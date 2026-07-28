15 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीचा चाहता झाला कर्णधार Shreyas Iyer, झिम्बाम्ब्वे सिरीजनंतर म्हणाला…

श्रेयस अय्यर वैभव सूर्यवंशीबद्दल काय म्हणाला?
𝘼 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙤𝙛 𝙢𝙖𝙣𝙮 🏆 Captain Shreyas Iyer reflects on his maiden series victory at the helm, powered by a fearless young squad 🙌 – By @ameyatilak #TeamIndia | #ZIMvIND | @ShreyasIyer15 https://t.co/iuk7Z3jL1R — BCCI (@BCCI) July 28, 2026
BCCI ला दिलेल्या एका मुलाखतीत श्रेयस अय्यर वैभवबद्दल म्हणाला, “वैभव सूर्यवंशी काय करू शकतो हे मला माहीत आहे. विशेषतः त्याने दोन्ही सामन्यांमध्ये संघाला दिलेली सुरुवात संघासाठी खूप महत्त्वाची होती. हेच त्याला इतरांपेक्षा वेगळे ठरवते. त्याने डावाच्या सुरुवातीला संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. त्यानंतर ईशान आणि टिळकने त्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला. संघाचा विजय प्रत्येक खेळाडूच्या योगदानावर अवलंबून असतो.”
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कर्णधार म्हणून आपली पहिली मालिका जिंकल्यानंतर अय्यर काय म्हणाला?
झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिका विजयाबद्दल अय्यर म्हणाला, “ही एक खूप खास भावना आहे, जी शब्दांत वर्णन करता येणार नाही. देशाचे प्रतिनिधित्व करणे आणि आपली पहिली मालिका जिंकणे हे एक खेळाडू म्हणून तुम्ही नेहमीच स्वप्न पाहता. आणि मला वैयक्तिकरित्या असे वाटते की, एक संघ म्हणून आम्ही निकालाची जास्त चिंता करण्याऐवजी स्वतःसाठी एक मापदंड निश्चित केला आणि त्यानुसार खेळलो, जे खूप चांगले होते.” मयंकबद्दल तो म्हणाला, “मला वाटते की या स्पर्धेत त्याचा दृष्टिकोन आणि वृत्ती सर्वात महत्त्वाची होती. त्याने सामन्यात योजनेनुसार गोलंदाजी केली.”
वैभवने झिम्बाब्वे मालिकेत १५१ धावा केल्या
वैभव सूर्यवंशीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्याने झिम्बाब्वे मालिकेतील तीन सामन्यांमध्ये ५० पेक्षा जास्त सरासरीने १५१ धावा केल्या. तो या मालिकेत संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. ईशान किशन तीन सामन्यांमध्ये १४५ धावा करून दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. इंग्लंड आणि आयर्लंड टी-२० मालिकेत भारतीय संघाची कामगिरी निराशाजनक होती.
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