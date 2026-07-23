Abhishek Sharma: इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर अभिषेक शर्मा, 6000 पार करण्यासाठी 16 धावा दूर, 200 व्या सामन्यात करणार कारनामा

सध्या आयसीसी टी२० आंतरराष्ट्रीय फलंदाजी क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला, अमृतसरमध्ये जन्मलेला २५ वर्षीय अभिषेक शर्मा, आपल्या टी२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील एका मोठ्या टप्प्याच्या जवळ पोहोचला आहे. सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखालील झिम्बाब्वे संघाविरुद्धच्या या सामन्यात जर त्याने आणखी फक्त १६ धावा केल्या, तर तो टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ६,००० धावा पूर्ण करेल.
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२०० पेक्षा कमी डावांमध्ये ६,००० धावा, निवडक भारतीयांमध्ये स्थान
जर अभिषेक शर्माने या सामन्यात १६ धावा केल्या, तर तो २०० किंवा त्यापेक्षा कमी डावांमध्ये ६,००० टी-२० धावा पूर्ण करणारा चौथा भारतीय फलंदाज ठरेल. सध्या, अभिषेकने २०३ टी-२० सामन्यांमध्ये १९९ डावांत एकूण ५,९८४ धावा केल्या आहेत. या २०३ सामन्यांपैकी, त्याने ५३ सामने भारतीय राष्ट्रीय संघाकडून खेळले आहेत, तर सहा सामने झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळले आहेत. जर त्याने आपल्या २०० व्या डावात हा पराक्रम केला, तर तो केएल राहुल, विराट कोहली आणि शुभमन गिल यांच्या एलिट यादीत सामील होईल.
सर्वात जलद ६,००० धावा, भारतीयांचे वर्चस्व
भारतीय फलंदाजांबद्दल बोलायचे झाल्यास, टी-२० मध्ये सर्वात जलद ६,००० धावा करण्याचा राष्ट्रीय विक्रम सलामीवीर केएल राहुलच्या नावावर आहे. दिल्ली कॅपिटल्सच्या या फलंदाजाने केवळ १६६ डावांमध्ये हा टप्पा गाठला. या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहली आहे, ज्याने १८४ डावांमध्ये ६,००० धावांचा टप्पा गाठला. दरम्यान, युवा सनसनाटी खेळाडू शुभमन गिल १८५ डावांमध्ये हा टप्पा गाठून तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अभिषेक शर्मा आता आपल्या २०० व्या डावात हा टप्पा गाठणारा भारताचा चौथा सर्वात वेगवान फलंदाज बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
‘युनिव्हर्स बॉस’ ख्रिस गेलच्या नावावर विश्वविक्रम
वेस्ट इंडिजचा महान फलंदाज ख्रिस गेलच्या नावावर जागतिक स्तरावर सर्वात जलद ६,००० टी-२० धावा करण्याचा सर्वकालीन विक्रम आहे. जगभरातील लीग आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये धुमाकूळ घालणाऱ्या गेलने केवळ १६२ डावांमध्ये ही कामगिरी केली. एकूण यादीत, पाकिस्तानचा बाबर आझम १६५ डावांसह दुसऱ्या स्थानी आहे, तर भारताचा केएल राहुल १६६ डावांसह तिसऱ्या स्थानी आहे.
इतर जागतिक महान खेळाडूंबद्दल बोलायचे झाल्यास, ऑस्ट्रेलियाचा शॉन मार्श आणि न्यूझीलंडचा डेव्हन कॉनवे यांनी प्रत्येकी १८० डावांमध्ये, पाकिस्तानच्या मोहम्मद रिझवानने १८६ डावांमध्ये, ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार ॲरॉन फिंचने १९० डावांमध्ये, तर दक्षिण आफ्रिकेच्या क्विंटन डी कॉक आणि रीझा हेंड्रिक्स यांनी प्रत्येकी १९४ डावांमध्ये हा टप्पा गाठला. दक्षिण आफ्रिकेच्या रॅसी व्हॅन डर डुसेनने १९८ डावांमध्ये, तर ऑस्ट्रेलियाच्या डेव्हिड वॉर्नरने २०० डावांमध्ये हा टप्पा गाठला.
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झिम्बाब्वेविरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी
अभिषेक शर्माने झिम्बाब्वेविरुद्ध सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये तो झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. आफ्रिकन संघाविरुद्ध खेळलेल्या सहा सामन्यांमध्ये त्याने स्फोटक फलंदाजी करत एकूण १७९ धावा केल्या आहेत. हरारेची खेळपट्टी आणि अभिषेकचा सध्याचा फॉर्म पाहता, गुरुवारी चाहत्यांना एक इतिहास घडताना पाहता येईल, हे स्पष्ट दिसते. केवळ १६ धावा त्याला टी-२० क्रिकेटच्या महान खेळाडूंच्या पंक्तीत स्थान मिळवून देण्यासाठी पुरेशा आहेत.