यालयाचे उद्घाटन

Jan 20, 2026 | 01:17 PM
” एखाद्याच्या चारित्र्यावर…”, सोनाली पाटीलचा अनुश्रीवर संताप, राकेश बापटला पाठिंबा देत म्हणाली, ” या दीडशहाण्या पोरी..”

” एखाद्याच्या चारित्र्यावर…”, सोनाली पाटीलचा अनुश्रीवर संताप, राकेश बापटला पाठिंबा देत म्हणाली, ” या दीडशहाण्या पोरी..”

Jan 20, 2026 | 01:12 PM
नगर अभियंत्याला 40 हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले; ACB ची धडक कारवाई

नगर अभियंत्याला 40 हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले; ACB ची धडक कारवाई

Jan 20, 2026 | 01:11 PM
Davos Wef 2026: लवकरच नोकऱ्यांचे संकट संपणार! 15 लाख रोजगार निर्माण होणार, दावोसमध्ये CM फडणवीसांचा धडाका

Davos Wef 2026: लवकरच नोकऱ्यांचे संकट संपणार! 15 लाख रोजगार निर्माण होणार, दावोसमध्ये CM फडणवीसांचा धडाका

Jan 20, 2026 | 01:09 PM
ZP Election 2026 : कोल्हापुरात रणसंग्राम; राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित येण्याची चिन्हे,जनता दल, भाजपा युतीचे संकेत

ZP Election 2026 : कोल्हापुरात रणसंग्राम; राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित येण्याची चिन्हे,जनता दल, भाजपा युतीचे संकेत

Jan 20, 2026 | 01:06 PM
Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Jan 20, 2026 | 01:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM