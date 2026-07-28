मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

धाराशिवात मुसळधार पावसालाही न जुमानता आंबेडकरी एल्गार! आनंदराज आंबेडकरांनी दिला सरकारला इशारा

Updated On: Jul 28, 2026 | 05:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुसळधार पावसाची तमा न बाळगता हजारो आंबेडकरी अनुयायांनी मंगळवारी २८ जुलै रोजी धाराशिवच्या रस्त्यांवर शक्तिप्रदर्शन करत आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या विरोधात जोरदार एल्गार पुकारला.

धाराशिवात मुसळधार पावसालाही न जुमानता आंबेडकरी एल्गार! आनंदराज आंबेडकरांनी दिला सरकारला इशारा

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

धाराशिव/शितलकुमार शिंदे : मुसळधार पावसाची तमा न बाळगता हजारो आंबेडकरी अनुयायांनी मंगळवारी २८ जुलै रोजी धाराशिवच्या रस्त्यांवर शक्तिप्रदर्शन करत आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या विरोधात जोरदार एल्गार पुकारला. दुपारी २ वाजता जिजाऊ चौकातून निघालेला मोर्चा छत्रपती संभाजी महाराज चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. सुरुवातीपासूनच कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसातही महिलांसह हजारो आंदोलकांचा उत्साह किंचितही कमी झाला नाही. घोषणांनी संपूर्ण शहर दणाणून गेले.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले. पावसाचा जोर कायम असतानाही आंदोलक जागेवर ठाम उभे राहिले. आरक्षण उपवर्गीकरण कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका करत आरक्षणाला धक्का देण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला. यावेळी प्रमुख वक्ते रिपब्लिकन सरनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर थेट हल्लाबोल चढवला. “संविधानामुळेच चहावाला पंतप्रधान झाला, रिक्षावाला मुख्यमंत्री झाला. आज त्याच संविधानाने दिलेल्या आरक्षणावर घाला घालण्याचे धाडस होत आहे. सरकारने आंबेडकरी समाजाच्या संयमाचा अंत पाहू नये,” असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.

मुख्यमंत्री विधानसभेत आरक्षणाबाबत चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोप करत आनंदराज आंबेडकर म्हणाले, “मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करत आहेत. विधानसभेत जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. ही अत्यंत शरमेची आणि दुर्दैवी बाब आहे.” उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले, “2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती हा एकसंध (Homogeneous) वर्ग असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानेही तीच भूमिका कायम ठेवली. मग सरकार कोणत्या आधारावर उपवर्गीकरणाचा आग्रह धरत आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

केंद्रातील आणि राज्यातील नेतृत्वावर टीका करत आनंदराज आंबेडकर म्हणाले, “नरेंद्र आणि देवेंद्र यांना एवढीच हौस असेल तर सवर्णांमध्ये उपवर्गीकरण करून दाखवा. मनुवादी व्यवस्थेतील लोकांनीच सर्वाधिक संधी बळकावल्या आहेत; मात्र सरकारची नजर आरक्षणावर आहे.” आंबेडकरी समाजाच्या एकजुटीचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारला इशारा दिला. “आंबेडकरी समाजाशी गाठ आहे. आम्ही जेव्हा एकत्र उभे राहतो, तेव्हा आमच्यासमोर उभे राहण्याची कुणाची हिंमत होत नाही.”

हे सुद्धा वाचा : ‘विद्यार्थ्यांवरील अमानुष लाठीचार्ज विसरणार नाही; गृहमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे’; लोकसभेत Gaurav Gogoi यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

भीमा-कोरेगावच्या ऐतिहासिक लढ्याचा संदर्भ देत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना थेट आव्हान दिले. “भीमा-कोरेगावचा इतिहास घडवणारी हीच जमात आहे. तेव्हा आम्ही पाचशे होतो; आज करोडोंच्या संख्येने आहोत. त्यामुळे सरकारने आमच्या नादी लागू नये. आरक्षणावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न महागात पडेल,” असा इशारा त्यांनी दिला. महापुरुषांच्या स्मारकांबाबतही त्यांनी राज्यकर्त्यांवर टीका करत, त्यासाठी आवश्यक संवेदनशीलता आणि इच्छाशक्ती नसल्याचा आरोप केला. पावसाच्या साक्षीने पार पडलेल्या या मोर्चाने धाराशिवमध्ये आंबेडकरी समाजाची संघटनशक्ती आणि आंदोलनाची तीव्रता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. यावेळी राजा ओहाळ, धनंजय शिंगाडे, कैलास शिंदे, नितीन शेरखाने, संजय बनसोडे, डी. जी. हौसलमल, पृथ्वीराज चिलवंत आदींसह अन्य कार्यकर्त्यांनीही भाषणे केली.

Web Title: Anandraj ambedkar has issued a warning to the government from dharashiv

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 05:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्राच्या दिशेने येतंय वादळी संकट; कोकण, मुंबई अन्…; अलर्टने चिंता वाढली
1

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्राच्या दिशेने येतंय वादळी संकट; कोकण, मुंबई अन्…; अलर्टने चिंता वाढली

आता MPSC चाही पेपर फुटला, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी सुरु असलेला खेळ थांबवा, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा
2

आता MPSC चाही पेपर फुटला, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी सुरु असलेला खेळ थांबवा, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास
3

शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास

जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही
4

जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून SD Corporation ला दिलासा! कथित मानहानीकारक सोशल मीडिया पोस्ट्सवर अंतरिम निर्बंध

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून SD Corporation ला दिलासा! कथित मानहानीकारक सोशल मीडिया पोस्ट्सवर अंतरिम निर्बंध

Jul 28, 2026 | 09:55 PM
Farmer Protest: शेतकऱ्यांचे तुफान आंदोलन! पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून थेट मुख्यमंत्री निवासाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न

Farmer Protest: शेतकऱ्यांचे तुफान आंदोलन! पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून थेट मुख्यमंत्री निवासाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न

Jul 28, 2026 | 09:49 PM
Iran Nuclear : इराण अणुबॉम्बच्या उंबरठ्यावर? रॉबर्ट मॅलींचे खळबळजनक विधान

Iran Nuclear : इराण अणुबॉम्बच्या उंबरठ्यावर? रॉबर्ट मॅलींचे खळबळजनक विधान

Jul 28, 2026 | 09:48 PM
Mahabaleshwar News : महाबळेश्वर पालिका सर्वसाधारण सभेत ‘व्हीडीके’चा स्वच्छतेचा ठेका रद्द!

Mahabaleshwar News : महाबळेश्वर पालिका सर्वसाधारण सभेत ‘व्हीडीके’चा स्वच्छतेचा ठेका रद्द!

Jul 28, 2026 | 09:43 PM
थोरल्या डोंगरावर श्रमदानाचा जागर! गावकऱ्यांनी मृत तळ्याला दिली नवसंजीवनी; भर उन्हाळ्यातील कष्टाला पावसाळ्यात आले यश

थोरल्या डोंगरावर श्रमदानाचा जागर! गावकऱ्यांनी मृत तळ्याला दिली नवसंजीवनी; भर उन्हाळ्यातील कष्टाला पावसाळ्यात आले यश

Jul 28, 2026 | 09:34 PM
PMP चा उधळपट्टीविरोधात ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! अनावश्यक खरेदीवर बंदी अन् २४ तासांत…

PMP चा उधळपट्टीविरोधात ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! अनावश्यक खरेदीवर बंदी अन् २४ तासांत…

Jul 28, 2026 | 09:18 PM
Disaster News : फळणे वस्ती लगत तापोळा रस्ता खचला १०५ हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला

Disaster News : फळणे वस्ती लगत तापोळा रस्ता खचला १०५ हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला

Jul 28, 2026 | 09:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा