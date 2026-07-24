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National Tell An Old Joke Day: तणाव विसरा आणि मनमोकळे हसा! जाणून घ्या का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय जुना विनोद सांगण्याचा दिवस’?

Updated On: Jul 24, 2026 | 01:14 PM IST
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सारांश

National Tell An Old Joke Day : राष्ट्रीय जुना विनोद सांगण्याचा दिवस दरवर्षी २४ जुलै रोजी साजरा केला जातो. लोकांमध्ये विनोदबुद्धी आणि गंमतीची भावना निर्माण करणे, जुने विनोद आठवणे आणि ते मित्र व कुटुंबीयांसोबत शेअर करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

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National Tell An Old Joke Day: तणाव विसरा आणि मनमोकळे हसा! २४ जुलै रोजी का साजरा केला जातो 'राष्ट्रीय जुना विनोद सांगण्याचा दिवस'? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • हास्याचा अनोखा उत्सव
  • तणावमुक्ती आणि सकारात्मकता
  • आरोग्यदायी फायदे आणि नातेसंबंध

आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील धावपळ, कामाचा ताण आणि रोजच्या चिंता यांमध्ये आपण अनेकदा मनमोकळे हसणे विसरून जातो. परंतु, विचार करा की अचानक कोणीतरी तुमच्या बालपणीचा तोच जुना, बालबोध पण अतिशय मजेदार विनोद ऐकवला, तर तुमच्या चेहऱ्यावर नक्कीच एक सुंदर हास्य उमटेल! याच जुन्या आणि सदाबहार विनोदांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी दरवर्षी २४ जुलै रोजी ‘राष्ट्रीय जुना विनोद सांगण्याचा दिवस’ (National Tell An Old Joke Day) साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्या आयुष्यातील तणाव बाजूला ठेवून, जुन्या गोष्टी आठवून मनसोक्त हसण्यासाठी आणि इतरांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे क्षण फुलवण्यासाठी समर्पित आहे.

आजच्या डिजिटल आणि वेगवान युगात दररोज नवीन ‘मीम्स’ (Memes) आणि ट्रेंड्स येत असतात, परंतु लहानपणी शाळेत किंवा मित्रांच्या गप्पांमध्ये ऐकलेले ते पारंपरिक विनोद आजही आपल्या मनाच्या एका कोपऱ्यात जपलेले असतात. ‘शिक्षक आणि बंड्यांचे विनोद’, ‘उखाणे’ किंवा ‘नॉक-नॉक जोक्स’ यांसारखे विनोद कितीही जुने झाले, तरी त्यांची रंजकता आणि जादू कधीही कमी होत नाही. २४ जुलैचा हा दिवस आपल्याला याच क्लासिक विनोदांना पुन्हा एकदा उजाळा देण्याची आणि ते आपल्या प्रियजनांसोबत शेअर करण्याची उत्तम संधी देतो.

आनंद, आठवणी आणि नातेसंबंधांची वीण

‘राष्ट्रीय जुना विनोद सांगण्याचा दिवस’ साजरा करण्यामागचा सर्वात मोठा आणि मुख्य उद्देश म्हणजे मानवी आयुष्यात आनंद पेरणी करणे हा आहे. जेव्हा आपण एखादा जुना विनोद सांगतो किंवा ऐकतो, तेव्हा आपण केवळ हसत नाही, तर त्या विनोदाशी जोडलेल्या आपल्या भूतकाळातील सुंदर आठवणींमध्ये पुन्हा एकदा डोकावतो. लहानपणचे ते निरागस दिवस, शाळेचे वर्ग, कॉलेजचे कट्टे आणि जुन्या मित्रांसोबत मारलेल्या गप्पा या सर्वांची आठवण या एका दिवसाच्या निमित्ताने ताजी होते.

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हा दिवस सामाजिक आणि कौटुंबिक नातेसंबंध दृढ करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतो. आजघडीला घरात किंवा कामाच्या ठिकाणी प्रत्येकजण आपापल्या मोबाईल आणि लॅपटॉपमध्ये व्यस्त असतो. अशा वेळी कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन किंवा ऑफिसमध्ये सहकाऱ्यांसोबत जुने विनोद शेअर केल्याने वातावरणातील औदासिन्य दूर होते आणि एक सकारात्मक, आनंदी वातावरण तयार होते. हसण्यामुळे माणसांमधील अंतर कमी होते आणि मनमोकळा संवाद साधणे शक्य होते.

हास्य हेच आरोग्यासाठी सर्वोत्तम औषध (Laughter is the Best Medicine)

वैद्यकीय आणि मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून हसणे हे मानवी शरीरासाठी एका संजीवनीसारखे काम करते. जेव्हा आपण मनमोकळे हसतो, तेव्हा आपल्या मेंदूत ‘एंडॉर्फिन’ (Endorphins) नावाचे संप्रेरक तयार होते, ज्याला ‘हॅपी हार्मोन्स’ देखील म्हटले जाते. यामुळे शरीरातील तणाव निर्माण करणारे कॉर्टिसॉल (Cortisol) संप्रेरक कमी होते आणि माणसाला मानसिक शांतता लाभते. हसण्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, हृदयविकाराचा धोका कमी होतो आणि शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. त्यामुळे ‘राष्ट्रीय जुना विनोद सांगण्याचा दिवस’ केवळ मनोरंजनाचा मार्ग नसून तो उत्तम आरोग्याचा संदेश देणारा एक महत्त्वाचा उपक्रम मानला जातो.

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हा दिवस कसा साजरा करावा?

हा दिवस साजरा करणे अतिशय सोपे आणि आनंददायी आहे:

  • कुटुंब आणि मित्रांशी संवाद: आपल्या घरातील ज्येष्ठ नागरिकांना किंवा लहान मुलांना त्यांच्या वेळचे प्रसिद्ध विनोद विचारा आणि एकत्र बसून हसा.
  • सोशल मीडियाचा सकारात्मक वापर: तुमच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर तुमचे आवडते क्लासिक मराठी किंवा इंग्रजी विनोद शेअर करा.
  • कार्यालयात आनंदी वातावरण: ऑफिसच्या चहाच्या ब्रेक दरम्यान सहकाऱ्यांना एखादा मजेदार जुना विनोद ऐकवून सर्वांचा ताण हलका करा.
  • शाळा आणि महाविद्यालयात उपक्रम: विद्यार्थ्यांना जुन्या विनोदांची पुस्तके वाचण्यास प्रोत्साहन द्या किंवा लहान विनोदी नाटके आयोजित करा.

थोडक्यात सांगायचे तर, आयुष्यात कितीही अडचणी किंवा आव्हाने आली, तरी चेहऱ्यावरचे हास्य आणि मनातील विनोदबुद्धी कधीही गायब होऊ देऊ नये, हाच मौल्यवान संदेश ‘राष्ट्रीय जुना विनोद सांगण्याचा दिवस’ आपल्याला देतो.

Web Title: National tell an old joke day july 24 importance health benefits classic humor

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Published On: Jul 24, 2026 | 01:14 PM

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