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Farmers News: विदर्भात २६ टक्के पेरणी बाकी, राज्यात अमरावती विभाग आघाडीवर, जिल्ह्यांमध्ये बुलढाणा ‘टॉप’

Updated On: Jul 24, 2026 | 01:08 PM IST
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सारांश

Vidarbha farming Rainfall impact: राज्यात आतापर्यंत ६९ टक्के पेरणी पूर्ण झाली असून अमरावती विभाग ८८ टक्क्यांसह आघाडीवर आहे, तर नागपूर विभागात ७४ टक्के पेरणी झाली असून ४० टक्के क्षेत्रात पेरणी अद्याप बाकी आहे.

Farmers News: विदर्भात २६ टक्के पेरणी बाकी, राज्यात अमरावती विभाग आघाडीवर, जिल्ह्यांमध्ये बुलढाणा ‘टॉप’
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विस्तार

डॉ. गणेश खवसे । नवराष्ट्र

यंदा सुरुवातीला उशिरा पावसाने हजेरी लावली. त्यानंतर दांडी मारल्याने शेतकरी पेरणीच्या द्विधा मनःस्थितीत होते. त्यामुळे पेरणीही उशिरा सुरू झाली. विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती विभागात आतापर्यंत ७४ टक्के पेरणी आटोपलेली आहे. विशेष म्हणजे राज्यात ६९ टक्के पेरणी झालेली असून त्यात अमरावती विभाग आघाडीवर आहे. तेथे ८८ टक्के पेरणी आटोपली आहे. नागपूर विभागात ४० टक्के बाकीच आहे.

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जूनच्या शेवटी, त्यानंतर जुलैच्या सुरुवातीला काही प्रमाणात पावसाने हजेरी लावली. त्यानंतर १५ दिवस दडी मारलेला पाऊस आता गेल्या ४ दिवसांपासून विदर्भात संततधार कोसळत आहे. विदर्भात विशेषतः पश्चिम विदर्भात पावसाआधीच धूळपेरणी करण्यात आली. त्यानंतर थोड्याफार प्रमाणात पाऊस झाल्याने ही धूळपेरणी साधली गेली. विशेषतः बुलढाणा आणि यवतमाळ जिल्हे त्यात अग्रस्थानी राहिले. त्यामुळेच राज्यातही हे दोन जिल्हे येणारा अमरावती विभाग पेरणीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे. पूर्व विदर्भाचा विचार करता धानपट्टा असणारा गोंदिया येथे १४ टक्के आणि भंडारा येथे केवळ १७ टक्के पेरणी झाली असल्याचे २२ जुलैच्या कृषी विभागाच्या अहवालात नमूद आहे. आता त्यास वेग येण्याची शक्यता आहे.

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Web Title: Maharashtra kharif sowing vidarbha delayed monsoon amravati nagpur rainfall update

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Published On: Jul 24, 2026 | 01:08 PM

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