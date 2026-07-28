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15 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीचा चाहता झाला कर्णधार Shreyas Iyer, झिम्बाम्ब्वे सिरीजनंतर म्हणाला…

Updated On: Jul 28, 2026 | 05:58 PM IST
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सारांश

१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याने दोन सामन्यांमध्ये अर्धशतके झळकावली आणि संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

श्रेयसने वैभवची केली स्तुती (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

श्रेयसने वैभवची केली स्तुती (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • श्रेयस अय्यर झाला वैभव सूर्यवंशीचा मोठा चाहता 
  • भारत विरुद्ध झिम्बाम्ब्वे सिरीजनंतर सांगितलं कारण 
  • १५ वर्षी वैभव सूर्यवंशीची केली स्तुती 
टीम इंडियाने नुकतीच झिम्बाब्वेविरुद्धची टी-२० मालिका ३-० ने जिंकली. टीम इंडियाच्या विजयात वैभव सूर्यवंशीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याने मालिकेत दोन अर्धशतके झळकावली. दरम्यान, कर्णधार म्हणून आपला पहिला मालिका विजय मिळवल्यानंतर श्रेयस अय्यरने वैभव सूर्यवंशी आणि मयंक यादव यांचे कौतुक केले. कर्णधार म्हणून आपला पहिला विजय मिळवल्यानंतर त्याने आपल्या भावनाही व्यक्त केल्या.

श्रेयस अय्यर वैभव सूर्यवंशीबद्दल काय म्हणाला?

BCCI ला दिलेल्या एका मुलाखतीत श्रेयस अय्यर वैभवबद्दल म्हणाला, “वैभव सूर्यवंशी काय करू शकतो हे मला माहीत आहे. विशेषतः त्याने दोन्ही सामन्यांमध्ये संघाला दिलेली सुरुवात संघासाठी खूप महत्त्वाची होती. हेच त्याला इतरांपेक्षा वेगळे ठरवते. त्याने डावाच्या सुरुवातीला संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. त्यानंतर ईशान आणि टिळकने त्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला. संघाचा विजय प्रत्येक खेळाडूच्या योगदानावर अवलंबून असतो.”

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कर्णधार म्हणून आपली पहिली मालिका जिंकल्यानंतर अय्यर काय म्हणाला?

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिका विजयाबद्दल अय्यर म्हणाला, “ही एक खूप खास भावना आहे, जी शब्दांत वर्णन करता येणार नाही. देशाचे प्रतिनिधित्व करणे आणि आपली पहिली मालिका जिंकणे हे एक खेळाडू म्हणून तुम्ही नेहमीच स्वप्न पाहता. आणि मला वैयक्तिकरित्या असे वाटते की, एक संघ म्हणून आम्ही निकालाची जास्त चिंता करण्याऐवजी स्वतःसाठी एक मापदंड निश्चित केला आणि त्यानुसार खेळलो, जे खूप चांगले होते.” मयंकबद्दल तो म्हणाला, “मला वाटते की या स्पर्धेत त्याचा दृष्टिकोन आणि वृत्ती सर्वात महत्त्वाची होती. त्याने सामन्यात योजनेनुसार गोलंदाजी केली.”

वैभवने झिम्बाब्वे मालिकेत १५१ धावा केल्या

वैभव सूर्यवंशीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्याने झिम्बाब्वे मालिकेतील तीन सामन्यांमध्ये ५० पेक्षा जास्त सरासरीने १५१ धावा केल्या. तो या मालिकेत संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. ईशान किशन तीन सामन्यांमध्ये १४५ धावा करून दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. इंग्लंड आणि आयर्लंड टी-२० मालिकेत भारतीय संघाची कामगिरी निराशाजनक होती.

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Web Title: Indian captain shreyas iyer becomes fan of 15 year old vaibhav sooryavanshi explained why he is special

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Published On: Jul 28, 2026 | 05:58 PM

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